Описание приготовления:

Можно ли замораживать свежий укроп на зиму? Не только можно, но и нужно! Используйте его в дальнейшем в любых блюдах, разницы практически не почувствуете. Чтобы замороженный укроп получился рассыпчатым, а не превратился в ледяной комок, рекомендую заморозить укроп в маленьких пакетиках. Если у вас таких пакетиков нет, то просто замораживайте его небольшими порциями, не более чем на 2-3 приёма за раз. Такая заморозка не займёт много места в морозилке и у вас всегда под рукой будет ароматная зелень для любимых блюд.

Основной ингредиент: Зелень / Укроп Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Укроп 150 Грамм (берите сколько есть)

Количество порций 10

Калорийность

38 ккал

Калорийность

3 г

Белки

1 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заморозка укропа на зиму»

Для этого рецепта понадобится только свежий укроп. Я указала примерный вес, вы берите сколько есть.

В нашей семье палочки и веточки от любой ароматной зелени не приемлют. Поэтому стебли я не буду использовать. Как поступить вам, решайте сами. Ощипываем веточки укропа так, чтобы остались только голые стебельки.

Я стебли не буду использовать, но их можете не выбрасывать, а использовать в дальнейшем для консервирования или приготовления супов. Аромат у веточек даже более насыщенный.

Промойте укроп под проточной водой.

Теперь укроп нужно обязательно подсушить. Именно благодаря этому, замороженный укроп не будет слипаться, а останется таким же рассыпчатым как и свежий. На стол или доску выложите бумажное или любое чистое полотенце. Можно оставить укроп на часок или сверху накрыть другим полотенцем и хорошо промокнуть несколько раз, чтобы впиталась лишняя влага.

Затем измельчите укроп при помощи острого ножа.

Разложите укроп по пакетикам, плотно утрамбовывая его. Я использую небольшие пакетики с зиплоком. Обязательно выпустите воздух, когда они будут заполнены. Если у вас нет таких пакетиков, то можно использовать обычный или заморозить укроп в контейнерах.

Вот и всё. Отправьте укроп в морозилку до тех пор, пока он не понадобится.

В таком виде не только сохраняются полезные вещества, но и остаётся характерный вкус и цвет свежего душистого укропа.