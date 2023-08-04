Запеченная скумбрия в духовке

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Скумбрия в духовке — это простое и сытное блюдо, которое можно дополнить различными овощами или дополнительно сварить к рыбе гарнир. Блюдо занимает минимум времени и выглядит максимально аппетитно. Презентабельный внешний вид позволяет блюду стать главным на праздничном столе. Недорого, быстро и очень вкусно!

Скумбрия, запеченная в духовке в фольге

Скумбрия, запеченная в духовке в фольге, выглядит очень красиво. Ароматная рыба тает во рту. Скумбрия идеально подходит для сытного и вкусного ужина. Подходит для тех, кто соблюдает здоровое питание, так как рыба богата белком и содержит правильные жиры.

Запеченная скумбрия в духовке

Ингредиенты –+2 порц.

  • Скумбрия 2 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Лимон 1 шт.
  • Сметана 1 ст.л.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Приправа для рыбы 1 ч.л.

Шаги 45 мин.

  1. Запеченная скумбрия в духовке

    Запеченная скумбрия в духовке готовится очень просто. Подготавливаем ингредиенты. Скумбрию при необходимости размораживаем.

  2. Запеченная скумбрия в духовке

    Подготавливаем фольгу.

  3. Запеченная скумбрия в духовке

    Обрезав головы и хвосты и вспоров брюхо, вычищаем кишки. Ополоснув и просушив, делим тушку на кусочки одной величины. Уложив рыбу на фольгу, формируем из нее лодочки с невысокими бортиками. Сдабриваем солью и перцем.

  4. Запеченная скумбрия в духовке

    Соединив сметану с приправой для рыбы, покрываем скумбрию аппетитным соусом.

  5. Запеченная скумбрия в духовке

    Очищенный лук нарезаем кольцами или полукольцами (в зависимости от диаметра овоща) и раскладываем между кусками рыбы. Промытый и обсушенный лимон режем дольками и так же распределяем.

  6. Запеченная скумбрия в духовке

    Уложив заготовки на противень, помещаем его в прогретый до 200°С духовой шкаф. Готовим блюдо полчаса. Спустя время убавляем нагрев до 180°С и подрумяниваем 10 минут.

  7. Запеченная скумбрия в духовке

    Сервируем аппетитное угощение и при желании декорируем. Приятного аппетита!

Скумбрия с картошкой в духовке

Скумбрия с картошкой в духовке готовится просто. Рыба с картофелем гармонично сочетается и идеально дополняет друг друга. Блюдо подходит для встречи гостей и ежедневного рациона. Технология приготовления максимально простая. Полноценный прием пищи готовится проще, чем кажется.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 900 гр.
  • Гранулированный чеснок – ½ ч.л.
  • Чеснок – 1-2 зубчика.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Картофель – 700 гр.
  • Паприка молотая – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец молотый черный – по вкусу.
  • Сушеные травы – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Укроп/петрушка – 3-5 веточек.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почистив картошку и ополоснув, нарезаем ломтиками удобной величины.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 2. Сложив картофельную нарезку в миску, сдабриваем перечисленными специями и ложкой растительного масла. Активными движениями рук вымешиваем, чтобы приправы распределились ровным слоем.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 3. Берем огнеупорную форму и укладываем приправленные картофельные дольки.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 4. Перемещаем в горячий духовой шкаф и готовим 20 минут при 200°С.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 5. Ополоснув зелень и просушив на полотенце, рубим на мелкие части. Очищенный чеснок измельчаем таким же образом или пропускаем через пресс-давилку. Сдабриваем ложкой растительного масла и лимонным соком. Солим и перчим.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 6. Промыв и разделав скумбрию, отрезаем голову и хвост, и удаляем кишки. Ополоснув, просушиваем салфетками. Посыпаем солью и перчим, втираем специи в тушки. Зеленой начинкой заполняем брюшки. Достаем противень с картошкой и укладываем на нее фаршированную скумбрию.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 7. Убавив нагрев до 180°С, запечатываем емкость фольгой. Поместив ее в духовой шкаф, готовим блюдо 20 минут. После чего, сняв фольгу, доготавливаем еще четверть часа. Прокалываем картошку вилочкой, если она мягкая, вынимаем противень.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 8. Посыпаем блюдо ароматными травами и презентуем. Приятного аппетита!

