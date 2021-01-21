Заксобрание инициировало закрепление в Севастополе новой памятной даты

Депутаты Заксобрания инициируют закрепление в качестве памятной даты присвоение Севастополю звания город-герой, передает пресс-служба Заксобрания.
Власти Севастополя смягчили веденные из-за пандемии ограничения С такой инициативой выступили глава парламентского комитета по законодательству и государственному строительству Василий Зубенко и спикеру Владимиру Немцеву с целью сохранения и развития исторических традиций Севастополя.
«Предлагается включить дату 1 мая – День присвоения городу Севастополю высшей степени отличия – звания «Город-Герой», – уточнил Зубенко.