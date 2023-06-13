Закуска из кабачков на зиму – это невероятно широкий спектр блюд, которые вы можете приготовить, используя в качестве основного ингредиента зеленый садовый овощ. Для готовки подойдут, как молодые плоды с тонкой шкуркой, так и переспевшие, только в таком случае от кулинара потребуется очистить кабачок и удалить область с семенами. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, прочитав данную статью, вы, наверняка, сможете найти рецепт себе по душе, и приготовить, например, кабачки по-корейски либо же дополнить ингредиент острым кетчупом.

Закуска из маринованных кабачков на зиму

Закуска из маринованных кабачков на зиму – это именно то, что должно быть на полке погреба абсолютно у каждого! Потому как, несмотря на простоту приготовления, вкус и аромат данного кушанья настолько хороши, что открытая баночка у вас долго не застоится.

Ингредиенты –+7 порц.

На одну 3-х литровую банку:

Кабачок 1.5 кг

Листья хрена 1 шт.

Петрушка ½ пучка

Зонтики укропа 1 шт.

Перец чёрный горошек 10 шт.

Горчичное семя 1 ч.л.

Чеснок 10 зуб.

Перец чили 1 шт. (красный)

Соль 2 ст.л.

Сахар-песок 2 ст.л.

Уксус столовый 9% 2 ст.л.

Шаги 50 мин.

Закуска из кабачков на зиму готовится очень просто! На дно стерильной банки помещаем часть листа хрена и небольшую горсть промытой зелени. Также забрасываем очищенные зубки чеснока, горошины перца, зонтики укропа и горчицу. Промытые кабачки нарезаем колечками, толщиной не более двух сантиметров. Овощами наполняем стеклянную емкость наполовину, также добавляем ломтик острого перца. Теперь выкладываем кабачок «до плечиков» и прикрываем петрушкой. Сверху укладываем оставшуюся часть листа хрена и заливаем содержимое кипятком. Спустя 10 минут переливаем жидкость в сотейник и повторно доводим до кипения, в банку высыпаем соль, сахарный песок и уксус. Повторно вливаем кипяток и моментально закатываем. Ставим заготовку на крышку и оборачиваем в покрывало до полного остывания. Храним в погребе либо кладовой. Приятного аппетита!

Кабачки по-корейски на зиму

Кабачки по-корейски на зиму – это в меру пикантный и очень вкусный овощной салат, в состав которого не входит лук и жгучий чеснок, однако, для готовки нам потребуется специальная специя: для моркови по-корейски. Именно этот компонент придаст овощам неповторимый вкус.

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 1,5 кг.

Морковка – 400 гр.

Приправа для моркови по-корейски – 2-3 ст.л.

Соль – 1 ст.л. без горки

Сахар-песок – 4 ст.л. без горки

Масло растительное – 120 мл.

Уксус столовый 9% – 80 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачок промываем, насухо промакиваем бумажными полотенцами и срезаем хвостик и место крепления плодоножки.

Шаг 2. Измельчаем овощ при помощи терки для овощей по-корейски.

Шаг 3. Аналогичным способом поступаем с очищенной морковью, соломку выкладываем к овощам.

Шаг 4. Высыпаем к ингредиентам приправу, соль и сахарный песок, подливаем уксус и подсолнечное масло.

Шаг 5. Тщательно перемешиваем для равномерного распределения.

Шаг 6. Прикрываем емкость крышкой, настаиваем около трех часов.

Шаг 7. Раскладываем состав вместе с соком по заранее простерилизованным баночкам.

Шаг 8. На дно большой кастрюли застилаем салфетку, ставим банки, прикрываем крышками. Вливаем холодную воду, доводим до кипения и стерилизуем на протяжении 20 минут.

Шаг 9. Горячие заготовки закатываем, и, перевернув вверх дном, накрываем одеялом. Оставляем в таком положении на сутки. Затем переносим в место хранения. Приятного аппетита!

Закуска «Тещин язык» из кабачков на зиму

Закуска «Тещин язык» из кабачков на зиму – это невероятно вкусное сочетание овощей с натуральным и самостоятельно приготовленным томатным соусом и другими добавками. Если вы любите кабачки, то обязательно попробуйте заготовить их таким способом, и вы останетесь довольны!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг.

Помидоры – 1 кг.

Перец болгарский – 2 шт.

Перец острый – ¼-1/2 шт.

Сахар-песок – 100 гр.

Соль – 1 ст.л. + по вкусу.

Уксус столовый 9% – 1-2 ст.л.

Чеснок – 1 головка.

Масло растительное – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом тщательно промываем банки с содой, стерилизуем любым удобным способом. Крышки выдерживаем в кипятке 3-5 минут.

Шаг 2. Молодой кабачок нарезаем так, как показано на фото.

Шаг 3. Очищаем болгарский перец, мякоть нарезаем небольшими ломтиками.

Шаг 4. На помидорах делаем крестообразный надрез и окунаем плоды в кипяток на несколько минут, после чего, избавляемся от кожицы.

Шаг 5. В чаше блендера перебиваем томатную и перечную мякоть.

Шаг 6. Переливаем красную массу в сотейник и сдабриваем солью, сахаром и растительным маслом – томим на минимальном нагреве около 10 минут с момента закипания.

Шаг 7. Затем в горячий соус отправляем кабачок, аккуратно перемешиваем и повторно доводим до кипения, томим еще 15-20 минут.

Шаг 8. По истечении времени, добавляем измельченный чеснок и перемешиваем. Засекаем 5 минут.

Шаг 9. Вводим уксус и спустя 5 минут убираем огнеупорную посуду с огня.

Шаг 10. Расфасовываем закуску по банкам, закатываем под ключ и даем остыть в перевернутом виде, накрыв полотенцем.

Шаг 11. На следующий день перемещаем баночки в кладовую. Приятного аппетита!

Закуска «Анкл бенс» из кабачков

Закуска «Анкл бенс» из кабачков представляет собой сытный и питательный овощной салат, для готовки которого нам потребуются исключительно те продукты, которые произрастают у каждого на огороде. На приготовление у вас уйдет совсем немного времени, а вот результат определенно порадует!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг.

Лук – 5 шт.

Перец болгарский – 6 шт.

Помидоры – 1 кг.

Масло растительное – 2 ст.

Сахар-песок – 2 ст.

Соль – 2 ст.л.

Уксус 9% – 1/3 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На дно кастрюли вливаем растительное масло и уксус, всыпаем соль и сахарный песок.

Шаг 2. Все необходимые овощи промываем, очищаем и режем соломкой, луковицы – тонкими полукольцами либо перьями.

Шаг 3. В кипящий маринад забрасываем кабачки и ждем 5 минут.

Шаг 4. Добавляем луковую нарезку, томим то же 5 минут.

Шаг 5. Дополняем ассорти болгарским перцем, засекаем очередные 5 минут.

Шаг 6. По истечении времени, отправляем в кастрюлю томаты – перемешиваем и томим в течение 10 минут.

Шаг 7. Горячий состав распределяем по заранее простерилизованным банкам и плотно закупориваем.

Шаг 8. Приятного аппетита!

Лечо из кабачков на зиму

Лечо из кабачков на зиму – это популярная и всеми любимая закуска, с приготовлением которой справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни. Сезонные овощи и пряные добавки – это всегда очень вкусная, ароматная и питательная заготовка, которую можно есть, просто намазав на хлеб!

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 кг.

Перец болгарский – 8 шт.

Лук – 6 шт.

Уксус столовый 9% – 3 ст.л.

Паста томатная – 500 гр.

Масло растительное – 1 ст.

Сахар-песок – 200 гр.

Соль – 2 ст.л.

Вода – 2,5 ст.

Перец душистый горошком – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор: овощи ополаскиваем и даем время обсохнуть.

Шаг 2. Счищаем кожицу с кабачков, нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 3. Вычищаем семена из перца, режем на ломтики.

