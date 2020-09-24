Заказник «Байдарский» в Севастополе засыпали строительным мусором

В заказнике «Байдарский» неизвестные сбрасывали строительный мусор и грунт, причинив многомиллионный ущерб бюджету города и невосполнимый вред природе.

По материалам прокурорской проверки исполнения природоохранного законодательства возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Прокуратуры города. Установлено, что на земельных участках в районе села Озёрное в Севастополе образовалась свалка строительных отходов и грунта.

ЕВГЕНИЙ ПАВЕЛЬЧУК, прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Севастополя: «Общая площадь их размещения составила более 1,63 га. Указанными незаконными действиями окружающей среде причинен ущерб в размере более 29 млн рублей вследствие поступления в почву загрязняющих веществ. По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города».