Скумбрия в духовке — это простое и сытное блюдо, которое можно дополнить различными овощами или дополнительно сварить к рыбе гарнир. Блюдо занимает минимум времени и выглядит максимально аппетитно. Презентабельный внешний вид позволяет блюду стать главным на праздничном столе. Недорого, быстро и очень вкусно!

Скумбрия, запеченная в духовке в фольге

Скумбрия, запеченная в духовке в фольге, выглядит очень красиво. Ароматная рыба тает во рту. Скумбрия идеально подходит для сытного и вкусного ужина. Подходит для тех, кто соблюдает здоровое питание, так как рыба богата белком и содержит правильные жиры.

Ингредиенты –+2 порц.

Скумбрия 2 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Лимон 1 шт.

Сметана 1 ст.л.

Лук репчатый 1 шт.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Приправа для рыбы 1 ч.л.

Шаги 45 мин.

Запеченная скумбрия в духовке готовится очень просто. Подготавливаем ингредиенты. Скумбрию при необходимости размораживаем. Подготавливаем фольгу. Обрезав головы и хвосты и вспоров брюхо, вычищаем кишки. Ополоснув и просушив, делим тушку на кусочки одной величины. Уложив рыбу на фольгу, формируем из нее лодочки с невысокими бортиками. Сдабриваем солью и перцем. Соединив сметану с приправой для рыбы, покрываем скумбрию аппетитным соусом. Очищенный лук нарезаем кольцами или полукольцами (в зависимости от диаметра овоща) и раскладываем между кусками рыбы. Промытый и обсушенный лимон режем дольками и так же распределяем. Уложив заготовки на противень, помещаем его в прогретый до 200°С духовой шкаф. Готовим блюдо полчаса. Спустя время убавляем нагрев до 180°С и подрумяниваем 10 минут. Сервируем аппетитное угощение и при желании декорируем. Приятного аппетита!

Скумбрия с картошкой в духовке

Скумбрия с картошкой в духовке готовится просто. Рыба с картофелем гармонично сочетается и идеально дополняет друг друга. Блюдо подходит для встречи гостей и ежедневного рациона. Технология приготовления максимально простая. Полноценный прием пищи готовится проще, чем кажется.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Скумбрия – 900 гр.

Гранулированный чеснок – ½ ч.л.

Чеснок – 1-2 зубчика.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Картофель – 700 гр.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец молотый черный – по вкусу.

Сушеные травы – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Укроп/петрушка – 3-5 веточек.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почистив картошку и ополоснув, нарезаем ломтиками удобной величины.

Шаг 2. Сложив картофельную нарезку в миску, сдабриваем перечисленными специями и ложкой растительного масла. Активными движениями рук вымешиваем, чтобы приправы распределились ровным слоем.

Шаг 3. Берем огнеупорную форму и укладываем приправленные картофельные дольки.

Шаг 4. Перемещаем в горячий духовой шкаф и готовим 20 минут при 200°С.

Шаг 5. Ополоснув зелень и просушив на полотенце, рубим на мелкие части. Очищенный чеснок измельчаем таким же образом или пропускаем через пресс-давилку. Сдабриваем ложкой растительного масла и лимонным соком. Солим и перчим.

Шаг 6. Промыв и разделав скумбрию, отрезаем голову и хвост, и удаляем кишки. Ополоснув, просушиваем салфетками. Посыпаем солью и перчим, втираем специи в тушки. Зеленой начинкой заполняем брюшки. Достаем противень с картошкой и укладываем на нее фаршированную скумбрию.

Шаг 7. Убавив нагрев до 180°С, запечатываем емкость фольгой. Поместив ее в духовой шкаф, готовим блюдо 20 минут. После чего, сняв фольгу, доготавливаем еще четверть часа. Прокалываем картошку вилочкой, если она мягкая, вынимаем противень.

Шаг 8. Посыпаем блюдо ароматными травами и презентуем. Приятного аппетита!

