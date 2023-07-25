Замешали муку с молоком и приготовили гору пирожков. «Моментальное» тесто без дрожжей

При любой полемики, касающейся пирожков, люди делятся на два условных лагеря — любители сочной начинки и ценители пышного теста. Однако, не все понимают, что оба аспекта пирогов, тесто и начинка, должны хорошо сочетаться в выпечке. Иначе, приготовить домашние ароматные пышные и сочные пироги не удастся.

У начинающих кулинаров нередко прослеживается ошибка в готовке теста. Это происходит из-за большого внимания к начинке и малого времени готовке теста.

Расскажем, как приготовить тесто без дрожжей на основе из молока быстро и просто.

Ингредиенты для теста:

молоко — 500 мл;

сахар — ст. л.;

соль — ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

разрыхлитель — 12 г;

мука — 900 г.

Приготовление теста:

В сотейнике слегка подогреваем молоко, добавляем к нему сахарный песок, соль и растительное масло. Смешиваем ингредиенты до растворения гранул в молоке.

Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем частями в молоко. Замешиваем руками липкое мягкое тесто, Для того, чтобы тесто не сильно липло к рукам, рекомендуется смочить ладони водой или растительным маслом.

Когда сформируется колобок, можно начинать делить его на шарики и сформировать лепешки.

Полученное тесто не нужно растаивать под пищевой пленкой даже 10 минут. Тесто готово к выпеканию или жарке сразу после замешивания.

Тесто прекрасно прожаривается, пирожки получаются нежные с золотистой корочкой.