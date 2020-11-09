Запасов воды в Чернореченском водохранилище хватит на 69 дней

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Текущих запасов воды в Чернореченском водохранилище хватит на 69 суток. Об этом в ходе аппаратного совещания заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Владимир Базаров.

ВЛАДИМИР БАЗАРОВ, исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя: «На сегодняшнее утро 14 млн 412 тысяч кубов в Чернореченском водохранилище. Средний расход за последнюю неделю составил 95 тысяч кубов в сутки. Таким образом, если без приходов и без изменений расхода – на 69 суток».

Чиновник также напомнил, что на данный момент в сфере водоснабжения проводятся работы на четырёх объектах. По данным Владимира Базарова, водозабор на реке Бельбек готов на 14%, проект по переброске воды из Кадыковского карьера осуществлен на 21,5%. Кроме того, проводится ремонт аварийных сетей в Инкермане и на проспекте Октябрьской Революции.

ВЛАДИМИР БАЗАРОВ, исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя: «Сейчас заканчиваются работы по монтажу временной линии байпаса. Выполнено 80% сбора этой сети. На ПОРе у нас 82,3%. Труба вся на месте, соответственно, в ближайшее время начнем уже переключаться».