Заливное – это популярное блюдо, которое подходит как для семейных обедов или праздничных вечеров. Такое угощение можно подавать в качестве самостоятельной холодной закуски или вместе с гарнирами. Для приготовления берите на заметку кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Заливное из рыбы с желатином

Заливное из рыбы с желатином – это популярное блюдо для праздничного меню. Также такое угощение можно подавать с горячими гарнирами к обеду. Приготовить аппетитное рыбное заливное сможет каждый. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Ингредиенты –+4 порц.

Рыба 1 шт.

Желатин 25 гр.

Бульон 500 мл.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Лавровый лист по вкусу

Зелень по вкусу

Для украшения:

Огурец ¼ шт.

Перец болгарский ¼ шт.

Лимон по вкусу

Зелень по вкусу

Шаги 5 ч.

Заливное очень просто готовится в домашних условиях. Очищаем рыбу и режем ее на небольшие кусочки. Перед тем, как отваривать рыбу, подготовим овощной отвар. Кладем в кастрюлю лук, морковь, специи и зелень. Отвариваем овощи после закипания около 5 минут. Убираем из воды. Морковь откладываем, она еще пригодится. В отваре варим рыбу 10 минут и даем ей остыть в кастрюле. Для украшения режем отварную морковь, огурец, перец болгарский и лимон. Остывшую рыбу очищаем от косточек и разбиваем на части. Процеживаем 500 мл. бульона и растворяем в нем предварительно разбухший желатин. На дно глубокой миски кладем овощи для украшения и зелень. Кладем сюда рыбу и заливаем бульоном с желатином. Убираем в холодильник до полного застывания. Заливное из рыбы с желатином готово. Можно пробовать!

Заливное из рыбы без добавления желатина

Заливное из рыбы без добавления желатина несложно приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту. Готовое блюдо порадует вас аппетитным внешним видом и интересным вкусом. Можно подавать к домашнему или праздничному столу. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 10 часов

Время приготовления – 40 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Карп – 1 кг.

Форель – 300 гр.

Хребет судака – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Корень сельдерея – 150 гр.

Чеснок – 2 головки.

Зелень – 50 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Яйцо отварное – 1 шт.

Вода – 4 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим рыбу, очищаем и промываем ее. Можно использовать другие виды рыбы.

Шаг 2. Рыбные кусочки заливаем водой и доводим до кипения.

Шаг 3. После закипания обязательно убираем пенку.

Шаг 4. Отправляем к рыбе очищенные овощи и зелень. Варим около трех часов на слабом огне.

Шаг 5. Затем хорошо процеживаем рыбный бульон через сито или марлю.

Шаг 6. Ставим кастрюлю с бульоном на плиту. Солим и перчим. Доводим до кипения и убираем с огня.

Шаг 7. В глубокие тарелки кладем кусочки рыбы и дольки отварных яиц. Заливаем бульоном и убираем в холодильник до застывания, примерно, на 6 часов.

Шаг 8. Заливное из рыбы без добавления желатина готово. Подавайте к столу!

Заливное из судака

Заливное из судака приятно удивит вас своим ярким вкусом и аппетитным внешним видом. Подавайте интересное угощение к праздничному столу или домашнему обеду, дополнив свежими овощами или горячими гарнирами. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 5 часов

Время приготовления – 40 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Судак – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец черный горошек – 3 шт.

Лист лавровый – по вкусу.

Желатин – 30 гр./ литр воды.

Соль – по вкусу.

Перец белый молотый – по вкусу.

Для украшения:

Перец болгарский красный – 0,5 шт.

Петрушка – 1 ветка.

Яйцо перепелиное – 5 шт.

Икра красная – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем судака и промываем его.

Шаг 2. Дальше рыбу разделяем на филе.

Шаг 3. Кости и голову заливаем водой в кастрюле. Сюда же кладем очищенный лук и морковь. Кипятим, дополняем лавровым листком и перцем горошком. Варим около 1 часа, постоянно убирая пену.

