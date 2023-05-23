Рецепты Закуска из пекинской капусты, покорившая мир По Admin - 23 мая, 2023 0 58 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Не знаете, что приготовить из пекинской капусты, а обычные салаты уже надоели? Попробуйте рецепт закуски кем чи. Капуста ким чи – популярная закуска азиатской кухни. Ее подают как отдельное блюдо или дополнительно как гарнир. По вкусу это острая, пряная ферментированная капуста, с большим количеством специй и маринадов. Читайте также Сложные блюда дома – это «Легко!»: как быстро приготовить котлеты по-киевски или границу блю Пусть вас не пугает большое количество ингредиентов в блюдо, результат приятно удивит. Советуем также попытаться подать кем-либо к традиционному домашнему бургеру, заменив им жареный картофель фри. Рецепт ком чи Время: 3 суток Порции: 6 Ингредиенты: – 2,5 килограмма пекинской капусты; – 100 граммов соли; – 150 граммов перца чили; – 100 граммов соевого соуса; – 40 граммов рисовой муки; – 600 граммов воды; – 80 граммов чеснока; – 130 граммов репчатого лука; – 300 граммов яблока; – 30 граммов корня имбиря; – 160 граммов зеленого лука. Приготовление: Капусту нарезаем полосками, посыпаем солью и перемешиваем. Отправляем под пресс, пока она не пустит сок – ориентировочно на 2 часа. Далее промываем капусту водой три раза. Чеснок, лук репчатый, яблоко и имбирь перебиваем в блендере в кашу. В холодную воду добавляем муку риса и доводим до кипения, получится густой соус (можно просто разварить 60 граммов риса и перебить в соус с водой). Сочетаем рисовый соус, кашу, чили перец, соевый соус и нарезанный зеленый лук. Перемешиваем с капустой, перекладываем в посуду, которую можно накрыть крышкой без доступа воздуха. Оставляем на двое суток при комнатной температуре, затем на сутки в холодильник. Капуста готова. Приятного аппетита! Если вы любите азиатскую и паназийскую кухни, попробуйте также приготовить ароматный суп рамэн. Этот рецепт самый простой из всех, которые вам попадались. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Открываем сезон: рецепт оладий с клубникойБлюдо, покорившее мир – готовим курицу карри на кокосовом молокеЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовТакой в магазине не найдешь – рецепт вареной колбасыСмакуем последний вечер выходных: легкие рулетики с сосисками