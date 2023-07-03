Рецепты Закрываем сезон клубники – рецепт домашней выпечки к чаю По Admin - 3 июля, 2023 0 53 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Сезон клубники подходит к концу, поэтому мы еще успеваем приготовить что-нибудь вкусненькое. Например, рыхлую выпечку в духовке. Среди множества рецептов домашней выпечки мы обнаружили интересный вариант сладкой паляницы. Она рыхлая, нежная и чрезвычайно подходит к столу или домашнему чаепитию. Читайте также Блюда мировой кухни у вас дома: 3 рецепта из курятины, которые стоит попробовать К выпечке подойдут любые ягоды или фрукты, но мы советуем остановить свой выбор на клубнике, пока ее можно приобрести на рынке или в магазине. Рецепт паляницы с клубникой Время: 60 минут Порции: 4 – 6 Ингредиенты: – 2 куриных яйца; – 90 граммов сахара; – 10 граммов ванильного сахара; – 200 граммов йогурта без наполнителя; – 120 граммов масла; – 10 грамм разрыхлителя для теста; – 220 граммов муки; – 400 г клубники + 1 ложка крахмала. Приготовление: Для выпечки понадобится разъемная форма диаметром 20 сантиметров. Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром. Далее добавляем в смесь йогурта, растительного масла и продолжаем взбивать. Просеиваем муку с разрыхлителем во взбитую смесь, вымешиваем тесто на лепешку. Форму для выпечки застелите пергаментом, далее смазываем ее сливочным маслом или маслом. Выливаем половину теста в форму. Нарезаем клубнику на четыре части, обваливаем в крахмале и выкладываем половину клубники на тесто. Далее выливаем вторую половину теста, сверху выкладываем оставшуюся клубнику. Выпекаем буханку в течение часа при температуре 160 градусов. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить шоколадный пирог с черешней. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Украинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материРецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягодСтарый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»Три холодных супа на лето – пальчики оближете