Скумбрия, запеченная целиком в фольге

Скумбрия, запеченная целиком в фольге, готовится легче легкого. Минимальное количество ингредиентов и временных затрат освободит вас от длительной готовки. Пока готовится скумбрия, нарезаем компоненты для салата или варим картошку или рис 40 минут и вкуснейшая еда на столе.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Скумбрия – 3 шт.

Майонез – 3 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец молотый черный – по вкусу.

Паприка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Охлажденные рыбины обдаем под краном, отрубаем хвостики и головы. Выскабливаем содержимое брюшины, сделав надрез по ней. Повторно ополоснув, промакиваем влагу салфетками.

Шаг 2. Отрываем листы фольги по количеству тушек. Разместив тушки на фольге, присыпаем солью и приправами, и втирающими движениями распределяем по тушкам.

Шаг 3. При помощи силиконовой кисточки распределяем по тушкам майонез.

Шаг 4. Сворачиваем фольгу таким образом, чтобы получились импровизированные “кораблики”. Размещаем их на противне и помещаем в нагретую до 180°С духовку. Запекаем полчаса.

Шаг 5. Спустя время осторожно раскрываем заготовки и подрумяниваем рыбу 5 минут.

Шаг 6. Подаем, украсив веточками зелени. Приятного аппетита!

Скумбрия, запеченная с лимоном

Скумбрия, запеченная с лимоном, станет отличным вариантом полезного и вкусного блюда для всех, кто контролирует питание, держит диету или просто не ест жареную рыбу. Сложностей с запеканием стопроцентно не возникнет. Блюдо будет успешным даже у дилетанта.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Скумбрия – 2 шт.

Лимон – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец молотый черный – по вкусу.

Масло растительное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем составляющие блюда. Очищаем луковицы и размораживаем рыбу. Отрубаем головы, выскабливаем кишки и вытаскиваем хребет. Ополаскиваем и просушиваем тушки.

Шаг 2. Лук нарезаем кольцами, а промытый лимон – тонкими кружочками. Укладываем лук на одну сторону, а цитрус на вторую. Продукты придадут сочности.

Шаг 3. Закрыв скумбрию, поливаем растительным маслом. Помещаем заготовки в рукав для запекания. Закрепив с двух сторон, укладываем на противень или емкость для запекания. Помещаем в раскаленную до 180° С духовку. Готовим 40 минут.

Шаг 4. Аккуратно достав готовое блюдо из духового шкафа, освобождаем от рукава и осторожно, чтобы не повредить внешний вид, перемещаем на тарелку для подачи.

Шаг 5. Дополнив свежими или запеченными овощами, приступаем к дегустации. Для более сытного приема пищи, варим гарнир. С рыбой идеально сочетается рис или картошка. Приятного аппетита!

Скумбрия с луком и морковью в духовке

Скумбрия с луком и морковью в духовке выглядит максимально аппетитно. Рыбу подают отдельно или дополнив картофельным пюре. Сочная скумбрия хорошо сочетается с ароматной начинкой. Готовится рыба элементарно. Бюджетный рецепт понравится многим за простоту реализации.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец молотый черный – по вкусу.

Масло подсолнечное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Достаем скумбрию и даем ей оттаять, не используя микроволновку. Очистив лук и морковку, ополаскиваем. Ополаскиваем лимон.

Шаг 2. Распотрошив рыбину, извлекаем жабры и внутренности и хорошо моем, промакиваем салфетками. Поливаем со всех сторон лимонным соком. Присыпаем солью и перцем, растираем по поверхности.

Шаг 3. Нарезаем овощи так, чтобы после обжарки ими удобно было нафаршировать рыбу.

Шаг 4. Обжариваем овощи до золотистости. Не забываем помешивать. Немного приправляем. Для аромата можно добавить прованские травы или сухой чеснок.

Шаг 5. Фаршируем рыбу зажаркой.

Шаг 6. Упаковав скумбрию в фольгу, размещаем на противне и помещаем в прогретую до 180°С духовку на 35 минут. За 5 минут до завершения процесса аккуратно разворачиваем фольгу и даем рыбе подрумяниться.

Шаг 7. Сервируем аппетитное угощение и декорируем лимонными дольками. Подаем просто так или с гарниром. Приятного аппетита!

Запеченная скумбрия с овощами

Запеченная скумбрия с овощами представляет собой полноценное правильное блюдо со сбалансированным количеством нутриентов. Вкусное блюдо готовится просто. Набор овощей может быть любым. Для такого блюда не требуется специально варить гарнир.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Скумбрия с/м – 1 шт.

Стручковая фасоль – 100 гр.

Сок лимона – 4 ст.л.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец молотый черный – по вкусу.

Помидоры – 1 шт.

Паприка – по вкусу.

Гранулированный чеснок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Скумбрию вынимаем из морозильника и оставляем оттаять. Обрабатываем тушку, удалив голову и хвост. Вспоров брюхо, вычищаем кишки и промываем. Моем и очищаем овощи.

Шаг 2. Надрезав тушку по спинке, вынимаем хребтовую кость. Внимательно извлекаем косточки.

Шаг 3. Посыпаем рыбу специями. Пряности используем по своему усмотрению. Важно не переборщить с приправами, чтобы не забить вкус.

Шаг 4. Сдабриваем лимонным соком. Даем промариноваться четверть часа.

Шаг 5. Соблюдая размерность нарезки, нарезаем овощи. Можно добавить картошку, сладкий перец, шампиньоны или любые другие.

Шаг 6. Помидор режем на 4-6 сегментов в зависимости от размера.

Шаг 7. В рукаве для запекания размещаем овощи и приправляем их. Сверху укладываем замаринованное филе. Для сочности и аромата кладем выдавленный лимон. Закрепив концы рукава, помещаем его в нагретый до 180°С духовой шкаф и запекаем 30 минут.

Шаг 8. Сервируем блюдо на красивой тарелке.

Шаг 9. Украшаем угощение. Приятного аппетита!

Скумбрия в соевом соусе в духовке

Скумбрия в соевом соусе в духовке занимает полчаса. Сочная рыба подходит к картошке, рису или гарниру из запеченных овощей. Самое сложное – это обработать рыбу перед началом процесса. Пикантный маринад придает рыбе невероятно нежную текстуру и оставляет интересное послевкусие.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Скумбрия – 2 шт.

Соевый соус – 3 ст.л.

Горчица французская – 2 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Масло оливковое – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выпотрошив скумбрию, освобождаем от хвоста, кишок и головы. При желании вырезаем хребтовую кость. Ополоснув, разрезаем на куски одной величины.

Шаг 2. Объединив горчицу, сметану и соевый соус, доводим до однородной субстанции. При необходимости немного подсаливаем.

Шаг 3. Поливаем маринадом скумбрию. Оставляем пропитаться на треть часа.

Шаг 4. Очищенную луковицу нарезаем кольцами.

Шаг 5. В жаропрочную посуду, смазанную оливковым маслом, укладываем луковые кольца.

Шаг 6. На луковой подушку помещаем рыбу и заливаем остатками маринада. Помещаем в прогретый до 190°С духовой шкаф. Готовим полчаса. В зависимости от используемой техники и размера кусочков время готовности может отличаться.

Шаг 7. Аккуратно достаем блюдо, вооружившись прихватками. Размещаем на досточке.

Шаг 8. Осторожно перекладываем угощение на общую тарелку. При желании декорируем зеленью или дополняем дольками лимона. Подаем отдельно или с гарниром. Приятного аппетита!

Запеченная скумбрия в духовке с луком

Запеченная скумбрия в духовке с луком готовится просто и из доступных ингредиентов. Максимально простой и вкусный прием пищи обеспечен, даже если на кухне вы дилетант. Испортить рецепт не получится, как бы кто не хотел. Рыба остается сочной и прекрасно держит форму.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец молотый черный – по вкусу.

