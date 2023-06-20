Закуски на зиму

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Закуски на зиму – это классика домашних заготовок. На длительное хранение можно вкусно и интересно приготовить самые разные овощи. Такие угощения послужат отличным дополнением вашего стола. Для вас мы подготовили кулинарную подборку из десяти самых лучших рецептов заготовок с пошаговыми фотографиями.

Закуска из баклажанов и помидоров на зиму

Закуска из баклажанов и помидоров на зиму – это яркий и аппетитный продукт для всей семьи. Угощение можно подавать самостоятельно или как дополнение к горячим обеденным блюдам. Приготовить его совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт.

Закуски на зиму

Ингредиенты –+1 л.

  • Баклажан 1 кг
  • Помидоры 4 шт.
  • Чеснок 5 зуб.
  • Перец чили 2 шт.
  • Соль 1 ч.л.
  • Сахар-песок 2 ст.л.
  • Уксус столовый 9% 2 ст.л.
  • Масло оливковое  по вкусу

Шаги 40 мин.

  1. Закуски на зиму

    Как заготовить вкусную закуску на зиму? Хорошо промываем баклажаны под водой и режем их кубиками. Солим, перемешиваем и оставляем на 30 минут. Затем кубики баклажанов промываем под водой. Это уберет лишнюю горечь овоща.

  2. Закуски на зиму

    Промываем помидоры, удаляем плодоножки. Далее овощи режем кубиками, как и баклажаны.

  3. Закуски на зиму

    Очищаем зубчики чеснока и мелко рубим ножом.

  4. Закуски на зиму

    Измельчаем острый перец чили.

  5. Закуски на зиму

    В сотейник или кастрюлю вливаем оливковое масло. Выкладываем сюда баклажаны и томим их под крышкой 15 минут, периодически помешивая.

  6. Закуски на зиму

    Добавляем к баклажанам помидоры. Перемешиваем и томим еще 10 минут.

  7. Закуски на зиму

    Всыпаем к овощам соль, сахар и вливаем уксус.

  8. Закуски на зиму

    Дополняем заготовку измельченным чесноком и острым перцем. Перемешиваем и томим еще 5 минут.

  9. Закуски на зиму

    Разливаем горячее угощение по стерилизованным банкам. Прикрываем заготовки крышками и оставляем на 10 минут.

  10. Закуски на зиму

    Дальше заготовки ставим в кастрюлю с водой и полотенцем на дне. Доводим до кипения воду и стерилизуем в ней наполненные банки 10 минут. Затем закупориваем крышками и даем полностью остыть.

  11. Закуски на зиму

    Закуска из баклажанов и помидоров на зиму готова. Уносите на хранение в прохладное место!

Закуска из кабачков «Тещин язык» на зиму

Закуска из кабачков «Тещин язык» на зиму – это аппетитная и пикантная заготовка для вашего домашнего стола. Такое угощение никого не оставит равнодушным. Подавайте к обеденному столу вместе с отварным картофелем и другими горячими гарнирами по вкусу.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 кг.
  • Помидоры – 3 кг.
  • Перец болгарский – 5 шт.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Перец острый стручковый – 2 шт.
  • Масло растительное – 250 мл.
  • Уксус 9% – 100 мл.
  • Соль – 6 ч.л.
  • Сахар – 8 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты из списка. Промываем овощи и, при необходимости очищаем их.

Закуски на зиму

Шаг 2. Помидоры разделяем на небольшие дольки.

Закуски на зиму

Шаг 3. Болгарские перцы очищаем от семян и режем на части.

Закуски на зиму

Шаг 4. Помидоры прокручиваем через мясорубку или измельчаем в блендере.

Закуски на зиму

Шаг 5. Подготовленные кабачки делим на ломтики. Можно сделать это с помощью овощерезки.

Закуски на зиму

Шаг 6. Измельчаем очищенный чеснок и острый перец.

Закуски на зиму

Шаг 7. В кастрюле кипятим томатную массу с болгарскими перцами. Опускаем сюда кабачки. Добавляем соль, сахар и растительное масло. Готовим 30 минут.

Закуски на зиму

Шаг 8. За 5 минут до готовности добавляем чеснок и перец. Снова кипятим заготовку, вливаем уксус и выключаем огонь. Количество уксуса можно отрегулировать по вкусу.

