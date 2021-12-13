Замена паспорта при порче: необходимые документы и штраф

Как получить гражданство Гренады: 2 эффективных способа

Гренада — одна из немногих стран, в которой можно по упрощенной программе получить гражданство. Приобретение паспорта на архипелаге в Карибском море считается выгодным и безопасным вложением денежных средств. Ведь государство не только имеет прекрасные условия для ведения бизнеса и отдыха, но и находится в защищенном от ураганов месте. Пусть страна давно уже не зависит от Великобритании — качество жизни здесь находится на одном уровне с ней. Далее расскажем вам, как происходит замена паспорта при порче. Это актуально для мигрантов.

Преимущества, которые предлагает гражданство Гренады:

Одна из самых дешевых инвестиционных программ;

Краткие сроки оформления, которые помогут получить паспорт Гренады;

Свободный въезд на территории более 137 стран мира;

Долгосрочное визовое разрешение в Соединенные Штаты Америки и Канаду;

Отсутствует налоговое обложение на прибыль, полученную вне Гренады;

Гражданство Гренады за инвестиции открывает возможность посещать Китай без визового документа;

Статус разрешается оформить всем членам семьи;

Нет обязательного требования по постоянному присутствию в стране;

Получение высшего образования на английский манер;

Качественная медицина;

Безопасное место для проживания и ведения бизнеса.

Способы приобретения гражданства: