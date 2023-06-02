Закуска из огурцов: «1 час и готово». Просто, быстро и очень вкусно

Огурец как отдельный вид овоща появился примерно 6.000 лет назад в Индии. Однако, в Библии огурец является египетским овощем. Он распространился по всей планете в эпоху путешествий.

Долгое время огурец считался овощем для бедных, так как он не насыщает организм. Единственным плюсом огурца перед другими овощами была влага, которую он таил внутри плода.

Сейчас без огурцов невозможно представить себе ни один салат. Есть диеты, основанные лишь на потреблении огурцов.

Мы расскажем о том, как сделать огуречную закуску.

Ингредиенты для огуречной закуски:

соль — ч. л.;

огурцы — 500 г;

сахар — ст. л.;

укроп — пучок;

уксус 9% — ст. л.;

чеснок — 5 зубчиков;

растительное масло — 50 мл.

Приготовление огуречной закуски:

Нарезаем огурцы поперек, а затем вдоль надвое. Выкладываем огуречные дольки в чашу, солим и высыпаем сахарный песок, перемешиваем.

Измельчаем на маленьких зубчиках тёрке чеснок, выкладываем к огурцам. Шинкуем мелко петрушку и укроп, вместе с уксусом кладем зелень в миску с огурцами.

Разогреваем в сотейнике растительное масло, не доводим до кипения. Выливаем масло в огурцы, накрываем их крышкой и убираем в холодильник на час.

В результате получается интересная бюджетная закуска для лета. Эти огурцы можно добавлять в салаты, использовать как гарнир для шашлыка.