Замдиректора Фонда содействия капремонту уволили в связи с утратой доверия

Заместитель директора Фонда содействия капитальному ремонту уволен за нарушение антикоррупционного законодательства после прокурорской проверки. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура установила аффилированную связь ООО «ОСК» и заместителя директора по правовым вопросам, который одновременно являлся заместителем председателя комиссии по осуществлению закупок и рассмотрению заявок на участие в электронных аукционах.

С момента его трудоустройства Фонд и частная компания заключили 29 договоров об осуществлении строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в городе. Ранее коммерческая организация победителем аукциона не признавалась.

При этом, в нарушение требований законодательства, заместитель директора Фонда не сообщил в комиссию по урегулированию конфликта интересов о личной заинтересованности и не принял необходимых мер по предотвращению и урегулированию возникшего конфликта интересов.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушения. В результате два должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности, а замдиректора уволили в связи с утратой доверия.

Теперь, по требованию прокуратуры Фонд принимает меры по расторжению договоров с ООО «ОСК». На сегодняшний день расторгнуты контракты на сумму более 2 млн рублей.