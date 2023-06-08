Закуска из вареных кабачков от Евгения Клопотенко

Оказывается, чтобы приготовить отличную закуску из кабачков, овощи не нужно обжаривать в масле и добавлять к ним майонез. Всё намного проще и не менее вкусно! Евгений Клопотенко рассказал, чем же хороша закуска из вареных кабачков.

Известный шеф-повар поделился рецептом этого быстрого и простого блюда, на приготовление которого уходит не более 5 минут. Достаточно лишь отварить кабачки, добавить к ним масло, зелень и панировочные сухари, вуаля — роскошную закуску можно подавать на стол. Идеально, не так ли?

Быстрая закуска из вареных кабачков: как ее приготовить

По словам Евгения Клопотенко, варить кабачки нужно в течение одной минуты. Этого времени будет вполне достаточно, чтобы добиться нужной текстуры. Если же передержать овощ в кипящей воде, то он станет слишком мягким, чего нельзя допустить.

Ингредиенты

Кабачок2 шт. Панировочные сухари2 ст. л. Сливочное масло50 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Укроп1 пуч.

Приготовление

Тщательно промываем кабачки. Обсушиваем их. Удаляем плодоножки. Нарезаем кабачки длинными брусочками. В кастрюлю или в сотейник вливаем воду. Доводим ее до кипения. Помещаем в кастрюлю брусочки кабачков. Варим их 1 минуту. Достаем кабачки при помощи шумовки из кипящей воды. Перекладываем их в миску.В сотейник помещаем сливочное масло. Растапливаем его. Затем поливаем маслом кабачки. Аккуратно всё перемешиваем. Всыпаем к кабачкам крупные панировочные сухари, соль и черный молотый перец по вкусу. Промываем укроп. Обсушиваем его и измельчаем. Добавляем к кабачкам зелень. Слегка перемешиваем все ингредиенты.

Если вы хотите сделать вкус блюда еще более интересным, можете добавить к вареным кабачкам пикантный соус вместо сливочного масла. Для этого очистите 1 зуб. чеснока. Пропустите его через пресс. Смешайте чеснок с 2 ст. л. соевого соуса. Всыпьте 0,5 ч. л. молотой паприки, 1 ч. л. кориандра и немножко красного острого перца. Добавьте 0,5 ч. л. горчицы и такое же количество мёда. Тщательно всё перемешайте. Предварительно сваренные кабачки выложите на сковороду с разогретым подсолнечным маслом. Обжарьте их в течение минуты. Затем добавьте к ним пряный соус. Хорошенько всё перемешайте. Через 2–3 минуты уберите кабачки с плиты. Пикантная закуска готова!