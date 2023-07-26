Закуска из огурцов, чеснока и кетчупа: рецепт на зиму

Впервые эту томатную закуску из огурцов по рецепту Оли Матвей я делала в прошлом году. В этом же — немного изменила рецепт, и блюдо получилось менее жирным и более ароматным. Лично для меня и моей семьи эта закуска из огурцов, чеснока и кетчупа — такая себе палочка-выручалочка, когда лень или не с чего сделать салатик к основному блюду.

Хрустящие огурчики я выкладываю на тарелку, а томатно-чесночную заливку, чаще всего, использую в качестве заправки к гарниру. Этот рецепт настолько удачный и простой, что я отказалась от любых других закруток из огурцов. Замечательно и то, что такую закуску можно есть буквально через день после приготовления, а не ждать холодной поры. Быстро, дешево, доступно — вот главные маркеры этого блюда.

Закуска из огурцов, чеснока и кетчупа: нюансы приготовления

В оригинале подсолнечного масла было 250 мл, а воды — 125. Но, так слишком много жира в заготовках для меня неприемлемо, я поменяла пропорции местами. Также в конце варки добавляю 1 ч. л. молотого черного перца и ⅓ ч. л. копченой паприки. Кто любит не острое — можете не добавлять. После приготовления обязательно попробуйте маринад и отрегулируйте его вкус под свои предпочтения.

Ингредиенты

Огурцы3 кг Сахар180 г Соль2 ст. л. Чеснок1 стак. Кетчуп270 мл Вода250 мл Подсолнечное масло125 мл Уксус100 мл Кетчуп чили270 мл

Приготовление

Огурцы помойте, а хвостики удалите. Разрежьте пополам, а затем продольно на несколько частей. Сложите всё в кастрюлю. Добавьте все приправы, кроме чеснока. Влейте кетчуп с уксусом. Включите сильный огонь и медленно помешивая, ждите, пока все не закипит. Затем убавьте огонь к среднему и варите огурцы около 10 минут. Добавьте нарезанный чеснок и проварите всё еще около 5 минут. Банки простерилизуйте, а крышки обдайте кипятком. В оригинале зелени и пряностей нет. Но, если хотите некой пикантности, добавьте укроп, базилик, эстрагон или лавровый лист. Не лишним будет и положить в каждую банку по паре горошин душистого и черного перца. Разложите горячую заготовку по банкам и закатайте. Переверните, накройте одеялом и ждите полного остывания. Спустя сутки переместите закрутку в холодное место.

На выходе у вас получится 7 поллитровых баночек очень вкусных, хрустящих и ароматных огурчиков в соусе. Такая закуска подойдет буквально к чему-угодно: к мясу, рыбе, любым кашам, макаронам или картошке. Готовьте, не пожалеете! Также обратите внимание на следующий рецепт — сочные маринованные помидоры с морковной ботвой, которые не лопаются в банке.