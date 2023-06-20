Заливаю маринадом и на следующий день готово. Маринованные помидоры «Суточные»

Маринованные помидоры менее популярны, нежели маринованные огурцы. Данный феномен не особо понятен для большинства людей, так как маринованный помидор может быть намного сочнее, с более ярким вкусом.

В магазинах намного легче найти маринованные огурцы, чем помидоры. К тому же, часто покупные маринованные помидоры не имеют должного яркого и насыщенного вкуса.

Поэтому стоит самостоятельно готовить маринованные помидоры. Благо, есть рецепты быстрого маринования.

Ингредиенты для маринованных помидор:

помидоры — 1200 г;

перец болгарский — шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

чеснок — 5 зубчиков;

укроп — пучок;

базилик — пучок;

вода — литр;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 4 ст. л.;

уксус 9% — 50 мл;

лавровый лист — шт.;

черный перец — 2 шт.

Приготовление маринованных помидор:

В кастрюлю выливаем воду, высыпаем соль, сахар, горошины черного перца, добавляем лавровый лист. На среднем огне доводим воду до кипения, вливаем уксус и сразу снимаем с огня.

Пока маринад остывает, нужно аккуратно снять кожуру с помидор. Делаем крест на крест надрезы, заливаем томаты кипятком и ожидаем пару минут. Кожура быстро и без проблем снимется с помидор.

Нарезаем очищенный от внутренностей болгарский перец кольцами или тонкой соломкой, лук режем кольцами, а чеснок слайсами.

Выкладываем на дно глубокой тары перец, лук и чеснок, а затем аккуратно перемещаем на овощную подушку помидоры.

Шинкуем базилик и укроп, посыпаем верхушку томатов.

Заливаем помидоры маринадом, оставляем в тепле на 24 часа, а затем убираем в холодильник на аналогичный промежуток времени.

К томатам можно нашинковать перец Чили, если вы любите острые помидоры. Эта закуска станет отличной заменой покупных маринованных томатов.