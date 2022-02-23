Занятия в школах и детских садах ряда районов Крыма отменены до 28 февраля. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксёнов. Такие же решения приняли главы ряда субъектов Российской Федерации, находящихся на границе с Украиной.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Мною принято решение ограничить учёбу и работу детсадов в Черноморском, Красноперекопском, Джанкойском, Ленинском и Раздольненском районах. То есть на прифронтовой территории, однако ещё раз говорю: все действия проходят на территории сопредельного государства. Тем не менее, чтобы люди могли заниматься своими делами, принято решение до понедельника ограничить учёбу. Это касается городов Керчь, Джанкой, Красноперекопск, Армянск».

Сергей Аксёнов добавил, что дал поручение об организации пунктов приема беженцев из-за обострения военной ситуации на Украине.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Мною принято решение дополнительно поставить на станциях «Крымавтотранса» в Армянске, Джанкое и Красноперекопске дополнительное количество автобусов, чтобы если кто желает выехать вглубь Республики Крым – пожалуйста, такая возможность всегда будет».

Росавиация сообщила об ограничении полётов из ряда регионов юга страны, в том числе – из Симферополя.

А «в Севастополе все спокойно и жизнь идёт своим чередом». Так на своих страницах в социальных сетях написал губернатор города Михаил Развожаев. В прежнем режиме работают школы, детские сады и все предприятия.