Шаг 4. Желатин вымешиваем в стакане воды и оставляем для разбухания. Затем соединяем его с бульоном и солью.

Шаг 5. Рыбное филе солим и перчим. Ставим в разогретую до 100 градусов духовку и припускаем в собственном соку в течение часа.

Шаг 6. Бульон с желатином вливаем первым тонким слоем в блюдо. Убираем в холодильник для легкого застывания.

Шаг 7. Рыбное филе режем на порционные кусочки.

Шаг 8. Кладем рыбу в блюдо с застывшим бульоном. Сюда же отправляем кусочки моркови, перца, яиц и петрушку.

Шаг 9. Заливаем тремя половниками бульона и убираем в холодильник для полного застывания.

Шаг 10. Заливное из судака готово. При подаче можно украсить красной икрой!

Заливное из курицы с желатином

Заливное из курицы с желатином – это яркое и вкусное блюдо для вашего домашнего стола или праздника. Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует вас своей интересной подачей и питательностью. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 сутки

Время приготовления – 1 час

Порции – 2

Ингредиенты:

Ножка куриная – 1 шт.

Филе куриное – 1 шт.

Вода – 1,2 л.

Желатин – 30 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Лист лавровый – 1 шт.

Перец черный горошек – 6 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Зелень – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Шаг 2. Варим крутой бульон из куриной ножки и филе. Туда же добавляем очищенные овощи в целом виде — очищенные лук и морковь. Добавляем перец черный горошком и лист лавровый для аромата, солим.

Шаг 3. После закипания шумовкой обязательно снимаем всю пену на поверхности.

Шаг 4. Варим мясо и овощи в течение 40 минут. Филе через 25 минут можно убирать, так оно останется сочным.

Шаг 5. Из бульона достаем куриную ножку и овощи, остужаем. Бульон процеживаем несколько раз, получая прозрачную жидкость. Чеснок очищаем, пропускаем через пресс, добавляем в бульон и перемешиваем.

Шаг 6. Бульон остужаем, добавляем желатин, перемешиваем пару минут для его растворения. Отставляем на 15-20 минут для разбухания.

Шаг 7. Куриное мясо режем небольшими кубиками. Вареную морковь разделываем кусочками любой формы.

Шаг 8. Подготовим несколько глубоких мисок, на дно кладем кусочки моркови.

Шаг 9. Затем укладываем кубики мяса.

Шаг 10. Бульон снова нагреваем, чтобы желатин полностью растворился, заливаем им содержимое. Сверху укладываем листочки зелени.

Шаг 11. Заготовки ставим в холодильник на сутки для застывания.

Шаг 12. Заливное из курицы с желатином готово. Подавайте к столу!

Заливное из свиного языка

Заливное из свиного языка – это оригинальное угощение для вашего домашнего стола или праздника. Такое блюдо никого не оставит равнодушным, благодаря своему яркому вкусу и привлекательному виду. Обязательно попробуйте приготовить заливное по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 3 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Язык свиной – 1 шт.

Желатин – 10 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Соль – по вкусу.

Лист лавровый – 1 шт.

Морковь – ¼ шт.

Петрушка – по вкусу.

Лимон – ¼ шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем свиной язык и очищаем его. Заливаем водой, доводим до кипения, после чего воду сразу же сливаем.

Шаг 2. Снова промываем язык и заливаем новой водой. Кипятим и убираем пену. Солим по вкусу и варим до готовности деликатеса. Примерно на это уйдет 1,5-2 часа.

Шаг 3. Остужаем язык и режем его на ломтики.

Шаг 4. Сливаем с языка бульон и процеживаем его. Нам необходимо 250 мл.

Шаг 5. Вымешиваем желатин в паре ложек бульона. Оставляем набухать на 5-10 минут.

Шаг 6. Добавляем в бульон зубчик чеснока и лавровый лист. Кипятим пару минут и растворяем в нем подготовленный желатин. Даем остыть до комнатной температуры.

Шаг 7. Выкладываем ломтики языка в глубокое блюдо. Дополняем кусочками отварной моркови и поливаем бульоном. Убираем в холодильник до полного застывания.

Шаг 8. Заливное из свиного языка готово. Украшайте зеленью и ломтиками лимона!

Заливное из говяжьего языка

Заливное из говяжьего языка – это оригинальное и яркое блюдо для праздничного меню. Также такое угощение можно подавать с горячими гарнирами к семейному обеду. Приготовить аппетитное заливное сможет каждый. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 3 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Язык говяжий – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный горошек – 10 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Яйцо вареное – для украшения.

Морковь вареная – для украшения.

Зелень – для украшения.

Горошек зеленый – для украшения.

Желатин – 1 пакетик.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для варки языка. Основной ингредиент предварительно промываем и очищаем.

Шаг 2. Заливаем говяжий язык холодной водой. Ставим на большой огонь.

Шаг 3. После закипания огонь уменьшаем и убираем пену. Добавляем соль, перец и специи. Варим до полной готовности языка.

Шаг 4. Достаем язык. Бульон остужаем, чтобы на поверхности образовался жир. Его нужно удалить.

Шаг 5. Дальше бульон процеживаем через марлю.

Шаг 6. Нужно получить чистый бульон без жира и специй. Вымешиваем в нем желатин и оставляем до его разбухания.

Шаг 7. С остывшего языка убираем пленки и лишний жир.

Шаг 8. Режем язык на тонкие ломтики. Кладем их на блюдо, дополняем горошком, зеленью, кусочками моркови и яиц. Заливаем бульоном и убираем в холодильник для застывания.

Шаг 9. Заливное из говяжьего языка готово. Яркое угощение можно подавать к столу!

Заливное из горбуши

Заливное из горбуши порадует не только ярким вкусом и привлекательным видом, но и питательными свойствами. Подавайте интересное блюдо к праздничному столу или домашнему обеду, дополнив свежими овощами, солениями или горячими гарнирами. Для приготовления берите на заметку пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Горбуша – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Яйцо – 2 шт.

Лист лавровый – 3 шт.

Огурец маринованный – по желанию.

Перец черный горошек – 10 шт.

Соль – по вкусу.

Желатин – 2 ст.л.

Зелень сушеная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты.

Шаг 2. Отварим бульон. В кастрюлю кладем горбушу, морковь, луковицу, лавровые листья, черный перец горошком. Заливаем водой, добавляем соль и ставим вариться на 1-1,5 часа. Отдельно отвариваем яйца.

Шаг 3. Варим до готовности рыбы и бульона. Дальше бульон процеживаем, немного остужаем и дополняем желатином. Вымешиваем и оставляем для набухания.

Шаг 4. Рыбу отделяем от костей и выкладываем в глубокие тарелки.

Шаг 5. Сюда же кладем порезанную морковь. Можно вырезать ее фигурно.

Шаг 6. Кладем кусочки отварных яиц и маринованных огурцов.

Шаг 7. Заливаем бульоном и убираем в холодильник до полного застывания.

Шаг 8. Заливное из горбуши готово. Подавайте к столу!

Заливное из щуки

Заливное из щуки – это любимое многими блюдо для домашних обедов и праздников. Такое угощение получается невероятно аппетитным и ярким по вкусу. Приготовить его своими руками несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Щука – 700 гр.

Вода – 1,5 л.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Специи – по желанию.

Соль – по вкусу.

Желатин – 2 ст.л.

Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Щуку кладем в кастрюлю и заливаем водой. Ставим на плиту.

Шаг 2. После закипания в кастрюлю добавляем очищенный лук, морковь и лавровый лист. Варим до готовности рыбы.

Шаг 3. Достаем из бульона рыбу и овощи. Остужаем.

Шаг 4. Разделяем рыбу на небольшие кусочки. Раскладываем их по глубоким тарелкам.

Шаг 5. Дополняем рыбу кусочками моркови и зеленью.

Шаг 6. Желатин разводим в половине процеженного бульона и нагреваем. Заливаем смесью рыбу и убираем в холодильник для застывания. Примерно на час.

Шаг 7. Заливное из щуки готово. Подавайте к столу и угощайтесь!

Заливное из рыбных консервов

Заливное из рыбных консервов – это оригинальное блюдо для вашего домашнего обеда или праздника. Такое угощение никого не оставит равнодушным, благодаря своему насыщенному вкусу и аппетитному виду. Обязательно попробуйте приготовить заливное по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 5 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Сардины в масле/шпроты в масле – 1 банка.

Кубики бульонные куриные – 2 шт.

Желатин – 15 гр.

Вода – 1 л.

Соль – по вкусу.

Перец черный горошек – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем подходящую консерву. Можно выбрать сардину в масле или другую по вкусу.

Шаг 2. Желатин замачиваем в половине стакана воды на 15 минут.

Шаг 3. Дальше смесь ставим на огонь. Нагреваем и вымешиваем до полного растворения желатина.

Шаг 4. Подготовим глубокие тарелки, в которых будем готовить заливное.

Шаг 5. Сардины разделяем на части и выкладываем в тарелки.

Шаг 6. В желатин вливаем остальные три стакана воды, добавляем кубики бульона, соль и перец. Кипятим, затем полностью остужаем и вливаем в тарелки с консервой. Убираем в холодильник до полного застывания.

Шаг 7. Заливное из рыбных консервов готово. Можно пробовать!

Заливное из индейки с желатином

Заливное из индейки с желатином порадует не только насыщенным вкусом и привлекательным видом, но и полезными свойствами. Подавайте оригинальное блюдо к праздничному столу или домашнему обеду, дополнив свежими овощами, солениями или горячими гарнирами.

Время готовки – 10 часов

Время приготовления – 1 час

Порции – 8

Ингредиенты:

Филе индейки – 0,7 кг.

Желатин – 7 гр./1 ст. жидкости.

Яйцо перепелиное вареное – по вкусу.

Перец болгарский – 0,5 шт.

Морковь вареная – 1 шт.

Маслины без косточек – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для бульона:

Крылья индейки – 2 шт.

Вода – 1,3 л.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Корень петрушки – 2 шт.

Корень сельдерея – 70 гр.

Белок яичный – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец душистый горошек – 3 шт.

Перец черный горошек – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе индейки предварительно размораживаем, затем натираем солью и черным молотым перцем. Оставляем на 3-5 часов.

Шаг 2. Крылья индейки заливаем водой (1,3 литра). Ставим на огонь и доводим до кипения. После варим около 1,5 часов, периодически снимая пену.

Шаг 3. Добавляем в бульон нарезанную морковь, лук, коренья и специи. Варим еще один час.

Шаг 4. Достаем из бульона крылья. В бульон добавляем соль и взбитый яичный белок. Оставляем бульон на три минуты и процеживаем его через несколько слоев марли.

Шаг 5. Филе индейки обвязываем шпагатом. Заливаем его кипятком и варим около 10 минут. Выключаем огонь и оставляем продукт под крышкой до полного остывания.

Шаг 6. Три стакана бульона вливаем в сотейник. Добавляем желатин и прогреваем до его растворения. Затем бульон снова процеживаем.

Шаг 7. Режем филе индейки ломтиками. Кладем часть их на блюдо вместе с кружочками моркови. Заливаем стаканом бульона и убираем в холодильник на 20 минут.

Шаг 8. Повторяем слои и добавляем в них кусочки болгарского перца, зелень и половинки яиц. Убираем блюдо в холодильник до полного застывания.

Шаг 9. Заливное из индейки с желатином готово. Подавайте аппетитное блюдо к столу!