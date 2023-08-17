Запеченная горбуша в духовке – блюдо, достойное самого красивого и важного праздника. Рыбка получается вкусной, питательной и всегда красиво смотрится на столе. К тому же, готовится она довольно просто и быстро. Чтобы горбуша получилась максимально сочной, ее можно замариновать определенным образом или дополнить овощами и зеленью. Все возможные способы приготовления описаны в этой статье.

Сочная горбуша, запеченная в духовке

Сочная горбуша, запеченная в духовке, – блюдо для будней и праздников. Это самый простой рецепт, который позволит без особого труда приготовить горбушу вкусно и не пересушить. В среднем, в зависимости от размера порции, на запекание уйдет от 15 до 30 минут.

Ингредиенты –+3 порц.

Горбуша ¾ кг

Майонез столовый молочный 100 гр.

Смесь перцев по вкусу

Укроп 1 пучок

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.

Шаги 90 мин.

Запеченная горбуша в духовке готовится очень просто. Рыбу разморозьте естественным способом, затем хорошо помойте и просушите бумажными салфетками. Разрежьте тушку на стейки и сразу немного посолите рыбу. Возьмите глубокую миску, выложите на нее майонез. Добавьте к майонезу молотую смесь перцев. Пучок укропа помойте и мелко порубите ножом. Добавьте зелень в миску и хорошо перемешайте массу. В миску с маринадом выложите горбушу и хорошо перемешайте, чтобы стейки равномерно покрылись смесью специй. Мариновать горбушу можно в течение нескольких часов, а можно готовить сразу же. Подготовьте противень. Его необходимо застелить пищевой фольгой, разложите рыбу по противню. Сырной стружкой можно посыпать рыбу сразу же или сделать это за 10 минут до окончания приготовления. Запекайте горбушу при 180 градусах. Для приготовления сочной горбуши будет достаточно получаса. Готовую запеченную горбушу с румяной сырной корочкой подавайте вместе с гарниром по своему вкусу. Приятного аппетита!

Как приготовить филе горбуши в духовке

Как приготовить филе горбуши в духовке, чтобы оно не пересохло при этом, – задача непростая, но выполнимая. Очень важно выбрать свежую и не перемороженную тушку горбуши и внимательно соблюсти все шаги, указанные в рецепте. Рецепт несложный, вы его быстро запомните и будете использовать, уже не глядя в подсказку.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Масло оливковое – 2 ст.л.

Филе горбуши – 1 шт.

Укроп – 1 пучок.

Базилик – 3 ветки.

Лук зеленый – 1 пучок.

Помидоры – 1 шт.

Специи – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помимо продуктов, указанных в списке, вам понадобится пищевая фольга. Овощи и зелень необходимо помыть и просушить. Если у вас целая тушка горбуши, то вам необходимо будет отделить филе от костей.

Шаг 2. Филе обмойте и промокните бумажными полотенцами, не должно быть лишней влаги. Натрите филе солью и специями. Лист фольги положите на противень, смажьте его маслом и поместите на нее рыбу.

Шаг 3. Зелень порубите ножом, помидор нарежьте дольками. Посыпьте горбушу зеленью, разложите сверху помидоры. Заготовку сбрызните оливковым маслом, затем заверните в фольгу. Отправьте противень с горбушей в духовку, разогретую до 190 градусов. Готовьте 20 минут.

Шаг 4. Когда горбуша будет готова, аккуратно разверните фольгу, разрежьте филе на порции и подавайте с гарниром по своему вкусу. Приятного аппетита!

Мягкая и сочная горбуша в фольге в духовке

Мягкая и сочная горбуша в фольге в духовке подарит вам неповторимый вкус и надолго утолит голод. Такое блюдо очень удобно готовить на обед или ужин для целого семейства. При минимуме времени и сил, у вас получится великолепная и сочная рыбка.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 50 гр.

Горбуша – 400 гр.

Лимон – 1/2 шт.

Корень имбиря – 10 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Горбушу разморозьте на нижней полке в холодильнике. Тушку выпотрошите и хорошо помойте со всех сторон. Затем промокните рыбу бумажными полотенцами и нарежьте стейками примерно одной толщины.

