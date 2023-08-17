Запеченная горбуша в духовке

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Запеченная горбуша в духовке – блюдо, достойное самого красивого и важного праздника. Рыбка получается вкусной, питательной и всегда красиво смотрится на столе. К тому же, готовится она довольно просто и быстро. Чтобы горбуша получилась максимально сочной, ее можно замариновать определенным образом или дополнить овощами и зеленью. Все возможные способы приготовления описаны в этой статье.

Сочная горбуша, запеченная в духовке

Сочная горбуша, запеченная в духовке, – блюдо для будней и праздников. Это самый простой рецепт, который позволит без особого труда приготовить горбушу вкусно и не пересушить. В среднем, в зависимости от размера порции, на запекание уйдет от 15 до 30 минут.

Запеченная горбуша в духовке

Ингредиенты –+3 порц.

  • Горбуша ¾ кг
  • Майонез столовый молочный 100 гр.
  • Смесь перцев  по вкусу
  • Укроп 1 пучок
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.

Шаги 90 мин.

  1. Запеченная горбуша в духовке

    Запеченная горбуша в духовке готовится очень просто. Рыбу разморозьте естественным способом, затем хорошо помойте и просушите бумажными салфетками.

  2. Запеченная горбуша в духовке

    Разрежьте тушку на стейки и сразу немного посолите рыбу.

  3. Запеченная горбуша в духовке

    Возьмите глубокую миску, выложите на нее майонез.

  4. Запеченная горбуша в духовке

    Добавьте к майонезу молотую смесь перцев.

  5. Запеченная горбуша в духовке

    Пучок укропа помойте и мелко порубите ножом. Добавьте зелень в миску и хорошо перемешайте массу.

  6. Запеченная горбуша в духовке

    В миску с маринадом выложите горбушу и хорошо перемешайте, чтобы стейки равномерно покрылись смесью специй. Мариновать горбушу можно в течение нескольких часов, а можно готовить сразу же.

  7. Запеченная горбуша в духовке

    Подготовьте противень. Его необходимо застелить пищевой фольгой, разложите рыбу по противню.

  8. Запеченная горбуша в духовке

    Сырной стружкой можно посыпать рыбу сразу же или сделать это за 10 минут до окончания приготовления. Запекайте горбушу при 180 градусах.

  9. Запеченная горбуша в духовке

    Для приготовления сочной горбуши будет достаточно получаса.

  10. Запеченная горбуша в духовке

    Готовую запеченную горбушу с румяной сырной корочкой подавайте вместе с гарниром по своему вкусу. Приятного аппетита!

Как приготовить филе горбуши в духовке

Как приготовить филе горбуши в духовке, чтобы оно не пересохло при этом, – задача непростая, но выполнимая. Очень важно выбрать свежую и не перемороженную тушку горбуши и внимательно соблюсти все шаги, указанные в рецепте. Рецепт несложный, вы его быстро запомните и будете использовать, уже не глядя в подсказку.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Филе горбуши – 1 шт.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Базилик – 3 ветки.
  • Лук зеленый – 1 пучок.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Специи – по вкусу.
  • Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помимо продуктов, указанных в списке, вам понадобится пищевая фольга. Овощи и зелень необходимо помыть и просушить. Если у вас целая тушка горбуши, то вам необходимо будет отделить филе от костей.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 2. Филе обмойте и промокните бумажными полотенцами, не должно быть лишней влаги. Натрите филе солью и специями. Лист фольги положите на противень, смажьте его маслом и поместите на нее рыбу.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 3. Зелень порубите ножом, помидор нарежьте дольками. Посыпьте горбушу зеленью, разложите сверху помидоры. Заготовку сбрызните оливковым маслом, затем заверните в фольгу. Отправьте противень с горбушей в духовку, разогретую до 190 градусов. Готовьте 20 минут.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 4. Когда горбуша будет готова, аккуратно разверните фольгу, разрежьте филе на порции и подавайте с гарниром по своему вкусу. Приятного аппетита!

Запеченная горбуша в духовке

Мягкая и сочная горбуша в фольге в духовке

Мягкая и сочная горбуша в фольге в духовке подарит вам неповторимый вкус и надолго утолит голод. Такое блюдо очень удобно готовить на обед или ужин для целого семейства. При минимуме времени и сил, у вас получится великолепная и сочная рыбка.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Горбуша – 400 гр.
  • Лимон – 1/2 шт.
  • Корень имбиря – 10 гр.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Горбушу разморозьте на нижней полке в холодильнике. Тушку выпотрошите и хорошо помойте со всех сторон. Затем промокните рыбу бумажными полотенцами и нарежьте стейками примерно одной толщины.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 2. Для запекания выбирайте плотную и толстую пищевую фольгу не менее 20 мкм. Лимон хорошо помойте горячей водой и нарежьте тонкими кружками.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 3. На середину листа фольги, равномерным слоем положите лимонные дольки. На лимонный слой выложите горбушу, посолите и приправьте рыбу.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 4. Корень имбиря очистите, нарежьте тонкими ломтиками и разложите их поверх горбуши. Затем нарежьте кубиками и положите сливочное масло.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 5. Заверните горбушу в фольгу и пометите в духовку, разогретую до 190 градусов. Запекайте рыбу 15-20 минут.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 6. Мягкую и сочную запеченную горбушу подавайте на стол в горячем виде с гарниром из овощей, картошки или каш. Приятного аппетита!

Запеченная горбуша в духовке

Горбуша с сыром и помидорами в духовке

Горбуша с сыром и помидорами в духовке – блюдо, которое не требует особых представлений. Уже по составу основных продуктов понятно, что вас ждет великолепный оригинальный вкус. К тому же помидоры и сыр наполнят блюдо сочностью и приятным ароматом.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Горбуша – 350 гр.
  • Сметана – 4 ст.л.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Сыр твердых сортов – 70 гр.
  • Перец белый молотый – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. По этому рецепту можно запекать только филе горбуши или стейки. Тушку горбуши предварительно разморозьте, разделайте. Затем либо разрежьте на стейки, либо отделите филе от костей и кожи.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 2. Кусочки рыбы натрите солью и молотым перцем со всех сторон. Молотый перец можно дополнить другими специями, подходящими для рыбы.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 3. Помидор хорошо помойте под краном и нарежьте тонкими кружками.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 4. Кусочки горбуши положите в жаропрочную форму, полейте их сметаной.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 5. Сверху положите по несколько кружков помидора.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 6. Далее снова полейте заготовку сметаной.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 7. Сыр натрите на терке и посыпьте им заготовку. Запекайте горбушу с помидорами и сыром в духовке при 210-220 градусах в течение 15 минут.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 8. Запеченную с сыром и помидорами горбушу украсьте веточками свежей зелени и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Запеченная горбуша в духовке

Мягкая и сочная горбуша с сыром и майонезом в духовке

Мягкая и сочная горбуша с сыром и майонезом в духовке – классика всех праздничных застолий и ресторанных меню. Такой способ приготовления позволяет сохранить всю сочность рыбного филе, а сыр придает блюду соблазнительный аромат и дополняет рыбный вкус.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Филе горбуши – 0,5 кг.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Сыр твердых сортов – 200 гр.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разделайте размороженную тушку горбуши, отделите филе от костей и кожи. Подготовьте также все другие необходимые для блюда продукты.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 2. Нарежьте филе горбуши порционными кусочками и разложите их в смазанной растительным маслом форме. Рыбу посолите и поперчите по вкусу.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 3. Затем смажьте филе горбуши майонезом.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 4. Твердый сыр натрите на мелкой терке. Сырной стружкой посыпьте заготовку. Отправьте форму с рыбой в духовку, разогретую до 180 градусов.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 5. Запекайте горбушу в течение 30 минут. Подавать горбушу, запеченную с майонезом и сыром, можно в теплом и охлажденном виде. Приятного аппетита!

Запеченная горбуша в духовке

Горбуша, запеченная в духовке с овощами

Горбуша, запеченная в духовке с овощами, – блюдо, которое отлично впишется в любое меню летом и зимой. В летний период вы можете дополнять блюдо практически любыми сезонными овощами. А зимой можно использовать замороженные овощи из супермаркета.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Сыр полутвердых сортов – 200 гр.
  • Сливки 20 % – 150 мл.
  • Филе горбуши – 600 гр.
  • Лук репчатый – 300 гр.
  • Морковка – 200 гр.
  • Перец сладкий болгарский – 200 гр.
  • Масло растительное без запаха – 1 ст.л.
  • Помидоры – 400 гр.
  • Перец черный свежемолотый – по вкусу.
  • Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размороженную рыбку обмойте проточной водой просушите бумажными полотенцами и нарежьте порционно. Лук и морковку очистите и помойте. Морковку натрите на терке, а лук нарежьте полукольцами.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 2. Болгарский перец очистите от семян и белых перегородок. Мякоть нарежьте тонкой соломкой. Все измельченные овощи перемешайте в миске.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 3. Дно жаропрочной формы смажьте растительным маслом. Выложите на нее смесь овощей, а сверху положите кусочки филе горбуши. Посолите и поперчите рыбу по вкусу.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 4. Помидоры помойте и нарежьте тонкими кружками. Положите овощи поверх горбуши. Натрите на терке кусочек полутвердого сыра. Сырную стружку смешайте со сливками и полученной массой залейте заготовку. Если сыр несоленый, то можно еще немного посолить заготовку.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 5. Форму закройте пищевой фольгой и отправьте в разогретую духовку. Запекайте при 190 градусах в течение 25 минут. После этого уберите фольгу и запекайте еще 15 минут, чтобы сырная шапочка слегка зарумянилась.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 6. Запеченную с овощами горбушу можно подавать даже без гарнира в теплом и охлажденном виде. Приятного аппетита!

Запеченная горбуша в духовке

Горбуша с картошкой в духовке

Горбуша с картошкой в духовке – очень удачное блюдо в плане сочетания продуктов и вкусов. К тому же у вас за один прием, приготовится сочная и нежная горбуша и безумно вкусный картофель на гарнир. Но такое составное блюдо относится к простым и быстрым рецептам.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Филе горбуши – 2 шт.
  • Картошка – 1,5 кг.
  • Сливки – 1 ст.
  • Сыр твердых и полутвердых сортов – 200 гр.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Сок лимонный – по вкусу.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Приправа для рыбных блюд – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Если у вас целая тушка горбуши, то ее необходимо разделать и отделить филе от костей и кожи. Картошку почистите и хорошо помойте. Также подготовьте все остальные продукты из списка.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 2. Разрежьте филе на порционные куски примерно по 5-6 сантиметров шириной. Сложите рыбу в миску, посолите, полейте лимонным соком и приправьте ее по вкусу. Перемешайте филе и оставьте на некоторое время для маринования.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 3. Картошку нарежьте тонкими дольками. Переложите ее в отдельную миску, посолите и приправьте.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 4. Жаропрочную форму смажьте сливочным маслом. Выложите на дно формы слой из нарезанного картофеля.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 5. На картофельный слой разложите кусочки рыбного филе. Затем заготовку полейте сливками. Форму закройте фольгой и поместите в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте блюдо примерно 45-60 минут. Готовность проверяйте по состоянию картофеля.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 6. Когда картофель будет готов, извлеките форму из духовки, уберите фольгу и посыпьте блюдо тертым сыром. Верните форму в духовку, чтобы сыр растопился и зарумянился.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 7. Рыбу и картошку распределите по порциям и подавайте на стол в качестве основного блюда. Приятного аппетита!

Запеченная горбуша в духовке

Запеченная горбуша с луком и морковью в духовке

Запеченная горбуша с луком и морковью в духовке – блюдо оригинальное, но не отличающееся особой сложностью. Многие предпочитают горбуше другие виды рыбы, потому что считают ее сухой. Но мы расскажем, как сделать филе горбуши сочным и нежным.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

  • Горбуша среднего размера – 2-3 шт.
  • Специи – по вкусу.
  • Лук репчатый среднего размера – 2-3 шт.
  • Морковка крупная – 2-3 шт.
  • Майонез – 200 гр.
  • Лимон – 1 шт.
  • Масло растительное без запаха – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Горбушу выпотрошите, хорошо помойте со всех сторон и нарежьте стейками по 3-4 сантиметра толщиной.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 2. Переложите рыбу в миску, посолите, приправьте и добавьте майонез, хорошо перемешайте. Оставьте немного промариноваться, пока занимаетесь подготовкой овощей.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 3. Очистите луковицы и морковку. Морковь натрите на терке с крупными отверстиями. А лук нарежьте полукольцами. Овощи пассеруйте до мягкости на растительном масле. Затем добавьте в зажарку сок одного лимона, перемешайте.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 4. На противне разложите замаринованную горбушу. Поверху рыбного слоя разложите овощную зажарку равномерным слоем.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 5. Заготовку поместите в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте 20-30 минут. Горбуша с морковкой и луком, приготовленная таким способом, получается очень сочной и вкусной. Подавайте блюдо в горячем виде с гарниром или без. Приятного аппетита!

Запеченная горбуша в духовке

Кусочки горбуши, запеченные в фольге в духовке

Кусочки горбуши, запеченные в фольге в духовке – простое и питательное блюдо. Из-за того, что рыба томится в фольге, все соки остаются внутри и на выходе горбуша остается очень нежной. Подавать запеченную рыбу лучше всего с легким гарниром из овощей или каш.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Филе горбуши – 4 шт. (500 гр.)
  • Чеснок – 8 зуб.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Масло оливковое – по вкусу.
  • Перец черный свежемолотый – по вкусу.
  • Тимьян сушеный – 2-3 ч.л.
  • Кабачок/цукини – 2 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Лук зеленый – 3 шт.
  • Масло сливочное – 4 ст.л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Паприка молотая – 1 ч.л.
  • Петрушка – 0,5 пучка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусочки филе разморозьте обмойте проточной водой и промокните от влаги плотными бумажными полотенцами. Филе сложите в общую миску, полейте оливковым маслом, добавьте половину измельченного чеснока, соль, молотый перец и тимьян, перемешайте. Можно сразу разложить рыбу на фольгу и уже потом посыпать ее специями.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 2. Овощи хорошо помойте. Кабачки или цукини нарежьте полукружками. У помидора удалите место крепления плодоножки и нарежьте овощ тонкими дольками. Перья зеленого лука нарежьте н короткими отрезками.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 3. Овощи смешайте, полейте их оливковым маслом и добавьте оставшийся чеснок, сок одного лимона, соль, свежемолотый перец и паприку.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 4. Овощное ассорти разделите на четыре равные части. Затем разложите овощи по порциям к каждому кусочку филе горбуши.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 5. Затем заверните заготовки в фольгу, чтобы не осталось отверстий в швах.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 6. Запекайте филе горбуши в духовке при 200 градусах в течение 20-25 минут.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 7. Горбушу, запеченную в фольге в духовке, можно подавать даже без гарнира. Приятного аппетита!

Запеченная горбуша в духовке

Горбуша, запеченная в сливках в духовке

Горбуша, запеченная в сливках в духовке – рыба, нежнее которой вы не пробовали. Сливочный аромат оттеняет рыбный вкус и делает его более мягким. К тому же сухое филе горбуши уже не кажется таким. Такое блюдо прекрасно сочетается с картофелем, приготовленным в любом виде.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

  • Тушка горбуши – 2 кг.
  • Сливки от 10 % – 350 мл.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковка – 2 шт.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Масло растительное без запаха – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разморозьте тушку горбуши, выпотрошите ее и помойте. Хвост и голова нам не потребуется, отрежьте их. Нарежьте рыбу кусочками примерно по паре сантиметров толщиной.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 2. Положите рыбу в емкость, посыпьте молотым перцем и посолите, перемешайте, чтобы горбуша покрылась специями. Оставьте рыбу мариноваться на несколько часов. Очистите репчатый лук и морковку. Нарежьте лук полукольцами, а морковку натрите на терке. Обжарьте овощи до мягкости на растительном масле.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 3. Возьмите широкую жаропрочную емкость, выложите в нее кусочки горбуши. Сверху разложите пассерованные овощи.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 4. Залейте заготовку сливками и отправьте форму в духовку, прогретую до 200 градусов. Запекайте горбушу в течение получаса.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 5. Натрите сыр на терке. Через полчаса извлеките форму с рыбой из духовки и посыпьте блюдо сырной стружкой. Увеличьте нагрев до 230 градусов и готовьте еще 10-15 минут.

Запеченная горбуша в духовке

Шаг 6. У вас получится замечательная, сочная горбуша в сливках, с аппетитной сырной корочкой. Приятного аппетита!

Запеченная горбуша в духовке

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