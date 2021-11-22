Замглавы администрации Ялты покинул пост по собственному желанию

Замглавы администрации Ялты Сергей Стрельбицкий ушел с поста по собственному желанию. Такой информацией поделилась мэр города Янина Павленко.

Аксенов освободил от должности министра культуры Крыма Арину Новосельскую «Заместитель главы администрации Ялты Сергей Валентинович Стрельбицкий с сегодняшнего дня по собственному желанию перешел на должность моего помощника», — сообщила она.

Напомним, что Сергей Стрельбицкий был назначен на пост замглавы горадминистрации в конце января этого года. Он курировал экономический блок, инвестиции, создание цифровой экономики и создание проектного офиса.