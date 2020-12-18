Заочное обучение

Образование играет важную роль в нашем обществе. Знания, которые мы получаем в школе, являются основой успешного подъема в познании мира. Правда в последнее время школа отстает от норм, темпа и стиля современной жизни. Наше образование не удовлетворяет потребности человека в познании, иногда перегружает наших детей не нужными вещами, которые в жизни человека не пригодятся.

Надо производить модернизацию школьной системы. Организовать профильные классы, где дети будут изучать то, что им нравится и пригодится в жизни. Правда есть одна небольшая, но важная загвоздка. Молодежь не знает, кем они хотят стать в будущем, выбор профессии происходит уже в самом конце школьного обучения. Надо менять менталитет нашего общества, родители с детства должны подталкивать ребенка в нужном направлении, не том которое нравится родителям, а в том, где ребенок себя чувствует уверенно и где он будет заинтересован.

Изменением самой системы и детей с их родителями не обойтись. Учителя должны поменяться. Быть более погруженными в современную жизнь. Менять свое мышление, учиться самим в понимании современных технологий. Ведь прогресс не стоит на месте, все движется вперед.

В рамках одной статьи не опишешь всего того что хочется сказать, но здесь изложены основные принципы нового школьного образования.

Дистанционное обучение экономика и финансы

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