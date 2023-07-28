Описание приготовления:
Закусочные капкейки идеальны и под рюмочку беленькой, и под бокал пенного пива. Подавайте их к столу охлажденными, не забывая украсить свежей зеленью. Вместо сливок для крема можно использовать сметану любой жирности.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Мука / Колбаса Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Яйцo 2 Штуки
- Колбаса вареная 120 Грамм
- Сыр 70 Грамм
- Сливочнное масло 80 Грамм
- Молоко 60 Миллилитров (любой жирности)
- Сливки 33% 100 Миллилитров
- Помидор 1-2 Штук
- Лук зеленый 2 Штуки
- Мука пшеничная 100 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Соль 3 Щепотки
- Укроп 1/4 Пучка
Количество порций 4
Калорийность
224 ккал
Калорийность
7 г
Белки
17 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Закусочные капкейки»
Подготовьте указанные ингредиенты. Сыр можно использовать любого сорта — твердый или мягкий, а колбасу — копченую или вареную.
Растопите сливочное масло в глубокой емкости на водяной бане или в микроволновке, но не до кипения. Вбейте в емкость куриные яйца и всыпьте 2 щепотки соли. Тщательно взбейте все венчиком, добавляя молоко любой жирности.
Нарежьте мелкими кубиками вареную колбасу и сыр, добавьте в массу и перемешайте. На терке лучше продукты не измельчать, чтобы тесто лучше поднималось при выпекании.
Всыпьте муку и разрыхлитель. Вмешайте их аккуратными движениями. Тесто не должно получиться плотным. По желанию можете всыпать немного овощной приправы или приправы для курицы.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите тесто на две трети в формочки для кексов и отправьте в духовку на средний ярус.
Выпекайте примерно 20-25 минут до румяной корочки. Обязательно проверьте кексы на готовность с помощью деревянной шпажки. Затем выключите нагрев и оставьте их остывать в духовке на 30 минут. Благодаря этому они не опадут. После охладите кексы примерно 1 час, их украшают холодными. Теплые кексы не украшайте сливками, так как сливки станут жидкими и сползут с шапочки выпечки.
Смешайте жирные сливки с загустителем для сметаны и щепоткой соли. Измельчите промытый укроп и зеленый лук и добавьте в емкость.
Перемешивайте все в течение 2-3 минут, пока не получите густой крем.
Выложите сливочный крем в кулинарный пакет или шприц и отсадите на остывшие капкейки.
Украсьте капкейки кружочками помидоров черри, слайсами маринованных грибов или другим съедобным декором. Подайте их к столу.