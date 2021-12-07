Замдиректора «Севастопольского Автодора» предстанет перед судом

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Заместитель директора ГБУ «Севастопольский Автодор» предстанет перед судом. Его подозревают в попытке организовать строительство дома на своём участке за счет предприятия. Прокуратура Гагаринского района утвердила обвинительное заключение в отношении этого должностного лица и мастера участка содержания автомобильных дорог того же учреждения.

По версии следствия, в период с июля 2020 года по март 2021 года работник ГБУ «Севастопольский Автодор» по указанию замдиректора для строительства дома на принадлежащем ему участке в Балаклавском районе направлял туда рабочих учреждения и строительную технику, которая находилась на балансе предприятия. Также он организовал доставку на участок 10 тонн щебеночно-песчаной смеси, которая была собственностью «Севастопольского Автодора».

Ущерб, которые причинен учреждению, оценён почти в 100 тысяч рублей. В эту сумму входят стоимость доставленных стройматериалов, зарплата задействованных в строительстве лиц и расходы на дизельное топливо, которые возмещались за счет средств ГБУ «Севастопольский Автодор».

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.

Заместитель руководителя обвиняется по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», а мастер участка – по статье «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения».