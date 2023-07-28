Описание приготовления:

Закусочные капкейки идеальны и под рюмочку беленькой, и под бокал пенного пива. Подавайте их к столу охлажденными, не забывая украсить свежей зеленью. Вместо сливок для крема можно использовать сметану любой жирности.

Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Мука / Колбаса Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Яйцo 2 Штуки

Колбаса вареная 120 Грамм

Сыр 70 Грамм

Сливочнное масло 80 Грамм

Молоко 60 Миллилитров (любой жирности)

Сливки 33% 100 Миллилитров

Помидор 1-2 Штук

Лук зеленый 2 Штуки

Мука пшеничная 100 Грамм

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Соль 3 Щепотки

Укроп 1/4 Пучка

Количество порций 4

Калорийность

224 ккал

Калорийность

7 г

Белки

17 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Закусочные капкейки»

Подготовьте указанные ингредиенты. Сыр можно использовать любого сорта — твердый или мягкий, а колбасу — копченую или вареную.

Растопите сливочное масло в глубокой емкости на водяной бане или в микроволновке, но не до кипения. Вбейте в емкость куриные яйца и всыпьте 2 щепотки соли. Тщательно взбейте все венчиком, добавляя молоко любой жирности.

Нарежьте мелкими кубиками вареную колбасу и сыр, добавьте в массу и перемешайте. На терке лучше продукты не измельчать, чтобы тесто лучше поднималось при выпекании.

Всыпьте муку и разрыхлитель. Вмешайте их аккуратными движениями. Тесто не должно получиться плотным. По желанию можете всыпать немного овощной приправы или приправы для курицы.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите тесто на две трети в формочки для кексов и отправьте в духовку на средний ярус.

Выпекайте примерно 20-25 минут до румяной корочки. Обязательно проверьте кексы на готовность с помощью деревянной шпажки. Затем выключите нагрев и оставьте их остывать в духовке на 30 минут. Благодаря этому они не опадут. После охладите кексы примерно 1 час, их украшают холодными. Теплые кексы не украшайте сливками, так как сливки станут жидкими и сползут с шапочки выпечки.

Смешайте жирные сливки с загустителем для сметаны и щепоткой соли. Измельчите промытый укроп и зеленый лук и добавьте в емкость.

Перемешивайте все в течение 2-3 минут, пока не получите густой крем.

Выложите сливочный крем в кулинарный пакет или шприц и отсадите на остывшие капкейки.

Украсьте капкейки кружочками помидоров черри, слайсами маринованных грибов или другим съедобным декором. Подайте их к столу.