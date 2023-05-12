Закрываю на зиму 100 банок и все «улетают». Вот, что можно сделать с редиской

Как показала практика, замариновать можно почти любой овощ, будь то морковь, капуста или паттисон. Главное, уметь делать эту процедуру правильно.

Мариновать овощи люди научились довольно давно. Так древние народы старались сохранять продукты, чтобы потреблять их в зимний период. Делали большие заготовки, которые хранились в просторных погребах.

Если у человека данных заготовок много, его можно было считать богатым.

В особенности маринованные огурцы и помидоры спасали в холодные времена, когда охота или рыбалка была невозможна.

Если вы хотите тоже заняться маринованием овощей и их закаткой, рекомендуем начать с редиса.

Ингредиенты для закаток редиса:

редис — кг;

укроп — пучок;

петрушка — пучок;

лавровый лист — 4 шт.;

чеснок — 8 зубчиков;

душистый перец — 12 шт.;

перец горошек — 12 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

соль — 2 ст. л.;

уксус 9% — 60 мл.

Приготовление заготовок редиса:

Редис надо хорошо промыть, отделить лишние части стеблей. В банки по 250 мл примерно выкладываем по лавровому листу, паре зубчиков чеснока и 3 горошинам душистого и черного перцев.

Кладем на дно банок также не измельченный укроп и петрушку. Далее выкладываем до верха редис, заливаем кипятком. Под не закрученными крышками оставляем редис на 5-6 минут.

Спустя заданное время надо слить воду, в банки добавить еще кипятка и оставить на аналогичное время. Воду после второго раза заливания надо перелить в отдельную емкость.

Из емкости выливаем воду в кастрюлю, высыпаем сахар и соль. Варить маринад нужно примерно 3-4 минуты на сильном огне. Далее жидкость требуется снять с огня, добавить в горячий маринад уксус.

Выливаем маринад в банки с редисом, закрываем плотно крышками и переворачиваем банки дном вверх.

В результате получаются закатки из маринованного редиса. Это хороший способ сохранить в овоще часть витаминов и минералов, чтобы употреблять их зимой и осенью.