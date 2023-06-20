Заливаю маринадом и на следующий день готово. Маринованные помидоры «Суточные»

Маринованные помидоры менее популярны, нежели маринованные огурцы. Данный феномен не особо понятен для большинства людей, так как маринованный помидор может быть намного сочнее, с более ярким вкусом.
В магазинах намного легче найти маринованные огурцы, чем помидоры. К тому же, часто покупные маринованные помидоры не имеют должного яркого и насыщенного вкуса.
Поэтому стоит самостоятельно готовить маринованные помидоры. Благо, есть рецепты быстрого маринования.
Ингредиенты для маринованных помидор:
- помидоры — 1200 г;
- перец болгарский — шт.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- чеснок — 5 зубчиков;
- укроп — пучок;
- базилик — пучок;
- вода — литр;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 4 ст. л.;
- уксус 9% — 50 мл;
- лавровый лист — шт.;
- черный перец — 2 шт.
Приготовление маринованных помидор:
В кастрюлю выливаем воду, высыпаем соль, сахар, горошины черного перца, добавляем лавровый лист. На среднем огне доводим воду до кипения, вливаем уксус и сразу снимаем с огня.
Пока маринад остывает, нужно аккуратно снять кожуру с помидор. Делаем крест на крест надрезы, заливаем томаты кипятком и ожидаем пару минут. Кожура быстро и без проблем снимется с помидор.
Нарезаем очищенный от внутренностей болгарский перец кольцами или тонкой соломкой, лук режем кольцами, а чеснок слайсами.
Выкладываем на дно глубокой тары перец, лук и чеснок, а затем аккуратно перемещаем на овощную подушку помидоры.
Шинкуем базилик и укроп, посыпаем верхушку томатов.
Заливаем помидоры маринадом, оставляем в тепле на 24 часа, а затем убираем в холодильник на аналогичный промежуток времени.
К томатам можно нашинковать перец Чили, если вы любите острые помидоры. Эта закуска станет отличной заменой покупных маринованных томатов.