Майонез – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Размороженную скумбрию обрабатываем, удалив голову, хвост и внутренности. Ополаскиваем и вытираем влагу салфетками.

Шаг 2. Вымытый лимон освобождаем от цветной кожицы и нарезаем дольками.

Шаг 3. Очистив и промыв луковицу, нарезаем колечками.

Шаг 4. Обработанную рыбу посыпаем солью и перцем. Втираем приправы.

Шаг 5. Пропитываем тушку майонезом.

Шаг 6. Оторвав лист фольги, складываем его вдвое. Распределяем луковые кольца.

Шаг 7. Нафаршировав скумбрию цитрусовыми дольками, укладываем ее на луковую подушку.

Шаг 8. Из фольги формируем “кораблик”.

Шаг 9. Укладываем в огнеупорную емкость. Помещаем в горячий духовой шкаф и готовим полчаса при 200°С.

Шаг 10. Сервируем угощение, аккуратно освободив от фольги.

Шаг 11. Посыпаем ароматными травами. Приятного аппетита!

Скумбрия с майонезом и луком в духовке

Скумбрия с майонезом и луком в духовке отнимет всего полчаса и доставит максимальное удовольствие. Сочное угощение подают отдельно или дополнив каким-либо гарниром. Рыбу едят как в горячем, так и охлажденном состоянии. Сложностей нет, лишь обработка может доставить некий дискомфорт.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Приправа для рыбных блюд – 1 ч.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Обработав скумбрию и удалив все лишнее (голову, хвост, кишки, хребет и кости), ополаскиваем и обсушиваем.

Шаг 2. Очищенную луковицу измельчаем и пассеруем на сковородке с растительным маслом.

Шаг 3. Майонез соединяем с поджаренным луком и приправами. Тщательно размешиваем.

Шаг 4. Огнеупорную емкость простилаем фольгой или силиконизированной бумагой для выпечки. Размещаем обработанную тушку кожей вниз.

Шаг 5. Пропитываем мякоть с приправленным майонезом.

Шаг 6. Помещаем в заранее прогретую до 190°С духовку на полчаса. Время готовности зависит от используемой техники.

Шаг 7. Готовую рыбу укладываем на красивое блюдо и декорируем по своему усмотрению.

Шаг 8. Дополняем тонкими лимонными дольками. Приятного аппетита!

Скумбрия, запеченная в рукаве

Скумбрия, запеченная в рукаве, обладает интересным вкусом благодаря овощной начинке. Бюджетный ужин можно дополнить картофельным пюре или длиннозерным рассыпчатым рисом. Приготовление рыбы занимает не так много времени, как кажется на первый взгляд.

Время готовки – 1 ч. 05 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Скумбрия – 500 гр.

Чеснок – 10 гр.

Сок лимонный – 2 ст.л.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец молотый черный – по вкусу.

Приправа для рыбы – по вкусу.

Масло оливковое/подсолнечное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенную морковку и лук нарезаем удобным для вас способом.

Шаг 2. Размороженную рыбу обрабатываем, удалив кишки и отрезав голову и хвост.

Шаг 3. Делим тушку на куски, соблюдая одинаковую размерность.

Шаг 4. Скумбрию солим и перчим. Сдабриваем специями для рыбы и мелко рубленым чесноком. Или используем сухую приправу.

Шаг 5. Поливаем цитрусовым соком и размешиваем. Оставляем мариноваться на треть часа при комнатной температуре.

Шаг 6. В рукав для запекания помещаем овощи.

Шаг 7. Выкладываем рыбные промаринованные куски. Поливаем оливковым маслом для сочности. Можно подсолнечным.

Шаг 8. Скрепив концы рукава специальными зажимами или ленточками, помещаем противень в раскаленный духовой шкаф и готовим 40 минут при 190°С.

Шаг 9. Раскладываем рыбу на овощной подушке. Декорируем и пробуем угощение. При желании дополняем картофельным пюре. Приятного аппетита!