Запеченная кукуруза в фольге: молдавский рецепт

В моей семье кукурузу готовили только так. Мамин отец был родом из небольшого городишка в Молдове. Там была своя кухня, свой быт и уклад. Рецепт мама хорошо запомнила и нас с сестрой научила. И сейчас как только я анонсирую, что скоро будет та самая запеченная кукуруза в фольге по-молдавски, дом затихает и все начинают кучковаться на кухне.

Выжить мужа с детьми с этого места невозможно: немыслимый аромат будущей вкуснятины берёт в плен и не отпускает до самого момента подачи на стол. По правильному кукурузу лучше всего запекать в печке или на мангале. Но в квартирных условиях можно перевести процесс в духовку. Это такое блюдо, что не описать словами: масляные зернышки получаются сочными, нежными, необыкновенно ароматными, с особыми пикантными нотками во вкусе.

Запеченная кукуруза в фольге: моменты приготовления

Количество ингредиентов ниже рассчитано на одну порцию, то есть 2 початка кукурузы небольшого размера. Масло и чеснок берите по вкусу. Я для каждого своего едока готовлю по его вкусу. Кто-то любит, чтобы было больше масла и меньше чеснока, а кто-то — наоборот. Из зелени с кукурузой лучше всего сочетается петрушка, базилик и кинза, а из специй — красный перец и копченая паприка.

Ингредиенты

Кукуруза2 шт. Сливочное масло30 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Чеснок3 зуб. Зелень10 г

Приготовление

Кукурузу очистите от листьев и лишних волокон. В миске смешайте масло комнатной температуры, измельченный чеснок, зелень, соль и перец. Всё хорошо перемешайте. Для каждого початка приготовьте свой листы фольги по размеру. Смажьте их тонким слоем масла. Выложите початок и также смажьте его масляной смесью. Заверните каждый початок в фольгу. Выложите заготовки на противень и поместите блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Если кукуруза молодая, то запекать её нужно 30–40 минут, а если кочаны оказались постарше, то время запекания стоит увеличить до часа. Вкуснейшая сливочная кукуруза готова. Приятного вам аппетита!

Запах при запекании стоит ошеломительный. Есть кукурузные заготовки нужно непременно горячими. Это вам не те кочаны, которыми торгуют на пляжах. Это уже кулинарный изыск. Попробуйте приготовить, пока сезон. Также обратите внимание на следующий лайфхак — как сохранить яйца свежими как можно дольше.