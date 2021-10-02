Зампрокурора Севастополя Жугин выслушает жалобы предпринимателей 5 октября

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5-го октября севастопольские предприниматели смогут рассказать о своих проблемах и получить квалифицированную консультацию от вице-губернатора Севастополя Марии Литовко, заместителя прокурора города Андрея Жугина и уполномоченного по правам предпринимателей Ильи Пестерникова.

Это уже 4-я подобная встреча в этом году, которая пройдёт в формате открытого диалога. Приём пройдёт с 10 до 12 часов утра по адресу проспект Октябрьской Революции, 42Б, корпус 6. Зарегистрироваться на личный приём все желающие могут на сайте Центра «Мой бизнес».