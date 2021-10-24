Компьютерная вышивка — это способ нанесения любого рисунка, лейбла или надписи на ткань, используя при этом вышивальную машину. При компьютерной вышивке используется современное и качественное оборудование, благодаря которому на изделия из ткани можно переносить рисунки, узоры и надписи любой сложности. Прежде, чем приступить непосредственно к вышивке , необходимо настроить компьютерную программу и выбрать из огромного ассортимента цветов и ниток наиболее подходящее. Именно машинная вышивка отличается аккуратностью исполнения, надежность, долговечностью и точностью цветопередачи.

Когда используют вышивку на одежде

Заказать вышивку на одежде можно для того, чтобы подчеркнуть яркость и стиль характера. Vishivka-plus может воплотить в реальность самые смелые и кардинальные идеи и проекты. Компьютерная вышивка также используется для декорирования детской одежды, ведь таким образом можно сделать наряд малыша более оригинальным и интересным. В случае с детскими вещами машинная вышивка — это вообще идеальный вариант, поскольку это безопасный способ украсить одежду. Чаще всего такими услугами пользуются перед выпиской из роддома, перед крестинами или другими важными событиями, поскольку с помощью компьютерной вышивки на конвертах, покрывалах или другой одежде можно вышить имя ребенка. В таком случае будут использоваться гипоаллергенные нити, которые не теряют своей яркости и не травмируют кожу ребенка.

Машинная вышивка — это один из отличных инструментов при проведении рекламных кампаний и акций, во время которых используют фирменную одежду, головные уборы и аксессуары.

Компьютерная вышивка от Vishivka-plus

Сотрудники компании Vishivka-plus самостоятельно занимается разработкой программы для переноса изображений на ткань. Иногда заказчику могут присылать свои рисунки и эскизу для того, чтобы объяснить, что должно быть изображено на рисунке, но порой можно просто обойтись устным описанием. Выполняется компьютерная вышивка на полотне или на уже готовых изделиях. Одно из главных преимуществ компьютерной вышивки в том, что ее можно использовать для любых тканей, даже таких сложных, как плащевка, бархат, хлопок, джинс, кожа.

Компания Vishivka-plus предлагает не только услуги компьютерной вышивки, но и заказать футболки с вышивкой, это может быть не только часть корпоративной формы. Также тут можно заказать шевроны по выгодной стоимости. Можно заказать индивидуальный заказ с несколькими футболками для того, чтобы разнообразить свой гардероб, сделать его более интересным и главное — уникальным. Также одежда с вышивкой — это отличный вариант подарка для родного и близкого человека.