Закуски на зиму

Шаг 9. Разливаем угощение по стерилизованным банкам, закатываем крышками.

Закуски на зиму

Шаг 10. Закуска из кабачков «Тещин язык» на зиму готова. Уносите на хранение!

Закуски на зиму

Острая закуска из помидоров, хрена и чеснока

Острая закуска из помидоров, хрена и чеснока получается невероятно сочной и пикантной. Такая закуска отлично дополнит как домашний, так и праздничный стол. Можно подавать с горячими гарнирами или просто есть с хлебом. Берите на заметку пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры черри – 2,5 кг.
  • Корень хрена – 70 гр.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Соль – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем и очищаем корень хрена.

Закуски на зиму

Шаг 2. Разделяем его на части и прокручиваем через мясорубку.

Закуски на зиму

Шаг 3. Очищаем зубчики чеснока от шелухи.

Закуски на зиму

Шаг 4. Чеснок также измельчаем с помощью мясорубки.

Закуски на зиму

Шаг 5. Промываем помидоры и разделяем их на части.

Закуски на зиму

Шаг 6. Пропускаем дольки помидор через мясорубку.

Закуски на зиму

Шаг 7. Полученную томатную массу переливаем в кастрюлю с толстым дном.

Закуски на зиму

Шаг 8. Дополняем массу измельченным чесноком и хреном.

Закуски на зиму

Шаг 9. Всыпаем сюда соль. Перемешиваем.

Закуски на зиму

Шаг 10. Оставляем заготовку на 1-2 часа. В процессе массу несколько раз вымешиваем.

Закуски на зиму

Шаг 11. Хорошо промываем банки с содой. Наполняем их готовым пикантным угощением. Плотно закрываем крышками.

Закуски на зиму

Шаг 12. Острая закуска из помидоров, хрена и чеснока готова. Храните ее в холодильнике.

Закуски на зиму

Венгерская закуска на зиму с морковью

Венгерская закуска на зиму с морковью порадуют вас не только ярким насыщенным вкусом, но и аппетитным видом. Такой продукт интересно разнообразит ваше домашнее меню. Подавайте к столу с горячими блюдами или гарнирами. Подходит для сытных семейных обедов.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 25 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 1 кг.
  • Морковь – 200 гр.
  • Лук репчатый – 200 гр.
  • Паста томатная – 150 гр.
  • Соль – 20 гр.
  • Сахар – 50 гр.
  • Уксус 9% – 2 ст.л.
  • Вода – 0,6 л.
  • Масло растительное – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем болгарские перцы. Очищаем их от семян и нарезаем небольшими кусочками.

Закуски на зиму

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и нарезаем полукольцами. Можно четвертинками.

Закуски на зиму

Шаг 3. Пропускаем морковку через крупную терку.

Закуски на зиму

Шаг 4. В кастрюле соединяем воду, томатную пасту, растительное масло, соль и сахар. Тщательно перемешиваем.

Закуски на зиму

Шаг 5. Опускаем в полученный соус все подготовленные овощи. Ставим на плиту и нагреваем.

Закуски на зиму

Шаг 6. Томим до мягкости овощей около 25-30 минут. В конце вливаем уксус и разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем в теплое одеяло и даем полностью остыть.

Закуски на зиму

Шаг 7. Венгерская закуска на зиму с морковью готова. Уносите угощение на длительное хранение!

Закуски на зиму

Закуска из огурцов на зиму

Закуска из огурцов на зиму получается невероятно сочной и аппетитной. Такое яркое овощное угощение можно подавать вместе с горячими обеденными блюдами. Разнообразьте меню ваших заготовок и используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 3 часа 40 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Огурец – 0,6 кг.
  • Лук репчатый – 90 гр.
  • Укроп – 20 гр.
  • Соль – 0,3 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Уксус 9% – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 3,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем огурцы и режем их тонкими кружочками.

Закуски на зиму

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Закуски на зиму

Шаг 3. Промываем и обсушиваем укроп. Срезаем стебли, зелень измельчаем ножом.

Закуски на зиму

Шаг 4. Все подготовленные овощи складываем в кастрюлю. Дополняем солью, сахаром, уксусом и растительным маслом.

