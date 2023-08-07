Замечательный рецепт. Как приготовить малосольные цукини

Придется совсем немного постараться Если вдруг, друзья или родственники хотят поделиться с вами кабачками, то можете смело брать — у меня есть для вас замечательный рецепт малосольных цукини, которые вам обязательно надо попробовать!

Малосольные цуккини

900 г еще нежных цуккини

3 ч. л. соли

2 ст. л. меда

2,5 ст. л. яблочного уксуса

3−5 зубчиков чеснока

2 ложки растительного масла

полпучка укропа

А дальше можно немножечко, ну совсем немножечко постараться.

Нарезаю кабачок ломтиками 2−3 мм толщиной, кладу в миску, засыпаю солью, хорошо перемешиваю, так чтобы каждый кусочек был в соли, и оставляю на полчаса.

Кабачки выпускают очень много воды.

Достаточно хорошо отжимаю руками ломтики кабачка от воды, затем добавляю мед, яблочный или винный уксус (здесь вкус сами регулируйте), добавляю тонко нарезанный чеснок, укроп и масло. Снова все перемешиваю — и уже можно есть. Поместите на несколько часов в холодильник, и тогда точно будет готово.

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