Шаг 4. Слой за слоем снимаем шелуху с лука, измельчаем тонкими колечками.

Шаг 5. Для заливки смешиваем воду с томатной пастой, растительным маслом, солью, сахаром и перцем – доводим до кипения и провариваем три минуты.

Шаг 6. В кипящую жидкость отправляем кабачки и томим около 15 минут, затем вводим сладкий перец и варим еще 5 минут.

Шаг 7. Далее добавляем лук и готовим закуску на протяжении 20-30 минут. Аппетитное кушанье сдабриваем уксусом и раскладываем по стерильным банкам.

Шаг 8. Приятного аппетита!

Кабачки, как грузди, на зиму

Кабачки, как грузди, на зиму – это удивительная закуска, которую можно запросто подать даже к праздничному столу и не сомневаться в том, что гости останутся недовольны. Особый вкус зеленым плодам придает свежая петрушка и пикантный чеснок, вам обязательно понравится!

Время готовки – 5 ч.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 8.

Используем стакан объемом 200 мл.

Ингредиенты:

Кабачки очищенные – 3 кг.

Морковка крупная – 2 шт.

Укроп – 1 пучок.

Петрушка – 1 пучок.

Чеснок рубленый – ½ ст.

Соль – 2 ст.л.

Перец черный молотый – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.

Уксус столовый 9% – 200 мл.

Масло растительное – 1,5 ст.

Гвоздика – 8 бутонов.

Лист лавра – 8 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем кабачки, любым удобным способом избавляемся от семенной коробочки.

Шаг 2. Режем мякоть на некрупные произвольные сегменты.

Шаг 3. Очищенную морковку режем колечками.

Шаг 4. Тщательно промываем зелень под струей воды и стряхиваем излишки влаги.

Шаг 5. Снимаем шелуху с чеснока, нарезаем пластинами.

Шаг 6. Мелко шинкуем зелень.

Шаг 7. Смешиваем кабачки с морковкой, зеленью, чесноком и черным перцем.

Шаг 8. Дополняем состав уксусом, растительным маслом, сахарным песком и солью – перемешиваем и оставляем под крышкой на три часа.

Шаг 9. На дно стерильных банок кладем гвоздику и лаврушку.

Шаг 10. Заполняем емкости овощами, подливаем маринад.

Шаг 11. Стерилизуем заготовки в кастрюле с водой, прикрыв крышками. Для пол-литровой банки достаточно 20 минут.

Шаг 12. Горячие банки закупориваем и оставляем под одеялом до полного остывания. Такие заготовки прекрасно хранятся при комнатной температуре. Приятного аппетита!

Салат из кабачков «Пальчики оближешь» на зиму

Салат из кабачков «Пальчики оближешь» на зиму – это популярное блюдо, с приготовлением которого справится даже неопытный кулинар, потому как процесс приготовления очень прост и не займет много вашего свободного времени. В состав закуски входят только натуральные и полезные ингредиенты.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Кабачки – 500 гр.

Лук – 2 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Морковка – 2 шт.

Соль – 2 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Масло растительное – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и очищаем необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Кабачковую мякоть измельчаем при помощи терки для моркови по-корейски и высыпаем в кастрюлю.

Шаг 3. Аналогично поступаем с морковью.

Шаг 4. Луковицу нарезаем тонкими полукольцами и отправляем к другим компонентам.

Шаг 5. Сдабриваем состав уксусом и растительным маслом, всыпаем соль, сахар и чеснок, пропущенный через пресс.

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем и даем постоять около двух с половиной часов.

Шаг 7. Провариваем овощное ассорти 5-7 минут и убираем с конфорки.

Шаг 8. Расфасовываем закуску по заранее простерилизованным баночкам и плотно закручиваем. Переворачиваем вверх дном и оборачиваем в плед на 24 часа.

Шаг 9. Приятного аппетита!

