Запеченные баклажаны и кабачки в сметане

Уже всё перепробовали, но так и не знаете, как заставить малышей полюбить запеченные баклажаны и кабачки? Делимся рабочим лайфхаком! Советуем запечь овощи со сметанным соусом, и тогда детвору невозможно будет за уши оттащить от такого блюда.

Готовится он до неприличия просто. Чтобы сделать вкусный соус, вам понадобится классический набор продуктов: сметана, чеснок и зелень. Достаточно их смешать — и лучшее дополнение к овощам готово!

Запеченные баклажаны и кабачки: как их вкусно приготовить

Перед отправлением овощей в духовку вы можете добавить к ним ваши любимые специи. Если вас нельзя назвать фанатом прованских трав, используйте хмели-сунели или паприку. Вкус овощей в результате всё равно будет изумительным!

Ингредиенты

Кабачок2 шт. Баклажан3 шт. Помидор4 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Сметана280 г Укроп0,5 пуч. Петрушка0,5 пуч. Чеснок5 зуб. Прованские травы по вкусу Подсолнечное масло по вкусу Твердый сыр120 г

Приготовление

Тщательно промываем баклажаны и кабачки, обсушиваем их. Нарезаем овощи кружочками. Раскладываем их по отдельным емкостям. Слегка присаливаем кабачки и баклажаны. Аккуратно их перемешиваем. Оставляем овощи на 15 минут при комнатной температуре. Затем сливаем с кабачков выделившуюся жидкость. Баклажаны промываем. Потом хорошенько их отжимаем. Моем помидоры. Нарезаем их кружочками.Смазываем форму для выпекания подсолнечным маслом. Выкладываем в нее кабачки, баклажаны и томаты, чередуя их. Слегка солим и перчим овощи. Посыпаем их прованскими травами.Готовим соус. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. В миске соединяем измельченный чеснок со сметаной жирностью 15–20 %. Промываем петрушку и укроп. Обсушиваем их. Мелко нарезаем зелень. Добавляем ее к сметане. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты.Покрываем овощи готовым сметанным соусом, равномерно его распределяя. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.Натираем на терке твердый сыр. Посыпаем им овощи. Отправляем форму в духовку еще на 15 минут. Готово!

До чего же сочными и ароматными получаются овощи под сырной шапочкой! Любите баклажаны и кабачки? Обязательно попробуйте приготовить их с томатами и быстрым соусом в духовке. Это вкуснотища!