Замкнутый круг. Почему часто помощь опаздывает к «особенным» детям

В одних случаях «особенность» невозможно не увидеть. Когда с самого рождения малыш не с мамой, а в реанимации. Когда из казённых стен женщина выходит не с цветами, а с ребёнком, отягощённым «букетом» диагнозов.

Но ведь и по-другому бывает: вроде всё хорошо, но кое-что настораживает: не так смотрит, иначе, чем сверстники реагирует. И тогда родители ведут себя по-разному. В широчайшем диапазоне, от марафона по специалистам — до полного отрицания «особенности»: это временно, само пройдёт.

О детях, их родителях, системе ранней помощи, мечтах и реальности, «АиФ-Крым» поговорили с директором подразделения «Подсоба особым» севастопольской общественной организации «Особые дети» Людмилой Халиковой.