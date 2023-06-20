Закуски на зиму – это классика домашних заготовок. На длительное хранение можно вкусно и интересно приготовить самые разные овощи. Такие угощения послужат отличным дополнением вашего стола. Для вас мы подготовили кулинарную подборку из десяти самых лучших рецептов заготовок с пошаговыми фотографиями.

Закуска из баклажанов и помидоров на зиму

Закуска из баклажанов и помидоров на зиму – это яркий и аппетитный продукт для всей семьи. Угощение можно подавать самостоятельно или как дополнение к горячим обеденным блюдам. Приготовить его совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт.

Ингредиенты –+1 л.

Баклажан 1 кг

Помидоры 4 шт.

Чеснок 5 зуб.

Перец чили 2 шт.

Соль 1 ч.л.

Сахар-песок 2 ст.л.

Уксус столовый 9% 2 ст.л.

Масло оливковое по вкусу

Шаги 40 мин.

Как заготовить вкусную закуску на зиму? Хорошо промываем баклажаны под водой и режем их кубиками. Солим, перемешиваем и оставляем на 30 минут. Затем кубики баклажанов промываем под водой. Это уберет лишнюю горечь овоща. Промываем помидоры, удаляем плодоножки. Далее овощи режем кубиками, как и баклажаны. Очищаем зубчики чеснока и мелко рубим ножом. Измельчаем острый перец чили. В сотейник или кастрюлю вливаем оливковое масло. Выкладываем сюда баклажаны и томим их под крышкой 15 минут, периодически помешивая. Добавляем к баклажанам помидоры. Перемешиваем и томим еще 10 минут. Всыпаем к овощам соль, сахар и вливаем уксус. Дополняем заготовку измельченным чесноком и острым перцем. Перемешиваем и томим еще 5 минут. Разливаем горячее угощение по стерилизованным банкам. Прикрываем заготовки крышками и оставляем на 10 минут. Дальше заготовки ставим в кастрюлю с водой и полотенцем на дне. Доводим до кипения воду и стерилизуем в ней наполненные банки 10 минут. Затем закупориваем крышками и даем полностью остыть. Закуска из баклажанов и помидоров на зиму готова. Уносите на хранение в прохладное место!

Закуска из кабачков «Тещин язык» на зиму

Закуска из кабачков «Тещин язык» на зиму – это аппетитная и пикантная заготовка для вашего домашнего стола. Такое угощение никого не оставит равнодушным. Подавайте к обеденному столу вместе с отварным картофелем и другими горячими гарнирами по вкусу.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 3 кг.

Помидоры – 3 кг.

Перец болгарский – 5 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Перец острый стручковый – 2 шт.

Масло растительное – 250 мл.

Уксус 9% – 100 мл.

Соль – 6 ч.л.

Сахар – 8 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты из списка. Промываем овощи и, при необходимости очищаем их.

Шаг 2. Помидоры разделяем на небольшие дольки.

Шаг 3. Болгарские перцы очищаем от семян и режем на части.

Шаг 4. Помидоры прокручиваем через мясорубку или измельчаем в блендере.

Шаг 5. Подготовленные кабачки делим на ломтики. Можно сделать это с помощью овощерезки.

Шаг 6. Измельчаем очищенный чеснок и острый перец.

Шаг 7. В кастрюле кипятим томатную массу с болгарскими перцами. Опускаем сюда кабачки. Добавляем соль, сахар и растительное масло. Готовим 30 минут.

Шаг 8. За 5 минут до готовности добавляем чеснок и перец. Снова кипятим заготовку, вливаем уксус и выключаем огонь. Количество уксуса можно отрегулировать по вкусу.

Шаг 9. Разливаем угощение по стерилизованным банкам, закатываем крышками.

Шаг 10. Закуска из кабачков «Тещин язык» на зиму готова. Уносите на хранение!

Острая закуска из помидоров, хрена и чеснока

Острая закуска из помидоров, хрена и чеснока получается невероятно сочной и пикантной. Такая закуска отлично дополнит как домашний, так и праздничный стол. Можно подавать с горячими гарнирами или просто есть с хлебом. Берите на заметку пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры черри – 2,5 кг.

Корень хрена – 70 гр.

Чеснок – 1 головка.

Соль – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем и очищаем корень хрена.

Шаг 2. Разделяем его на части и прокручиваем через мясорубку.

Шаг 3. Очищаем зубчики чеснока от шелухи.

Шаг 4. Чеснок также измельчаем с помощью мясорубки.

Шаг 5. Промываем помидоры и разделяем их на части.

Шаг 6. Пропускаем дольки помидор через мясорубку.

Шаг 7. Полученную томатную массу переливаем в кастрюлю с толстым дном.

Шаг 8. Дополняем массу измельченным чесноком и хреном.

Шаг 9. Всыпаем сюда соль. Перемешиваем.

