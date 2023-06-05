Запасайтесь банками. Как замариновать огурцы

Предлагаю торжественно открыть сезон Ничто не остановит консервацию, время которой пришло. Я это знаю, вы это знаете. Поэтому предлагаю торжественно открыть сезон. Запасайтесь банками (раздается барабанная дробь).

Огурец 1600 г? Есть! Чеснок 6 зубчиков? Есть! Семена укропа 1 ч. л., перец черный горошком 9 штучек, 9 лавровых листочков, укроп 6 веточек, 8 ч. л. сахара, 4 ч. л. соли, 6 ст. л. уксуса — к консервации готовы! Вода 1400 мл наготове.

План действий таков: огурец намочить на 2 часа, банки простерилизовать. В банки выложить чеснок почищенный, веточки укропа, лавровый лист, перец. Плацдарм для огурцов готов. Начинаем погружение огурцов. Укладываем их плотно в банку. В кастрюлю наливаем воду, добавляем семена укропа, соль, сахар. Как закипит — добавляем уксус. Заливаем огурцы маринадом. Первый этап завершен.

Второй этап — заливаем кипятком крышки, их надо прокипятить. В миску наливаете горячую воду и выставляете банки (желательно накрыть полотенцем дно, чтобы банки не лопнули, иначе миссия провалится). Прикрыть банки крышками и стерилизовать 8−10 минут. Закрутить банки и перевернуть, пусть стоят так всю ночь. Далее дело за специями, которые должны сделать весь вкус.

Пробовать можно уже через неделю, но вкуснее всего будет зимой.

Больше рецептов на klopotenko.com