Маринованные кабачки без уксуса на зиму

Маринованные кабачки без уксуса на зиму – это не только очень вкусная, но еще и полезная заготовка, которую можно предложить даже тем, у кого имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом. К тому же, такие кабачки станут прекрасным дополнением к гарниру из картофеля.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 кг.

Чеснок – 3 зубчика на банку

Перец черный горошком – по вкусу.

Зонтики укропа – по вкусу.

Маринад на 1,5 литра воды:

Вода – 1,5 л.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Кислота лимонная – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса любым удобным способом стерилизуем банки, кипятим крышки.

Шаг 2. На дно сухой банки укладываем специи, включая ломтики очищенного чеснока.

Шаг 3. Кабачок очищаем и произвольно нарезаем небольшими ломтиками – кладем поверх приправ.

Шаг 4. Заливаем ингредиенты кипятком и настаиваем около 15 минут, после – жидкость сливаем в кастрюлю и повторно кипятим.

Шаг 5. Высыпаем в кипяток соль и сахарный песок – разливаем в банки, предварительно насыпав туда лимонку. Закупориваем, переворачиваем вверх дном и даем полностью остыть под покрывалом. Приятного аппетита!

Хрустящие кабачки с кетчупом на зиму

Хрустящие кабачки с кетчупом на зиму – это в меру пикантная закуска, которая, наверняка, понравится всем любителям необычного и чего-то нового. В качестве соуса рекомендуется использовать не обычный кетчуп, а именно с остринкой, так будет гораздо вкуснее и ароматнее!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

На 4 пол-литровые банки:

Кабачки – 1 кг.

Кетчуп «чили» – 5 ст.л.

Зелень – 1 пучок.

Вода – 3 ст.

Уксус столовый 9% – 50 мл.

Лист лавра – 4 шт.

Перец черный горошком – 8 шт.

Гвоздика – 4 бутона.

Чеснок – 1 головка.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. По стерилизованным банкам раскладываем промытую зелень и листочки лавра.

Шаг 2. Поверх специй укладываем нарезанный кружочками кабачок, равномерно добавляя гвоздику, горошины перца и чеснок.

Шаг 3. Для приготовления маринада в сотейник отправляем сахар, соль и кетчуп.

Шаг 4. Заливаем компоненты водой, доводим до кипения и вводим уксус – убираем с плиты.

Шаг 5. Разливаем маринад по банкам с овощами и прикрываем крышками, ставим банки в кастрюлю, дно которой устилаем полотенцем, стерилизуем заготовки 10 минут с момента закипания.

Шаг 6. Горячие баночки аккуратно вынимаем и закатываем под ключ. Остужаем в перевернутом виде, под махровым полотенцем. Приятного аппетита!

Жареные кабачки с чесноком на зиму в банках

Жареные кабачки с чесноком на зиму в банках – это блюдо, которое вы, скорее всего раньше никогда не пробовали и очень зря! К сожалению, об этом рецепте знают совсем немногие, однако, румяные ломтики мягких кабачков влюбляют в себя с первой дегустации.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг.

Соль – 1 ч.л.

Масло подсолнечное – 40 мл.

Лист лавровый – 3 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Уксус 9% – 25 мл.

Перец черный горошком – 8 шт.

Укроп – 1 пучок.

Петрушка – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей воды промываем кабачки, даем время обсохнуть и режем на кружочки, толщиной не более полутора сантиметров.

Шаг 2. Параллельно шинкуем зелень и на пластинки разрезаем очищенные зубцы чеснока.

Шаг 3. В сковородке раскаляем подсолнечное масло и обжариваем кабачки до образования характерной корочки с обеих сторон.

Шаг 4. В стерильные банки раскладываем румяные ломтики, перекладывая каждый слой укропом с петрушкой, перцем горошком, лавром и слайсами чеснока, вливаем уксус, солим и прикрываем крышками.

Шаг 5. Стерилизуем заготовки в кастрюле с водой около 20-25 минут с момента закипания. Затем закатываем и после остывания переносим в место хранения. Приятного аппетита!