Запеченная скумбрия в духовке

Скумбрия, запеченная целиком в фольге

Скумбрия, запеченная целиком в фольге, готовится легче легкого. Минимальное количество ингредиентов и временных затрат освободит вас от длительной готовки. Пока готовится скумбрия, нарезаем компоненты для салата или варим картошку или рис 40 минут и вкуснейшая еда на столе.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 3 шт.
  • Майонез – 3 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец молотый черный – по вкусу.
  • Паприка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Охлажденные рыбины обдаем под краном, отрубаем хвостики и головы. Выскабливаем содержимое брюшины, сделав надрез по ней. Повторно ополоснув, промакиваем влагу салфетками.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 2. Отрываем листы фольги по количеству тушек. Разместив тушки на фольге, присыпаем солью и приправами, и втирающими движениями распределяем по тушкам.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 3. При помощи силиконовой кисточки распределяем по тушкам майонез.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 4. Сворачиваем фольгу таким образом, чтобы получились импровизированные “кораблики”. Размещаем их на противне и помещаем в нагретую до 180°С духовку. Запекаем полчаса.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 5. Спустя время осторожно раскрываем заготовки и подрумяниваем рыбу 5 минут.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 6. Подаем, украсив веточками зелени. Приятного аппетита!

Запеченная скумбрия в духовке

Скумбрия, запеченная с лимоном

Скумбрия, запеченная с лимоном, станет отличным вариантом полезного и вкусного блюда для всех, кто контролирует питание, держит диету или просто не ест жареную рыбу. Сложностей с запеканием стопроцентно не возникнет. Блюдо будет успешным даже у дилетанта.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 2 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец молотый черный – по вкусу.
  • Масло растительное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем составляющие блюда. Очищаем луковицы и размораживаем рыбу. Отрубаем головы, выскабливаем кишки и вытаскиваем хребет. Ополаскиваем и просушиваем тушки.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 2. Лук нарезаем кольцами, а промытый лимон – тонкими кружочками. Укладываем лук на одну сторону, а цитрус на вторую. Продукты придадут сочности.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 3. Закрыв скумбрию, поливаем растительным маслом. Помещаем заготовки в рукав для запекания. Закрепив с двух сторон, укладываем на противень или емкость для запекания. Помещаем в раскаленную до 180° С духовку. Готовим 40 минут.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 4. Аккуратно достав готовое блюдо из духового шкафа, освобождаем от рукава и осторожно, чтобы не повредить внешний вид, перемещаем на тарелку для подачи.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 5. Дополнив свежими или запеченными овощами, приступаем к дегустации. Для более сытного приема пищи, варим гарнир. С рыбой идеально сочетается рис или картошка. Приятного аппетита!

Запеченная скумбрия в духовке

Скумбрия с луком и морковью в духовке

Скумбрия с луком и морковью в духовке выглядит максимально аппетитно. Рыбу подают отдельно или дополнив картофельным пюре. Сочная скумбрия хорошо сочетается с ароматной начинкой. Готовится рыба элементарно. Бюджетный рецепт понравится многим за простоту реализации.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Перец молотый черный – по вкусу.
  • Масло подсолнечное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Достаем скумбрию и даем ей оттаять, не используя микроволновку. Очистив лук и морковку, ополаскиваем. Ополаскиваем лимон.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 2. Распотрошив рыбину, извлекаем жабры и внутренности и хорошо моем, промакиваем салфетками. Поливаем со всех сторон лимонным соком. Присыпаем солью и перцем, растираем по поверхности.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 3. Нарезаем овощи так, чтобы после обжарки ими удобно было нафаршировать рыбу.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 4. Обжариваем овощи до золотистости. Не забываем помешивать. Немного приправляем. Для аромата можно добавить прованские травы или сухой чеснок.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 5. Фаршируем рыбу зажаркой.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 6. Упаковав скумбрию в фольгу, размещаем на противне и помещаем в прогретую до 180°С духовку на 35 минут. За 5 минут до завершения процесса аккуратно разворачиваем фольгу и даем рыбе подрумяниться.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 7. Сервируем аппетитное угощение и декорируем лимонными дольками. Подаем просто так или с гарниром. Приятного аппетита!

