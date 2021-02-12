Замглавы администрации Судака оштрафован прокуратурой

В Судаке замглавы администрации получил штраф за не рассмотренное в срок заявление о предоставлении земельного участка, передает пресс-служба прокуратуры РК.

У главы администрации Симферополя появился восьмой заместитель В ведомстве рассказали, что в сентябре 2020 года в администрацию Судака обратился местный житель с заявлением о предоставлении ему земельного участка в собственность. Заявление не было рассмотрено в установленный срок, и, соответственно, не было принято решение о предоставлении или мотивированном отказе.

Прокуратура возбудили административное дело и выписала ответственному сотруднику аппарата штраф.