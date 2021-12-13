Замена паспорта при порче: необходимые документы и штраф

Как получить гражданство Гренады: 2 эффективных способа
Гренада — одна из немногих стран, в которой можно по упрощенной программе получить гражданство. Приобретение паспорта на архипелаге в Карибском море считается выгодным и безопасным вложением денежных средств. Ведь государство не только имеет прекрасные условия для ведения бизнеса и отдыха, но и находится в защищенном от ураганов месте. Пусть страна давно уже не зависит от Великобритании — качество жизни здесь находится на одном уровне с ней. Далее расскажем вам, как происходит замена паспорта при порче. Это актуально для мигрантов.
Преимущества, которые предлагает гражданство Гренады:
- Одна из самых дешевых инвестиционных программ;
- Краткие сроки оформления, которые помогут получить паспорт Гренады;
- Свободный въезд на территории более 137 стран мира;
- Долгосрочное визовое разрешение в Соединенные Штаты Америки и Канаду;
- Отсутствует налоговое обложение на прибыль, полученную вне Гренады;
- Гражданство Гренады за инвестиции открывает возможность посещать Китай без визового документа;
- Статус разрешается оформить всем членам семьи;
- Нет обязательного требования по постоянному присутствию в стране;
- Получение высшего образования на английский манер;
- Качественная медицина;
- Безопасное место для проживания и ведения бизнеса.
Способы приобретения гражданства:
- Получить гражданство Гренады с помощью благотворительного денежного взноса в развитие экономики. Оплата происходит на государственном уровне и вносится на специальный счет Национального Фонда в размере 150 тысяч американских долларов за главного заявителя плюс 50 тысяч за супруга/у и двух детей.
- При помощи недвижимого имущества можно купить паспорт Гренады. Такой вариант подразумевает покупку недвижимого объекта (коммерческого или жилого) стоимостью от 350 тысяч долларов США. Главным условием такого приобретения является владение недвижимостью более 4-х лет. Потом жилье можно продать и получить доход. Такой инвестиционный метод обязывает внести на банковский счет несколько государственных сборов в размере 50 тысяч долларов за основного соискателя.