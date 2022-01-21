Занятия в школах в некоторых регионах РК отменены из-за угрозы минирования

Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился отменить занятия в ряде регионов РК из-за массовых сообщений о минировании школ, передают «РИА Новости (Крым)».

Во всех школах Симферополя отменены занятия из-за сообщений о минировании «Сообщения о минировании активно поступают по Симферополю, по Керчи и Советскому району. Я дал команду полностью детей освободить от занятий, коллективы – от работы», – сказал глава республики журналистам.

Ранее стало известно, что после сообщений о минировании занятия отменены во всех образовательных школах Симферополя.