Запеченная свинина в духовке — это сочное и аппетитное угощение, которое подходит как для семейных ужинов, так и для праздничного стола. Есть много вариантов ярких блюд из свинины. Лучшие идеи мы собрали в нашей кулинарной подборке из десяти вкусных и быстрых рецептов с пошаговыми фотографиями.

Сочная свинина запеченная в фольге в духовке

Сочная свинина, запеченная в фольге в духовке, получается невероятно нежной и аппетитной. Подавайте ее к обеду, ужину или праздничному столу. Приготовить сочное мясо в домашних условиях сможет каждый. Используйте для этого проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+6 порц.

Свинина 1 кг

Чеснок 1 головка

Майонез 1 ст.л.

Масло растительное 1 ст.л.

Лавровый лист 3 шт.

Розмарин 1 ветка

Соль 3 щепотки

Перец чёрный молотый 2 щепотки

Шаги 240 мин.

Сочная запеченная свинина в духовке готовится очень просто. Мясо промываем и обсушиваем. Дальше крупный кусок мяса глубоко надрезаем по всему периметру. Благодаря этому свинина хорошо замаринуется и выйдет более сочной. Некрупно нарезаем чеснок. При желании, его можно пропустить через пресс. Дополняем мясо чесноком, солью и специями. Поливаем растительным маслом и майонезом. Хорошенько обмазываем мясо маринадом и убираем его в холодильник на пару часов. Дальше мясную заготовку оборачиваем в фольгу и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку. Готовим 20-30 минут, затем уменьшаем температуру до 180 градусов и готовим еще 50-60 минут. Разрезаем фольгу сверху и готовим еще 15-20 минут до появления румяной корочки. Если вы не хотите корочку, то фольгу можно не разрезать. Если хотите, наоборот, румяное и хорошо пропеченное мясо, подержите в духовке с раскрытой фольгой подольше. Сочная свинина, запеченная в фольге в духовке, готова. Можно пробовать!

Мясо по-французски из свинины в духовке

Мясо по-французски из свинины в духовке — это популярное и любимое многими блюдо. Его готовят во многих семьях и часто подают на праздники. Такое угощение получается очень сочным, сытным и ярким по вкусу. Попробуйте приготовить аппетитное мясо по нашему простому проверенному рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 0,3 кг.

Картофель – 0,3 кг.

Лук репчатый – 100 гр.

Майонез – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сыр твердый – 100 гр.

Масло растительное – 60 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Овощи сразу очищаем от кожуры, мясо делим на равные по толщине стейки.

Шаг 2. Тонкими кружками режем картошку и репчатый лук.

Шаг 3. Мясо прикрываем пленкой и хорошенько отбиваем кухонным молоточком с обеих сторон.

Шаг 4. Форму для запекания обмазываем растительным маслом. Кладем сюда картошку, солим, перчим и поливаем майонезом.

Шаг 5. Выкладываем на картошку подготовленную свинину.

Шаг 6. Солим, перчим и поливаем отбитое мясо майонезом.

Шаг 7. Дополняем заготовку тонкими колечками репчатого лука.

Шаг 8. Посыпаем тертым твердым сыром.

Шаг 9. Запекаем блюдо около 40-45 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 10. Мясо по-французски в духовке готово. Подавайте к столу и угощайтесь!

Свинина целым куском, запеченная в духовке

Свинина целым куском, запеченная в духовке, получается очень сочной и яркой по вкусу. Такое угощение точно не задержится на вашем столе. Подавайте к семейным обедам или к праздничным ужинам. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1,5 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Филе свинины – 2 кг.

Чеснок – 6 зубчиков.

Паприка молотая сладкая – 1/3 ч.л.

Можжевельник сушеный – 4 ягоды.

Розмарин сушеный – 1/3 ч.л.

Гвоздика – 2 шт.

Кориандр – ½ ч.л.

Перец чили хлопьями – ½ ч.л.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем кусок свинины и обсушиваем его с помощью бумажных полотенец. Очищаем зубчики чеснока. Можно оставить их целыми или разрезать на пластинки.

Шаг 2. Растираем и вымешиваем можжевельник, паприку, гвоздику, кориандр, розмарин, хлопья перца чили и растительное масло.

Шаг 3. Делаем в мясе глубокие проколы. Наполняем их зубчиками чеснока.

Шаг 4. Солим и перчим мясо и хорошенько натираем приготовленной ранее смесью из специй. Заворачиваем в пищевую пленку и маринуем 1-1,5 часа.

Шаг 5. Дальше кусок свинины заворачиваем в фольгу.

Шаг 6. Запекаем при температуре 200 градусов около 1,5 часов.

Шаг 7. Свинина целым куском, запеченная в духовке, готова. Подавайте аппетитное блюдо к столу и пробуйте!

Сочная свинина в рукаве в духовке

Сочная свинина в рукаве в духовке получается невероятно мягкой и аппетитной. Подавайте ее к обеду, ужину или праздничному столу, дополнив гарнирами по вкусу. Приготовить сочное мясо сможет каждый. Используйте для этого проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Шея свиная – 1,5 кг.

Паприка молотая – 1 ст.л.

Специи для плова – 1 ст.л.

Чеснок гранулированный – 1 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем подходящий кусок свиной шеи, промываем ее под водой и обсушиваем.

Шаг 2. Соль и специи смешиваем между собой. Начинаем натирать мясо.

Шаг 3. Хорошенько натираем свинину со всех сторон и даем ей полежать 30 минут.

Шаг 4. Укладываем мясо в рукав для запекания. Завязываем с двух сторон и кладем в форму.

Шаг 5. Ставим блюдо в разогретую до 190 градусов духовку сперва на 10 минут.

Шаг 6. Уменьшаем огонь до 170 градусов и готовим еще 1 час. В конце можно разрезать рукав, чтобы корочка подрумянилась.

Шаг 7. Сочная свинина в рукаве в духовке готова. Подавайте яркое блюдо к столу!

Вкусная свинина, запеченная с ананасами

Вкусная свинина, запеченная с ананасами — это оригинальное блюдо для вашего праздника или домашнего стола. Если хотите приятно удивить близких и гостей сочным и интересным по вкусу угощением, берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

Свинина — 0,5 кг.

Ананас консервированный — 1 банка.

Сыр твердый — 100 гр.

Соус соевый — 100 гр.

Майонез — 100 гр.

Сироп ананасовый — 100 мл.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину режем на ломтики равной толщины. Отбиваем их кухонным молоточком с обеих сторон.

Шаг 2. Кусочки свинины маринуем в смеси из соевого соуса и ананасового сиропа. Оставляем заготовку на 1 час.

Шаг 3. Выкладываем маринованное мясо в форму для запекания. Солим и перчим по вкусу. На каждый кусок свинины кладем кольцо консервированного ананаса.

Шаг 4. Обмазываем заготовки майонезом.

Шаг 5. Посыпаем все это тертым сыром.

Шаг 6. Запекаем угощение 30-40 минут при температуре 180°.

Шаг 7. Вкусная свинина, запеченная с ананасами готова. Подавайте к столу!

Быстрая и вкусная свинина в духовке с картошкой

Быстрая и вкусная свинина в духовке с картошкой получается очень сочной и питательной. Такое угощение точно не задержится на вашем столе. Подавайте к семейным обедам или ужинам. Для приготовления в домашних условиях берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина — 0,3 кг.

Картофель — 0,4 кг.

Лук репчатый — 70 гр.

Морковь — 80 гр.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Специи — по вкусу.

Масло растительное — 4 ст.л.

Зелень — для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Овощи сразу очищаем и промываем.

Шаг 2. Картошку режем кусочками среднего размера.

Шаг 3. Также на кусочки разделываем репчатый лук и морковку.

Шаг 4. Разрезаем свинину на куски среднего размера.

Шаг 5. Обмазываем форму для запекания растительным маслом, выкладываем сюда свинину, картошку и овощи. Солим и посыпаем специями.

Шаг 6. Запекаем 40-45 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 7. Быстрая и вкусная свинина в духовке с картошкой готова. Перед подачей можно украсить зеленью.

Мягкая свинина, запеченная в духовке с грибами

Мягкая свинина, запеченная в духовке с грибами, порадует вас и ваших близких аппетитным видом и насыщенным вкусом. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Никто не сможет устоять. Подходит как для домашнего, так и праздничного стола.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Свинина — 0,5 кг.

Грибы шампиньоны — 0,5 кг.

Чеснок – 1 головка.

Масло оливковое — 3 ст.л.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начнем с подготовки мяса. Свинину режем средними кусками, солим, перчим, дополняем измельченном чесноком. Поливаем все это оливковым маслом и перемешиваем.