Шаг 10. Оставляем заготовку на 1-2 часа. В процессе массу несколько раз вымешиваем.

Шаг 11. Хорошо промываем банки с содой. Наполняем их готовым пикантным угощением. Плотно закрываем крышками.

Шаг 12. Острая закуска из помидоров, хрена и чеснока готова. Храните ее в холодильнике.

Венгерская закуска на зиму с морковью

Венгерская закуска на зиму с морковью порадуют вас не только ярким насыщенным вкусом, но и аппетитным видом. Такой продукт интересно разнообразит ваше домашнее меню. Подавайте к столу с горячими блюдами или гарнирами. Подходит для сытных семейных обедов.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 25 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 1 кг.

Морковь – 200 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Паста томатная – 150 гр.

Соль – 20 гр.

Сахар – 50 гр.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Вода – 0,6 л.

Масло растительное – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем болгарские перцы. Очищаем их от семян и нарезаем небольшими кусочками.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и нарезаем полукольцами. Можно четвертинками.

Шаг 3. Пропускаем морковку через крупную терку.

Шаг 4. В кастрюле соединяем воду, томатную пасту, растительное масло, соль и сахар. Тщательно перемешиваем.

Шаг 5. Опускаем в полученный соус все подготовленные овощи. Ставим на плиту и нагреваем.

Шаг 6. Томим до мягкости овощей около 25-30 минут. В конце вливаем уксус и разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем в теплое одеяло и даем полностью остыть.

Шаг 7. Венгерская закуска на зиму с морковью готова. Уносите угощение на длительное хранение!

Закуска из огурцов на зиму

Закуска из огурцов на зиму получается невероятно сочной и аппетитной. Такое яркое овощное угощение можно подавать вместе с горячими обеденными блюдами. Разнообразьте меню ваших заготовок и используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 3 часа 40 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Огурец – 0,6 кг.

Лук репчатый – 90 гр.

Укроп – 20 гр.

Соль – 0,3 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Масло растительное – 3,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем огурцы и режем их тонкими кружочками.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Шаг 3. Промываем и обсушиваем укроп. Срезаем стебли, зелень измельчаем ножом.

Шаг 4. Все подготовленные овощи складываем в кастрюлю. Дополняем солью, сахаром, уксусом и растительным маслом.

Шаг 5. Перемешиваем массу и оставляем ее на 3 часа для выделения сока.

Шаг 6. Доводим заготовку до кипения на сильном огне. Затем огонь уменьшаем и томим еще 7 минут, периодически помешивая. Разливаем заготовку по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.

Шаг 7. Закуска из огурцов на зиму готова. Уносите на хранение в подходящее место.

Овощная закуска на зиму в банках

Овощная закуска на зиму в банках – это вкусный и аппетитный продукт для вашего стола. Угощение можно подавать самостоятельно или как дополнение к горячим обеденным блюдам. Приготовить его совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Баклажаны – 4 шт.

Кабачок – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Огурец – 2 шт.

Помидоры – 3 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 3 ст.л.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем огурцы и режем их тонкими кружками. Полукольцами разделываем репчатый лук. Оба ингредиента складываем в большую кастрюлю.

Шаг 2. Очищаем баклажаны и режем их кубиками. Складываем овощ в общую посуду.

Шаг 3. Так же поступаем и с кабачками. Отправляем их в общую массу.

Шаг 4. Дополняем продукты измельченным чесноком.

Шаг 5. Измельчаем любым удобным способом помидоры. Вливаем смесь к овощам. Сюда же всыпаем соль и сахар. Перемешиваем и ставим на огонь.

Шаг 6. Кипятим содержимое, прикрываем крышкой и томим около 30-35 минут. В конце вливаем уксус. Готовую закуску раскладываем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 7. Овощная закуска на зиму в банках готова. Можно убирать на хранение!

Капуста на зиму в банках

Капуста на зиму в банках – это простая в исполнении и очень вкусная кулинарная идея для ваших домашних заготовок. Заготовленный таким способом овощ порадует вас своей сочностью и аппетитным хрустом. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На одну литровую банку:

Капуста белокочанная – 0,5 шт.

Вода – 0,6 л.

Чеснок – 4 зубчика.

Перец душистый горошек – 3 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Семена укропа – 1 ч.л.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 0,5 ст.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С кочана капусты снимаем верхние листья и разрезаем пополам, и вырезаем кочерыжку. Промываем овощ.

Шаг 2. Очищаем чеснок от шелухи. Зубчики разделываем на кусочки.

Шаг 3. Половину кочана капусты разделываем на крупные части.

Шаг 4. Выкладываем капусту с чесноком в стерилизованную банку. Размещаем продукты слоями. Заливаем кипятком, прикрываем крышкой и оставляем на 10 минут.

Шаг 5. Дальше эту воду сливаем в кастрюлю, дополняем солью, сахаром и доводим до кипения.

