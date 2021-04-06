Законопроект об индексации пенсий внесло в Госдуму Заксобрание Севастополя

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Законодательное собрание Севастополя внесло в Государственную думу России законопроект о возобновлении индексаций пенсий работающим пенсионерам. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта предлагают вернуть индексацию с 2022 года. По их мнению, её отмена крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению их покупательской способности. В пояснительной записке отмечается, что в случае принятия закона, дополнительные расходы Пенсионного фонда в 2022 году составят примерно 400 миллиардов рублей.

Напомним, закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года. В Госдуме и Совете Федерации уже не раз звучали предложения вернуть эту опцию для граждан с низкими зарплатами, но Правительство не поддержало их, так как это требует дополнительных расходов за счёт бюджета. В результате, решение ранее так и не было принято.

В декабре на большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что возвращение индексации возможно при достаточной обеспеченности бюджета и что Правительство думает над тем, как это осуществить. В январе он дал кабинету министров соответствующее поручение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путину уже доложили о нескольких вариантах, работа над ними ведётся.