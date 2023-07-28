Закусочные капкейки

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Описание приготовления:

Закусочные капкейки идеальны и под рюмочку беленькой, и под бокал пенного пива. Подавайте их к столу охлажденными, не забывая украсить свежей зеленью. Вместо сливок для крема можно использовать сметану любой жирности.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Мука / Колбаса Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцo 2 Штуки
  • Колбаса вареная 120 Грамм
  • Сыр 70 Грамм
  • Сливочнное масло 80 Грамм
  • Молоко 60 Миллилитров (любой жирности)
  • Сливки 33% 100 Миллилитров
  • Помидор 1-2 Штук
  • Лук зеленый 2 Штуки
  • Мука пшеничная 100 Грамм
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Соль 3 Щепотки
  • Укроп 1/4 Пучка

Количество порций 4

Калорийность

224 ккал

Калорийность

7 г

Белки

17 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Закусочные капкейки»

Закусочные капкейки

Подготовьте указанные ингредиенты. Сыр можно использовать любого сорта — твердый или мягкий, а колбасу — копченую или вареную.

Закусочные капкейки

Растопите сливочное масло в глубокой емкости на водяной бане или в микроволновке, но не до кипения. Вбейте в емкость куриные яйца и всыпьте 2 щепотки соли. Тщательно взбейте все венчиком, добавляя молоко любой жирности.

Закусочные капкейки

Нарежьте мелкими кубиками вареную колбасу и сыр, добавьте в массу и перемешайте. На терке лучше продукты не измельчать, чтобы тесто лучше поднималось при выпекании.

Закусочные капкейки

Всыпьте муку и разрыхлитель. Вмешайте их аккуратными движениями. Тесто не должно получиться плотным. По желанию можете всыпать немного овощной приправы или приправы для курицы.

Закусочные капкейки

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите тесто на две трети в формочки для кексов и отправьте в духовку на средний ярус.

Закусочные капкейки

Выпекайте примерно 20-25 минут до румяной корочки. Обязательно проверьте кексы на готовность с помощью деревянной шпажки. Затем выключите нагрев и оставьте их остывать в духовке на 30 минут. Благодаря этому они не опадут. После охладите кексы примерно 1 час, их украшают холодными. Теплые кексы не украшайте сливками, так как сливки станут жидкими и сползут с шапочки выпечки.

Закусочные капкейки

Смешайте жирные сливки с загустителем для сметаны и щепоткой соли. Измельчите промытый укроп и зеленый лук и добавьте в емкость.

Закусочные капкейки

Перемешивайте все в течение 2-3 минут, пока не получите густой крем.

Закусочные капкейки

Выложите сливочный крем в кулинарный пакет или шприц и отсадите на остывшие капкейки.

Закусочные капкейки

Украсьте капкейки кружочками помидоров черри, слайсами маринованных грибов или другим съедобным декором. Подайте их к столу.

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