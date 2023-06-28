Закусочный рулет с картошкой и грибами

Порадовать родных сытным и вкусным блюдом очень просто. Для этого не нужно тратить полдня на кухне. Приготовьте ароматный закусочный рулет с картошкой и грибочками — и семья будет вам благодарна.

Это блюдо непременно станет неизменной частью вашего меню. Ведь готовить его очень легко, а получается оно питательным и безумно вкусным. Идеально на завтрак, быстрый перекус и даже ужин!

Из какого теста приготовить закусочный рулет с картошкой

Чтобы испечь эту ароматную закуску, стоит использовать покупное слоеное тесто. Так вам не придется тратить время на его замешивание. Для этой цели подойдет как слоеное дрожжевое, так и бездрожжевое тесто. Главное — не забудьте достать его из морозильной камеры за 30–40 минут до начала приготовления.

Ингредиенты

Слоеное тесто250 г Картофель2 шт. Лук2 шт. Черный перец (молотый) по вкусу Соль по вкусу Лесные грибы250 г Твердый сыр100 г Подсолнечное масло2 ст. л. Яичный желток1 шт. Кунжут1 ч. л.

Приготовление

Промываем лесные грибы. Нарезаем их крупными кусочками. Отправляем в кипящую воду. После закипания провариваем грибы еще в течение 5 минут. Затем сливаем жидкость и повторяем те же действия. Откидываем грибы на сито. Даем стечь всей воде. Натираем на терке твердый сыр. Отвариваем картофель в мундирах. Даем ему остыть. Очищаем картошку. Натираем ее на крупной терке.Остывшие грибы нарезаем еще мельче. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его четвертинками. На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжариваем лесные грибы и лук до мягкости второго продукта. Солим всё и перчим. Слоеное тесто раскатываем в прямоугольный пласт толщиной не больше 3 мм. Помещаем его на противень. Выкладываем на центр отварную картошку, формируя валик. Слегка ее присаливаем.Края теста разрезаем на косые полосочки. Присыпаем картошку половиной от общего количества твердого сыра.Сверху равномерно распределяем грибы с луком. Присыпаем их натертым сыром. Заворачиваем полосочки теста, поочередно выкладывая их на начинку. Взбиваем яичный желток. Смазываем им будущий рулет. Его верх посыпаем кунжутом. Отправляем рулет в разогретую до 160 градусов духовку на 30–35 минут. Готово!

Слоеный рулет с картошкой, лесными грибами и сыром хорош как в теплом, так и в холодном виде. Потому вы можете смело брать такую закуску с собой на работу на обед и давать ее детям в школу.