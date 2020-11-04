Замерзающие севастопольцы не могут дозвониться до Управляющих компаний

3 ноября редакция телеканала «НТС» в ручном режиме решала проблему граждан, замерзающих в доме №3 по улице Драпушко в Балаклаве. Ещё один сигнал поступил в праздничный день 4 ноября от жителей дома №15 по улице Колобова. Нам сообщили, что батареи в комнатах ледяные. Севтеплоэнерго советует обращаться в Управляющую компанию. Но Управляющая компания недоступна по мобильному телефону, а по городскому номеру в ответ – короткие гудки.

«Абонент временно недоступен. Ещё раз звоним. Звоним 41-66-10. Управляющая компания. Гудки «занято». Ещё раз звоним. Гудки «занято». В двух комнатах не заполнена система водой, отопления нет».