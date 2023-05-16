Заливной пирог с луком и яйцом: всегда хорошо пропекается. Рецепт нежнейшего теста

Заливными пирогами принято называть выпечку для ленивых людей. Дело в том, что заливной пирог не нужно готовить поэтапно, замешивая тесто и экспериментируя с начинками.
Вплоть до XX века готовить заливные пироги было стыдно, так как выпечка была важной культурной частью общества. В приготовление пирогов домохозяйки вкладывали душу. Часто пироги замешивали, готовили начинку и выпекали по 5-6 часов.
Сейчас концепция долгого приготовления еды ушла на второй план. Поэтому мы хотим продемонстрировать рецепт простого заливного пирога.
Ингредиенты для теста заливного пирога:
- кефир — 200 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- сметана — 150 г;
- сыр — 100 г;
- яйца — 3 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- мука — 170 г;
- разрыхлитель — ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- яйца отварные — 5 шт.;
- соль — ⅓ ч. л.;
- зеленый лук — 100 г.
Приготовление заливного пирога:
Для приготовления начинки нужно нарезать мелким кубиком яйца, нашинковать зеленый лук. В миске смешиваем зеленый лук и яйца, солим.
Для того, чтобы сделать тесто, нужно соединить кефир, сметану и яйца в одной таре. Муку смешиваем с разрыхлителем, просеиваем в смесь сметаны и кефира.
Добавляем в тесто соль, замешиваем до однородной массы. Натираем мелко сыр, выкладываем в тесто, перемешиваем.
Нужно смешать тесто с мягким сливочным маслом, выложить часть в форму для выпечки (диаметр 20 см). Тесто выравниваем по поверхности, добавляем слой из начинки.
На начинку выкладываем вторую часть теста. Выпекать пирог нужно при 180 градусах примерно 40-45 минут.
Получается простой пирог, который можно сделать за час с учетом времени выпекания. Вместо начинки из яйца и лука часто используют обжаренный фарш.