Заксобрание Севастополя прокомментировало покупку трёх автомобилей бизнес-класса

Фото: pressroom.toyota.com

Стало известно, чем обусловлены премиальные требования к новым автомобилям для руководства Законодательного собрания Севастополя. Новостной портал ForPost получил разъяснения из парламента по поводу недавней нашумевшей закупки.

Ранее на официальном портале был обнаружен тендер на поставку трёх автомобилей Toyota Camry на общую сумму в 7 497 000 рублей. В техзадании отдельно указывались требования, среди них – кожаная обивка сидений, двухзонный климат-контроль, ионизатор воздуха Nano-e, беспроводное зарядное устройство, поддержка Apple Carplay © и Android Auto ©, премиальная аудиосистема JBL с девятью динамиками, мультимедийная система с девятидюймовым дисплеем.

Пользоваться благами будут председатель Законодательного собрания города Севастополя, его заместители, а также руководитель аппарата парламента — именно за этими должностями персонально закрепляется автотранспорт, указал ForPost.

Парламентариев попросили уточнить, почему выбор пал на конкретную модель. Выяснилось, что основным критерием была «безопасность дорожного движения с учётом климатических и географических особенностей нашего региона». Также в аппарате Заксобрания напомнили, что срок полезного использования легковых автомобилей с бензиновым двигателем объёмом до 3,5 л включительно составляет от 3 до 5 лет включительно. Это закреплено в письме Министерства финансов РФ от 8.11.2016 № ОЗ-ОЗ-РЗ/65124.

Также из ответа следует: выбранная модель соответствует требованиям постановления Правительства Севастополя от 29 января 2021 года № 2 ВПП «Правила определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения государственных нужд города Севастополя». Этот документ ограничивает предельную цену для новых транспортных средств с двигателем с искровым зажиганием, рабочим объёмом цилиндров более 1500 см для руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения государственного органа власти. Эта сумма – не более 2,5 млн руб.

В конкурсе победила компания «КлючАвто» из Краснодара – заявку на участие подали только они. На данный момент в распоряжении аппарата Заксобрания есть три автомобиля Nissan Teana 2015 года выпуска, один UAZ Pickup 2016-го и Ford Transit (2017 год). Эти автомобили предоставляются сотрудникам парламента на основании распоряжения руководителя аппарата.