Рецепты Закуска из баклажанов, или приготовить бабагануш – рецепт По Admin - 10 августа, 2023 0 46 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Бабагануш – популярная закуска Восточной кухни. Ее часто подают в заведениях с только что испеченной лепешкой или хрустящими чипсами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Закуска из баклажан, или бабагануш – одно из самых популярных блюд в Восточной кухне. Если простыми словами, то это запеченные баклажаны с кунжутной пастой тахини и чесноком. Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и творогом Хотя сейчас ее можно приобрести уже готовую в магазине, но домашняя в разы вкуснее. Рецепт закуски из баклажанов Время: 60 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 3 баклажана; – 1 зубчик чеснока; – 1 ложка тахини; – 3 ложки сметаны или греческого йогурта; – 1 ложка масла; – соль. Приготовление: Баклажаны запекаем при 220 градусах 30 минут. Охлаждаем и заворачиваем в пищевую пленку. Отрезаем кончик баклажана и выжимаем мякоть. Баклажанную мякоть можно сбить блендером или растолочь вилкой. Добавляем остальные ингредиенты, сдабриваем специями и подаем к столу. Приятного аппетита! Чтобы сделать тахини, возьмите жареный кунжут и просто взбейте его в блендере. Добавьте немного масла, чтобы зернышки лучше измельчились. Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить фаршированные челноки из баклажанов. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Съедят даже крохи: что приготовить из куриного филе – подборка из трех блюдЗакрываем сезон клубники – рецепт домашней выпечки к чаюНикто не сможет отказаться: варенье из вишни – рецепт, которого у вас еще нетЗапеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивыхЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентов