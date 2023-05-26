Заливной пирог по старому рецепту. Просто, вкусно и сытно

Пироги в традициях разных стран занимают далеко не последнее место по значимости. Выпечка всегда являлась одной из ключевых особенностей развития человечества. По рецептам разных народов можно понять, насколько прогрессивны люди в той или иной стране.
Создавались пироги из разных видов муки, с разными начинками. На Востоке выпечка готовилась в раскаленном песке, у восточных славян в печах, у европейцев в духовках и прочей утвари.
Сейчас к приготовлению пирогов относятся менее щепетильно. Не нужно тратить много времени на готовку. Мы расскажем о том, как приготовить заливной пирог с рыбой.
Ингредиенты теста для рыбного пирога:
- сметана — 250 г;
- майонез — 250 г;
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- разрыхлитель — 10 г;
- мука — 200 г.
Ингредиенты начинки:
- рыбные консервы — 200 г;
- картофель — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- лук репчатый — шт.
Ингредиенты для смазки:
- желток — шт.;
- молоко — ст. л.
Приготовление рыбного пирога:
Смешиваем в одной таре майонез, сметану, яйца и соль. Муку соединяем с разрыхлителем и просеиваем в сметанно-майонезную смесь, замешиваем тесто.
Из рыбной консервы надо убрать жидкость, измельчить в миску с рыбной массой репчатый лук при помощи маленьких резцов терки. К рыбной смеси высыпаем немного соли, перемешиваем.
Картофель очищаем от кожуры, натираем на крупной терке и отжимаем от лишней жидкости. Смазываем форму для выпечки растительным маслом, выливаем ½ часть теста.
Выкладываем на тесто картофельную массу и рыбную начинку. Выливаем на наполнение остатки теста, равномерно распределяем по поверхности.
Верхушку пирога смазываем смесью желтка и молока. Выпекаем пирог при 180 градусах 50 минут.
По желанию перед выпеканием можно посыпать верхушку кунжутом. Получается отменный пирог, который не требует долгого замеса теста.