Шаг 2. Для запекания выбирайте плотную и толстую пищевую фольгу не менее 20 мкм. Лимон хорошо помойте горячей водой и нарежьте тонкими кружками.

Шаг 3. На середину листа фольги, равномерным слоем положите лимонные дольки. На лимонный слой выложите горбушу, посолите и приправьте рыбу.

Шаг 4. Корень имбиря очистите, нарежьте тонкими ломтиками и разложите их поверх горбуши. Затем нарежьте кубиками и положите сливочное масло.

Шаг 5. Заверните горбушу в фольгу и пометите в духовку, разогретую до 190 градусов. Запекайте рыбу 15-20 минут.

Шаг 6. Мягкую и сочную запеченную горбушу подавайте на стол в горячем виде с гарниром из овощей, картошки или каш. Приятного аппетита!

Горбуша с сыром и помидорами в духовке

Горбуша с сыром и помидорами в духовке – блюдо, которое не требует особых представлений. Уже по составу основных продуктов понятно, что вас ждет великолепный оригинальный вкус. К тому же помидоры и сыр наполнят блюдо сочностью и приятным ароматом.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Горбуша – 350 гр.

Сметана – 4 ст.л.

Помидоры – 1 шт.

Сыр твердых сортов – 70 гр.

Перец белый молотый – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. По этому рецепту можно запекать только филе горбуши или стейки. Тушку горбуши предварительно разморозьте, разделайте. Затем либо разрежьте на стейки, либо отделите филе от костей и кожи.

Шаг 2. Кусочки рыбы натрите солью и молотым перцем со всех сторон. Молотый перец можно дополнить другими специями, подходящими для рыбы.

Шаг 3. Помидор хорошо помойте под краном и нарежьте тонкими кружками.

Шаг 4. Кусочки горбуши положите в жаропрочную форму, полейте их сметаной.

Шаг 5. Сверху положите по несколько кружков помидора.

Шаг 6. Далее снова полейте заготовку сметаной.

Шаг 7. Сыр натрите на терке и посыпьте им заготовку. Запекайте горбушу с помидорами и сыром в духовке при 210-220 градусах в течение 15 минут.

Шаг 8. Запеченную с сыром и помидорами горбушу украсьте веточками свежей зелени и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Мягкая и сочная горбуша с сыром и майонезом в духовке

Мягкая и сочная горбуша с сыром и майонезом в духовке – классика всех праздничных застолий и ресторанных меню. Такой способ приготовления позволяет сохранить всю сочность рыбного филе, а сыр придает блюду соблазнительный аромат и дополняет рыбный вкус.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Филе горбуши – 0,5 кг.

Майонез – 2 ст.л.

Сыр твердых сортов – 200 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разделайте размороженную тушку горбуши, отделите филе от костей и кожи. Подготовьте также все другие необходимые для блюда продукты.

Шаг 2. Нарежьте филе горбуши порционными кусочками и разложите их в смазанной растительным маслом форме. Рыбу посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 3. Затем смажьте филе горбуши майонезом.

Шаг 4. Твердый сыр натрите на мелкой терке. Сырной стружкой посыпьте заготовку. Отправьте форму с рыбой в духовку, разогретую до 180 градусов.

Шаг 5. Запекайте горбушу в течение 30 минут. Подавать горбушу, запеченную с майонезом и сыром, можно в теплом и охлажденном виде. Приятного аппетита!

Горбуша, запеченная в духовке с овощами

Горбуша, запеченная в духовке с овощами, – блюдо, которое отлично впишется в любое меню летом и зимой. В летний период вы можете дополнять блюдо практически любыми сезонными овощами. А зимой можно использовать замороженные овощи из супермаркета.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Сыр полутвердых сортов – 200 гр.

Сливки 20 % – 150 мл.

Филе горбуши – 600 гр.

Лук репчатый – 300 гр.

Морковка – 200 гр.

Перец сладкий болгарский – 200 гр.

Масло растительное без запаха – 1 ст.л.

