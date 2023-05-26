Заливной пирог по старому рецепту. Просто, вкусно и сытно

Пироги в традициях разных стран занимают далеко не последнее место по значимости. Выпечка всегда являлась одной из ключевых особенностей развития человечества. По рецептам разных народов можно понять, насколько прогрессивны люди в той или иной стране.

Создавались пироги из разных видов муки, с разными начинками. На Востоке выпечка готовилась в раскаленном песке, у восточных славян в печах, у европейцев в духовках и прочей утвари.

Сейчас к приготовлению пирогов относятся менее щепетильно. Не нужно тратить много времени на готовку. Мы расскажем о том, как приготовить заливной пирог с рыбой.

Ингредиенты теста для рыбного пирога:

сметана — 250 г;

майонез — 250 г;

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 10 г;

мука — 200 г.

Ингредиенты начинки:

рыбные консервы — 200 г;

картофель — 3 шт.;

соль — щепотка;

лук репчатый — шт.

Ингредиенты для смазки:

желток — шт.;

молоко — ст. л.

Приготовление рыбного пирога:

Смешиваем в одной таре майонез, сметану, яйца и соль. Муку соединяем с разрыхлителем и просеиваем в сметанно-майонезную смесь, замешиваем тесто.

Из рыбной консервы надо убрать жидкость, измельчить в миску с рыбной массой репчатый лук при помощи маленьких резцов терки. К рыбной смеси высыпаем немного соли, перемешиваем.

Картофель очищаем от кожуры, натираем на крупной терке и отжимаем от лишней жидкости. Смазываем форму для выпечки растительным маслом, выливаем ½ часть теста.

Выкладываем на тесто картофельную массу и рыбную начинку. Выливаем на наполнение остатки теста, равномерно распределяем по поверхности.

Верхушку пирога смазываем смесью желтка и молока. Выпекаем пирог при 180 градусах 50 минут.

По желанию перед выпеканием можно посыпать верхушку кунжутом. Получается отменный пирог, который не требует долгого замеса теста.