Запеченная скумбрия в духовке

Запеченная скумбрия с овощами

Запеченная скумбрия с овощами представляет собой полноценное правильное блюдо со сбалансированным количеством нутриентов. Вкусное блюдо готовится просто. Набор овощей может быть любым. Для такого блюда не требуется специально варить гарнир.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Скумбрия с/м – 1 шт.
  • Стручковая фасоль – 100 гр.
  • Сок лимона – 4 ст.л.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец молотый черный – по вкусу.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Паприка – по вкусу.
  • Гранулированный чеснок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Скумбрию вынимаем из морозильника и оставляем оттаять. Обрабатываем тушку, удалив голову и хвост. Вспоров брюхо, вычищаем кишки и промываем. Моем и очищаем овощи.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 2. Надрезав тушку по спинке, вынимаем хребтовую кость. Внимательно извлекаем косточки.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 3. Посыпаем рыбу специями. Пряности используем по своему усмотрению. Важно не переборщить с приправами, чтобы не забить вкус.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 4. Сдабриваем лимонным соком. Даем промариноваться четверть часа.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 5. Соблюдая размерность нарезки, нарезаем овощи. Можно добавить картошку, сладкий перец, шампиньоны или любые другие.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 6. Помидор режем на 4-6 сегментов в зависимости от размера.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 7. В рукаве для запекания размещаем овощи и приправляем их. Сверху укладываем замаринованное филе. Для сочности и аромата кладем выдавленный лимон. Закрепив концы рукава, помещаем его в нагретый до 180°С духовой шкаф и запекаем 30 минут.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 8. Сервируем блюдо на красивой тарелке.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 9. Украшаем угощение. Приятного аппетита!

Запеченная скумбрия в духовке

Скумбрия в соевом соусе в духовке

Скумбрия в соевом соусе в духовке занимает полчаса. Сочная рыба подходит к картошке, рису или гарниру из запеченных овощей. Самое сложное – это обработать рыбу перед началом процесса. Пикантный маринад придает рыбе невероятно нежную текстуру и оставляет интересное послевкусие.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 2 шт.
  • Соевый соус – 3 ст.л.
  • Горчица французская – 2 ст.л.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло оливковое – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выпотрошив скумбрию, освобождаем от хвоста, кишок и головы. При желании вырезаем хребтовую кость. Ополоснув, разрезаем на куски одной величины.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 2. Объединив горчицу, сметану и соевый соус, доводим до однородной субстанции. При необходимости немного подсаливаем.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 3. Поливаем маринадом скумбрию. Оставляем пропитаться на треть часа.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 4. Очищенную луковицу нарезаем кольцами.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 5. В жаропрочную посуду, смазанную оливковым маслом, укладываем луковые кольца.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 6. На луковой подушку помещаем рыбу и заливаем остатками маринада. Помещаем в прогретый до 190°С духовой шкаф. Готовим полчаса. В зависимости от используемой техники и размера кусочков время готовности может отличаться.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 7. Аккуратно достаем блюдо, вооружившись прихватками. Размещаем на досточке.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 8. Осторожно перекладываем угощение на общую тарелку. При желании декорируем зеленью или дополняем дольками лимона. Подаем отдельно или с гарниром. Приятного аппетита!