Помидоры – 400 гр.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размороженную рыбку обмойте проточной водой просушите бумажными полотенцами и нарежьте порционно. Лук и морковку очистите и помойте. Морковку натрите на терке, а лук нарежьте полукольцами.

Шаг 2. Болгарский перец очистите от семян и белых перегородок. Мякоть нарежьте тонкой соломкой. Все измельченные овощи перемешайте в миске.

Шаг 3. Дно жаропрочной формы смажьте растительным маслом. Выложите на нее смесь овощей, а сверху положите кусочки филе горбуши. Посолите и поперчите рыбу по вкусу.

Шаг 4. Помидоры помойте и нарежьте тонкими кружками. Положите овощи поверх горбуши. Натрите на терке кусочек полутвердого сыра. Сырную стружку смешайте со сливками и полученной массой залейте заготовку. Если сыр несоленый, то можно еще немного посолить заготовку.

Шаг 5. Форму закройте пищевой фольгой и отправьте в разогретую духовку. Запекайте при 190 градусах в течение 25 минут. После этого уберите фольгу и запекайте еще 15 минут, чтобы сырная шапочка слегка зарумянилась.

Шаг 6. Запеченную с овощами горбушу можно подавать даже без гарнира в теплом и охлажденном виде. Приятного аппетита!

Горбуша с картошкой в духовке

Горбуша с картошкой в духовке – очень удачное блюдо в плане сочетания продуктов и вкусов. К тому же у вас за один прием, приготовится сочная и нежная горбуша и безумно вкусный картофель на гарнир. Но такое составное блюдо относится к простым и быстрым рецептам.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Филе горбуши – 2 шт.

Картошка – 1,5 кг.

Сливки – 1 ст.

Сыр твердых и полутвердых сортов – 200 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Сок лимонный – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Приправа для рыбных блюд – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Если у вас целая тушка горбуши, то ее необходимо разделать и отделить филе от костей и кожи. Картошку почистите и хорошо помойте. Также подготовьте все остальные продукты из списка.

Шаг 2. Разрежьте филе на порционные куски примерно по 5-6 сантиметров шириной. Сложите рыбу в миску, посолите, полейте лимонным соком и приправьте ее по вкусу. Перемешайте филе и оставьте на некоторое время для маринования.

Шаг 3. Картошку нарежьте тонкими дольками. Переложите ее в отдельную миску, посолите и приправьте.

Шаг 4. Жаропрочную форму смажьте сливочным маслом. Выложите на дно формы слой из нарезанного картофеля.

Шаг 5. На картофельный слой разложите кусочки рыбного филе. Затем заготовку полейте сливками. Форму закройте фольгой и поместите в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте блюдо примерно 45-60 минут. Готовность проверяйте по состоянию картофеля.

Шаг 6. Когда картофель будет готов, извлеките форму из духовки, уберите фольгу и посыпьте блюдо тертым сыром. Верните форму в духовку, чтобы сыр растопился и зарумянился.

Шаг 7. Рыбу и картошку распределите по порциям и подавайте на стол в качестве основного блюда. Приятного аппетита!

Запеченная горбуша с луком и морковью в духовке

Запеченная горбуша с луком и морковью в духовке – блюдо оригинальное, но не отличающееся особой сложностью. Многие предпочитают горбуше другие виды рыбы, потому что считают ее сухой. Но мы расскажем, как сделать филе горбуши сочным и нежным.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Горбуша среднего размера – 2-3 шт.

Специи – по вкусу.

Лук репчатый среднего размера – 2-3 шт.

Морковка крупная – 2-3 шт.

Майонез – 200 гр.

Лимон – 1 шт.

Масло растительное без запаха – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Горбушу выпотрошите, хорошо помойте со всех сторон и нарежьте стейками по 3-4 сантиметра толщиной.

Шаг 2. Переложите рыбу в миску, посолите, приправьте и добавьте майонез, хорошо перемешайте. Оставьте немного промариноваться, пока занимаетесь подготовкой овощей.

Шаг 3. Очистите луковицы и морковку. Морковь натрите на терке с крупными отверстиями. А лук нарежьте полукольцами. Овощи пассеруйте до мягкости на растительном масле. Затем добавьте в зажарку сок одного лимона, перемешайте.