Шаг 6. В банку с капустой отправляем лавровый лист, семена укропа и горошины перца.

Шаг 7. Вливаем ложку столового уксуса.

Шаг 8. Заливаем кипятком, закатываем. Переворачиваем наполненную банку вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 9. Капуста на зиму в банках готова. Можно убирать на длительное хранение.

Лечо из болгарского перца

Лечо из болгарского перца порадуют вас не только ярким насыщенным вкусом, но и аппетитным видом. Такой продукт интересно разнообразит ваше домашнее меню. Подавайте к столу с горячими блюдами или гарнирами. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 2 кг.

Морковь – 0,6 кг.

Лук репчатый – 0,6 кг.

Помидоры – 1,7 кг.

Масло растительное – 100 мл.

Уксус 9% – 90 мл.

Соль – 1-2 ст.л.

Сахар – 200 гр.

Паста томатная – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем болгарские перцы. Удаляем из них плодоножки и семена. Режем соломкой.

Шаг 2. Промываем помидоры, нарезаем их и измельчаем любым удобным способом.

Шаг 3. Очищенный репчатый лук режем тонкими полукольцами.

Шаг 4. Очищаем от кожуры морковь и пропускаем ее через крупную терку.

Шаг 5. Смесь из помидоров растираем через мелкое металлическое сито. Переливаем в кастрюлю, дополняем солью, сахаром, растительным маслом и томатной пастой. Перемешиваем и доводим до кипения.

Шаг 6. Погружаем в кипящую смесь лук. Томим около 5-7 минут.

Шаг 7. Выкладываем сюда тертую морковь. Перемешиваем и готовим еще 30 минут.

Шаг 8. Вливаем в массу столовый уксус, перемешиваем.

Шаг 9. Затем опускаем сюда соломку болгарских перцев.

Шаг 10. Томим угощение еще 20 минут, периодически помешивая.

Шаг 11. Разливаем массу по стерилизованным банкам. Закатываем крышками, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 12. Лечо из болгарского перца готово. Можно уносить на хранение!

Греческая закуска с фасолью на зиму

Греческая закуска с фасолью на зиму получается невероятно питательной и интересной по вкусу. Такая закуска отлично дополнит как домашний, так и праздничный стол. Можно подавать с горячими гарнирами или просто есть с хлебом. Берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Фасоль белая – 450 гр.

Помидоры – 1,5 кг.

Перец болгарский – 0,5 кг.

Лук репчатый красный – 0,5 кг.

Морковь – 0,5 кг.

Масло растительное – 200 мл.

Уксус 9% – 40 мл.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Промываем и, при необходимости очищаем овощи.

Шаг 2. Предварительно вымачиваем фасоль в воде. Рекомендуется оставить на ночь.

Шаг 3. Очищаем болгарские перцы от семян и режем тонкой соломкой.

Шаг 4. На дольки разделываем помидоры.

Шаг 5. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Шаг 6. Натираем морковку на крупной терке.

Шаг 7. Вымоченную фасоль отвариваем до готовности и отбрасываем на дуршлаг. Даем стечь воде.

Шаг 8. Овощи соединяем в кастрюле, кипятим и варим 20 минут. Дополняем солью, сахаром и тушим еще 15 минут. В конце добавляем фасоль и уксус. Кипятим и разливаем по банкам. Закрываем крышками и даем полностью остыть.

Шаг 9. Греческая закуска с фасолью на зиму готова!

Закуска с рисом и овощами на зиму

Закуска с рисом и овощами на зиму – это оригинальный и сытный продукт для всей семьи. Его можно подавать самостоятельно или как дополнение к горячим обеденным блюдам. Приготовить аппетитную закуску совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Рис – 1 ст.

Помидоры – 3 кг.

Перец болгарский – 1 кг.

Морковь – 1 кг.

Лук репчатый – 1 кг.

Масло растительное – 400 мл.

Уксус 9% – 150 мл.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 1-2 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помидоры измельчаем любым удобным способом до состояния однородной массы. Выкладываем в кастрюлю.

Шаг 2. Добавляем сюда соль, сахар и растительное масло. Доводим содержимое до кипения.

Шаг 3. Измельчаем лук, болгарский перец и морковь.

Шаг 4. Опускаем овощи в томатную массу и томим около 30-40 минут.

Шаг 5. Всыпаем в заготовку рис (сухой или полуготовый). Аккуратно все перемешиваем.

Шаг 6. Варим угощение около 50-60 минут.

Шаг 7. За 10 минут до конца готовки вливаем уксус. Перемешиваем. Разливаем продукт по банкам и стерилизуем в кастрюле с водой и полотенцем на дне около 30-40 минут после закипания воды. Затем закупориваем крышками, укутываем и даем остыть.

Шаг 8. Закуска с рисом и овощами на зиму готова. Можно убирать на хранение!