Заливаю маринадом и на следующий день готово. Маринованные помидоры «Суточные»

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Маринованные помидоры менее популярны, нежели маринованные огурцы. Данный феномен не особо понятен для большинства людей, так как маринованный помидор может быть намного сочнее, с более ярким вкусом.

В магазинах намного легче найти маринованные огурцы, чем помидоры. К тому же, часто покупные маринованные помидоры не имеют должного яркого и насыщенного вкуса.

Поэтому стоит самостоятельно готовить маринованные помидоры. Благо, есть рецепты быстрого маринования.

Ингредиенты для маринованных помидор:

  • помидоры — 1200 г;
  • перец болгарский — шт.;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • укроп — пучок;
  • базилик — пучок;
  • вода — литр;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • уксус 9% — 50 мл;
  • лавровый лист — шт.;
  • черный перец — 2 шт.

Приготовление маринованных помидор:

В кастрюлю выливаем воду, высыпаем соль, сахар, горошины черного перца, добавляем лавровый лист. На среднем огне доводим воду до кипения, вливаем уксус и сразу снимаем с огня.

Пока маринад остывает, нужно аккуратно снять кожуру с помидор. Делаем крест на крест надрезы, заливаем томаты кипятком и ожидаем пару минут. Кожура быстро и без проблем снимется с помидор.

Нарезаем очищенный от внутренностей болгарский перец кольцами или тонкой соломкой, лук режем кольцами, а чеснок слайсами.

Выкладываем на дно глубокой тары перец, лук и чеснок, а затем аккуратно перемещаем на овощную подушку помидоры.

Шинкуем базилик и укроп, посыпаем верхушку томатов.

Заливаем помидоры маринадом, оставляем в тепле на 24 часа, а затем убираем в холодильник на аналогичный промежуток времени.

Заливаю маринадом и на следующий день готово. Маринованные помидоры «Суточные»

К томатам можно нашинковать перец Чили, если вы любите острые помидоры. Эта закуска станет отличной заменой покупных маринованных томатов.

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