Шаг 4. На противне разложите замаринованную горбушу. Поверху рыбного слоя разложите овощную зажарку равномерным слоем.

Шаг 5. Заготовку поместите в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте 20-30 минут. Горбуша с морковкой и луком, приготовленная таким способом, получается очень сочной и вкусной. Подавайте блюдо в горячем виде с гарниром или без. Приятного аппетита!

Кусочки горбуши, запеченные в фольге в духовке

Кусочки горбуши, запеченные в фольге в духовке – простое и питательное блюдо. Из-за того, что рыба томится в фольге, все соки остаются внутри и на выходе горбуша остается очень нежной. Подавать запеченную рыбу лучше всего с легким гарниром из овощей или каш.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе горбуши – 4 шт. (500 гр.)

Чеснок – 8 зуб.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло оливковое – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Тимьян сушеный – 2-3 ч.л.

Кабачок/цукини – 2 шт.

Помидор – 1 шт.

Лук зеленый – 3 шт.

Масло сливочное – 4 ст.л.

Лимон – 1 шт.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Петрушка – 0,5 пучка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусочки филе разморозьте обмойте проточной водой и промокните от влаги плотными бумажными полотенцами. Филе сложите в общую миску, полейте оливковым маслом, добавьте половину измельченного чеснока, соль, молотый перец и тимьян, перемешайте. Можно сразу разложить рыбу на фольгу и уже потом посыпать ее специями.

Шаг 2. Овощи хорошо помойте. Кабачки или цукини нарежьте полукружками. У помидора удалите место крепления плодоножки и нарежьте овощ тонкими дольками. Перья зеленого лука нарежьте н короткими отрезками.

Шаг 3. Овощи смешайте, полейте их оливковым маслом и добавьте оставшийся чеснок, сок одного лимона, соль, свежемолотый перец и паприку.

Шаг 4. Овощное ассорти разделите на четыре равные части. Затем разложите овощи по порциям к каждому кусочку филе горбуши.

Шаг 5. Затем заверните заготовки в фольгу, чтобы не осталось отверстий в швах.

Шаг 6. Запекайте филе горбуши в духовке при 200 градусах в течение 20-25 минут.

Шаг 7. Горбушу, запеченную в фольге в духовке, можно подавать даже без гарнира. Приятного аппетита!

Горбуша, запеченная в сливках в духовке

Горбуша, запеченная в сливках в духовке – рыба, нежнее которой вы не пробовали. Сливочный аромат оттеняет рыбный вкус и делает его более мягким. К тому же сухое филе горбуши уже не кажется таким. Такое блюдо прекрасно сочетается с картофелем, приготовленным в любом виде.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Тушка горбуши – 2 кг.

Сливки от 10 % – 350 мл.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковка – 2 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Масло растительное без запаха – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разморозьте тушку горбуши, выпотрошите ее и помойте. Хвост и голова нам не потребуется, отрежьте их. Нарежьте рыбу кусочками примерно по паре сантиметров толщиной.

Шаг 2. Положите рыбу в емкость, посыпьте молотым перцем и посолите, перемешайте, чтобы горбуша покрылась специями. Оставьте рыбу мариноваться на несколько часов. Очистите репчатый лук и морковку. Нарежьте лук полукольцами, а морковку натрите на терке. Обжарьте овощи до мягкости на растительном масле.

Шаг 3. Возьмите широкую жаропрочную емкость, выложите в нее кусочки горбуши. Сверху разложите пассерованные овощи.

Шаг 4. Залейте заготовку сливками и отправьте форму в духовку, прогретую до 200 градусов. Запекайте горбушу в течение получаса.

Шаг 5. Натрите сыр на терке. Через полчаса извлеките форму с рыбой из духовки и посыпьте блюдо сырной стружкой. Увеличьте нагрев до 230 градусов и готовьте еще 10-15 минут.

Шаг 6. У вас получится замечательная, сочная горбуша в сливках, с аппетитной сырной корочкой. Приятного аппетита!