Закуски на зиму

Шаг 5. Перемешиваем массу и оставляем ее на 3 часа для выделения сока.

Закуски на зиму

Шаг 6. Доводим заготовку до кипения на сильном огне. Затем огонь уменьшаем и томим еще 7 минут, периодически помешивая. Разливаем заготовку по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.

Закуски на зиму

Шаг 7. Закуска из огурцов на зиму готова. Уносите на хранение в подходящее место.

Закуски на зиму

Овощная закуска на зиму в банках

Овощная закуска на зиму в банках – это вкусный и аппетитный продукт для вашего стола. Угощение можно подавать самостоятельно или как дополнение к горячим обеденным блюдам. Приготовить его совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 4 шт.
  • Кабачок – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Огурец – 2 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Уксус 9% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем огурцы и режем их тонкими кружками. Полукольцами разделываем репчатый лук. Оба ингредиента складываем в большую кастрюлю.

Закуски на зиму

Шаг 2. Очищаем баклажаны и режем их кубиками. Складываем овощ в общую посуду.

Закуски на зиму

Шаг 3. Так же поступаем и с кабачками. Отправляем их в общую массу.

Закуски на зиму

Шаг 4. Дополняем продукты измельченным чесноком.

Закуски на зиму

Шаг 5. Измельчаем любым удобным способом помидоры. Вливаем смесь к овощам. Сюда же всыпаем соль и сахар. Перемешиваем и ставим на огонь.

Закуски на зиму

Шаг 6. Кипятим содержимое, прикрываем крышкой и томим около 30-35 минут. В конце вливаем уксус. Готовую закуску раскладываем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Закуски на зиму

Шаг 7. Овощная закуска на зиму в банках готова. Можно убирать на хранение!

Закуски на зиму

Капуста на зиму в банках

Капуста на зиму в банках – это простая в исполнении и очень вкусная кулинарная идея для ваших домашних заготовок. Заготовленный таким способом овощ порадует вас своей сочностью и аппетитным хрустом. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На одну литровую банку:

  • Капуста белокочанная – 0,5 шт.
  • Вода – 0,6 л.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Перец душистый горошек – 3 шт.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Семена укропа – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 0,5 ст.л.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С кочана капусты снимаем верхние листья и разрезаем пополам, и вырезаем кочерыжку. Промываем овощ.

Закуски на зиму

Шаг 2. Очищаем чеснок от шелухи. Зубчики разделываем на кусочки.

Закуски на зиму

Шаг 3. Половину кочана капусты разделываем на крупные части.

Закуски на зиму

Шаг 4. Выкладываем капусту с чесноком в стерилизованную банку. Размещаем продукты слоями. Заливаем кипятком, прикрываем крышкой и оставляем на 10 минут.

Закуски на зиму

Шаг 5. Дальше эту воду сливаем в кастрюлю, дополняем солью, сахаром и доводим до кипения.

Закуски на зиму

Шаг 6. В банку с капустой отправляем лавровый лист, семена укропа и горошины перца.

Закуски на зиму

Шаг 7. Вливаем ложку столового уксуса.

Закуски на зиму

Шаг 8. Заливаем кипятком, закатываем. Переворачиваем наполненную банку вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Закуски на зиму

Шаг 9. Капуста на зиму в банках готова. Можно убирать на длительное хранение.

Закуски на зиму

Лечо из болгарского перца

Лечо из болгарского перца порадуют вас не только ярким насыщенным вкусом, но и аппетитным видом. Такой продукт интересно разнообразит ваше домашнее меню. Подавайте к столу с горячими блюдами или гарнирами. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 2 кг.
  • Морковь – 0,6 кг.
  • Лук репчатый – 0,6 кг.
  • Помидоры – 1,7 кг.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Уксус 9% – 90 мл.
  • Соль – 1-2 ст.л.
  • Сахар – 200 гр.
  • Паста томатная – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем болгарские перцы. Удаляем из них плодоножки и семена. Режем соломкой.

Закуски на зиму

Шаг 2. Промываем помидоры, нарезаем их и измельчаем любым удобным способом.

Закуски на зиму

Шаг 3. Очищенный репчатый лук режем тонкими полукольцами.

Закуски на зиму

Шаг 4. Очищаем от кожуры морковь и пропускаем ее через крупную терку.