Шаг 2. Нарезаем грибы. Предварительно их промываем и обсушиваем.

Шаг 3. Подготовим рукав для запекания. В нем мясо с грибами получится максимально сочным.

Шаг 4. В рукав выкладываем свинину и грибы. Завязываем с обеих сторон. Аккуратно перемешиваем, чтобы мясо и грибы равномерно распределились.

Шаг 5. Перекладываем наполненный рукав в форму для запекания. В рукаве делаем пару проколов зубочисткой.

Шаг 6. Запекаем угощение 40 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 7. Мягкая свинина, запеченная в духовке с грибами, готова. Подавайте к столу!

Сочные свиные отбивные в духовке

Сочные свиные отбивные в духовке получаются очень сочными и яркими по вкусу. Такое угощение точно не задержится на вашем столе. Подавайте к семейному обеду с вашими любимыми гарнирами. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина — 350 гр.

Майонез — 1 ст.л.

Горчица — 1 ст.л.

Специи для свинины — 1 ч.л.

Масло растительное — 1 ч.л.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Свинину делим на стейки, одинаковые по толщине.

Шаг 3. Каждый кусок отбиваем кухонным молоточком с каждой стороны. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить мясо.

Шаг 4. В небольшой тарелке соединяем майонез, горчицу, соль и специи. Тщательно все перемешиваем.

Шаг 5. На противень с фольгой, обмазанный растительным маслом, выкладываем отбивные.

Шаг 6. Мясо обмазываем заготовкой из майонеза, горчицы и специй.

Шаг 7. Отправляем мясо в разогретую до 190° духовку на 20 минут.

Шаг 8. Сочные свиные отбивные в духовке готовы. Угощайтесь!

Рулетики из свинины с начинкой в духовке

Рулетики из свинины с начинкой в духовке получаются невероятно сочными и аппетитными. Подавайте их к домашнему или праздничному столу. Для несложного приготовления своими руками используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина – 0,7 кг.

Яйцо — 2 шт.

Грибы шампиньоны – 0,5 кг.

Лук репчатый — 2 шт.

Сыр твердый — 150 гр.

Сливки жирные — 200 мл.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину нарезаем нетолстыми стейками. Каждый кусок мяса хорошенько отбиваем кухонным молоточком. Натираем солью и специями. Можно накрыть пищевой пленкой и на время оставить для лучшей пропитки специями.

Шаг 2. Приготовим начинку для рулетов. Обжариваем лук до мягкого состояния, затем обжариваем измельченные грибы. Отвариваем куриные яйца и режем их мелким кубиком. Ингредиенты соединяем в глубокой миске, солим и перемешиваем.

Шаг 3. На край каждого куска мяса кладем немного начинки.

Шаг 4. Сворачиваем заготовки в плотные небольшие рулеты. Закалываем их зубочистками.

Шаг 5. Слегка подрумяним рулеты в сковороде с растительным маслом.

Шаг 6. Перекладываем рулеты в форму для запекания, солим, перчим, поливаем сливками.

Шаг 7. Отправляем блюдо в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Шаг 8. Рулетики из свинины с начинкой в духовке готовы. Угощайтесь!

Как приготовить вкусный шашлык из свинины в духовке

Как приготовить вкусный шашлык из свинины в духовке, рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Такое угощение никого не оставит равнодушным. Подавайте к столу вместе со свежими овощами, соленьями и другими гарнирами по вкусу.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина — 600 гр.

Лук репчатый — 1 шт.

Майонез — 3 ст.л.

Уксус столовый — 3 ст.л.

Специи для шашлыка — 2 ч.л.

Соль — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Режим свинину на порционные куски. Слегка отбиваем их кухонным молоточком и складываем в глубокую миску.

Шаг 2. Репчатый лук режем кольцами. Отправляем их в миску с мясом.

Шаг 3. Посыпаем продукты солью и специями.

Шаг 4. Вливаем столовый уксус и майонез. Тщательно перемешиваем. Оставляем мариноваться на пару часов.

Шаг 5. Нанизываем свиное мясо на шпажки. Кладем заготовки на бортики небольшой жаропрочной формы.

Шаг 6. Запекаем шашлык 45-50 минут при температуре 200°. Выкладываем на тарелку.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить вкусный шашлык из свинины в духовке. Попробуйте!