Запеченная скумбрия в духовке

Запеченная скумбрия в духовке с луком

Запеченная скумбрия в духовке с луком готовится просто и из доступных ингредиентов. Максимально простой и вкусный прием пищи обеспечен, даже если на кухне вы дилетант. Испортить рецепт не получится, как бы кто не хотел. Рыба остается сочной и прекрасно держит форму.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец молотый черный – по вкусу.
  • Майонез – по вкусу.
  • Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Размороженную скумбрию обрабатываем, удалив голову, хвост и внутренности. Ополаскиваем и вытираем влагу салфетками.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 2. Вымытый лимон освобождаем от цветной кожицы и нарезаем дольками.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 3. Очистив и промыв луковицу, нарезаем колечками.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 4. Обработанную рыбу посыпаем солью и перцем. Втираем приправы.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 5. Пропитываем тушку майонезом.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 6. Оторвав лист фольги, складываем его вдвое. Распределяем луковые кольца.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 7. Нафаршировав скумбрию цитрусовыми дольками, укладываем ее на луковую подушку.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 8. Из фольги формируем “кораблик”.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 9. Укладываем в огнеупорную емкость. Помещаем в горячий духовой шкаф и готовим полчаса при 200°С.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 10. Сервируем угощение, аккуратно освободив от фольги.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 11. Посыпаем ароматными травами. Приятного аппетита!

Запеченная скумбрия в духовке

Скумбрия с майонезом и луком в духовке

Скумбрия с майонезом и луком в духовке отнимет всего полчаса и доставит максимальное удовольствие. Сочное угощение подают отдельно или дополнив каким-либо гарниром. Рыбу едят как в горячем, так и охлажденном состоянии. Сложностей нет, лишь обработка может доставить некий дискомфорт.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 1 шт.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Приправа для рыбных блюд – 1 ч.л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Обработав скумбрию и удалив все лишнее (голову, хвост, кишки, хребет и кости), ополаскиваем и обсушиваем.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 2. Очищенную луковицу измельчаем и пассеруем на сковородке с растительным маслом.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 3. Майонез соединяем с поджаренным луком и приправами. Тщательно размешиваем.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 4. Огнеупорную емкость простилаем фольгой или силиконизированной бумагой для выпечки. Размещаем обработанную тушку кожей вниз.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 5. Пропитываем мякоть с приправленным майонезом.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 6. Помещаем в заранее прогретую до 190°С духовку на полчаса. Время готовности зависит от используемой техники.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 7. Готовую рыбу укладываем на красивое блюдо и декорируем по своему усмотрению.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 8. Дополняем тонкими лимонными дольками. Приятного аппетита!

Запеченная скумбрия в духовке

Скумбрия, запеченная в рукаве

Скумбрия, запеченная в рукаве, обладает интересным вкусом благодаря овощной начинке. Бюджетный ужин можно дополнить картофельным пюре или длиннозерным рассыпчатым рисом. Приготовление рыбы занимает не так много времени, как кажется на первый взгляд.

Время готовки – 1 ч. 05 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 500 гр.
  • Чеснок – 10 гр.
  • Сок лимонный – 2 ст.л.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец молотый черный – по вкусу.
  • Приправа для рыбы – по вкусу.
  • Масло оливковое/подсолнечное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенную морковку и лук нарезаем удобным для вас способом.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 2. Размороженную рыбу обрабатываем, удалив кишки и отрезав голову и хвост.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 3. Делим тушку на куски, соблюдая одинаковую размерность.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 4. Скумбрию солим и перчим. Сдабриваем специями для рыбы и мелко рубленым чесноком. Или используем сухую приправу.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 5. Поливаем цитрусовым соком и размешиваем. Оставляем мариноваться на треть часа при комнатной температуре.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 6. В рукав для запекания помещаем овощи.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 7. Выкладываем рыбные промаринованные куски. Поливаем оливковым маслом для сочности. Можно подсолнечным.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 8. Скрепив концы рукава специальными зажимами или ленточками, помещаем противень в раскаленный духовой шкаф и готовим 40 минут при 190°С.

Запеченная скумбрия в духовке

Шаг 9. Раскладываем рыбу на овощной подушке. Декорируем и пробуем угощение. При желании дополняем картофельным пюре. Приятного аппетита!

Запеченная скумбрия в духовке

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