Закуски на зиму

Шаг 5. Смесь из помидоров растираем через мелкое металлическое сито. Переливаем в кастрюлю, дополняем солью, сахаром, растительным маслом и томатной пастой. Перемешиваем и доводим до кипения.

Закуски на зиму

Шаг 6. Погружаем в кипящую смесь лук. Томим около 5-7 минут.

Закуски на зиму

Шаг 7. Выкладываем сюда тертую морковь. Перемешиваем и готовим еще 30 минут.

Закуски на зиму

Шаг 8. Вливаем в массу столовый уксус, перемешиваем.

Закуски на зиму

Шаг 9. Затем опускаем сюда соломку болгарских перцев.

Закуски на зиму

Шаг 10. Томим угощение еще 20 минут, периодически помешивая.

Закуски на зиму

Шаг 11. Разливаем массу по стерилизованным банкам. Закатываем крышками, укутываем и даем полностью остыть.

Закуски на зиму

Шаг 12. Лечо из болгарского перца готово. Можно уносить на хранение!

Закуски на зиму

Греческая закуска с фасолью на зиму

Греческая закуска с фасолью на зиму получается невероятно питательной и интересной по вкусу. Такая закуска отлично дополнит как домашний, так и праздничный стол. Можно подавать с горячими гарнирами или просто есть с хлебом. Берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Фасоль белая – 450 гр.
  • Помидоры – 1,5 кг.
  • Перец болгарский – 0,5 кг.
  • Лук репчатый красный – 0,5 кг.
  • Морковь – 0,5 кг.
  • Масло растительное – 200 мл.
  • Уксус 9% – 40 мл.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Промываем и, при необходимости очищаем овощи.

Закуски на зиму

Шаг 2. Предварительно вымачиваем фасоль в воде. Рекомендуется оставить на ночь.

Закуски на зиму

Шаг 3. Очищаем болгарские перцы от семян и режем тонкой соломкой.

Закуски на зиму

Шаг 4. На дольки разделываем помидоры.

Закуски на зиму

Шаг 5. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Закуски на зиму

Шаг 6. Натираем морковку на крупной терке.

Закуски на зиму

Шаг 7. Вымоченную фасоль отвариваем до готовности и отбрасываем на дуршлаг. Даем стечь воде.

Закуски на зиму

Шаг 8. Овощи соединяем в кастрюле, кипятим и варим 20 минут. Дополняем солью, сахаром и тушим еще 15 минут. В конце добавляем фасоль и уксус. Кипятим и разливаем по банкам. Закрываем крышками и даем полностью остыть.

Закуски на зиму

Шаг 9. Греческая закуска с фасолью на зиму готова!

Закуски на зиму

Закуска с рисом и овощами на зиму

Закуска с рисом и овощами на зиму – это оригинальный и сытный продукт для всей семьи. Его можно подавать самостоятельно или как дополнение к горячим обеденным блюдам. Приготовить аппетитную закуску совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Рис – 1 ст.
  • Помидоры – 3 кг.
  • Перец болгарский – 1 кг.
  • Морковь – 1 кг.
  • Лук репчатый – 1 кг.
  • Масло растительное – 400 мл.
  • Уксус 9% – 150 мл.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар – 1-2 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помидоры измельчаем любым удобным способом до состояния однородной массы. Выкладываем в кастрюлю.

Закуски на зиму

Шаг 2. Добавляем сюда соль, сахар и растительное масло. Доводим содержимое до кипения.

Закуски на зиму

Шаг 3. Измельчаем лук, болгарский перец и морковь.

Закуски на зиму

Шаг 4. Опускаем овощи в томатную массу и томим около 30-40 минут.

Закуски на зиму

Шаг 5. Всыпаем в заготовку рис (сухой или полуготовый). Аккуратно все перемешиваем.

Закуски на зиму

Шаг 6. Варим угощение около 50-60 минут.

Закуски на зиму

Шаг 7. За 10 минут до конца готовки вливаем уксус. Перемешиваем. Разливаем продукт по банкам и стерилизуем в кастрюле с водой и полотенцем на дне около 30-40 минут после закипания воды. Затем закупориваем крышками, укутываем и даем остыть.

Закуски на зиму

Шаг 8. Закуска с рисом и овощами на зиму готова. Можно убирать на хранение!

Закуски на зиму

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