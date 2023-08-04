Запеченные кабачки в духовке – это разные варианты блюд для летнего меню, полезные, малокалорийные и очень вкусные. Кабачок, хотя овощ бюджетный и с невыразительным вкусом, но отлично сочетается с мясом, другими овощами, сыром, грибами, разными соусами. Плотная стенка кабачка хорошо держит форму и удобна для фаршировки. В это теме вам предлагаются, простые и удачные рецепты запекания кабачков в духовке.

Запеченные кабачки с сыром и помидорами в духовке

Запеченные кабачки с сыром и помидорами в духовке, горячие или холодные, будут у вас и самостоятельным блюдо, и сытным перекусом, и овощным гарниром к мясу. Блюдо готовится просто и быстро. В этом рецепте молодые кабачки нарезаем кружками и запекаем в форме, покрыв их помидорами и сыром.

Ингредиенты –+2 порц.

Кабачок 1 шт. (средний)

Помидор 1 шт.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 60 гр.

Майонез столовый молочный 90 гр.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное 1 ст.л.

Шаги 45 мин.

Запеченные кабачки в духовке готовятся очень просто. Выбранный для запекания кабачок промойте, обсушите салфеткой и нарежьте кружками толщиной до 1 см. Толстую кожуру лучше ножом удалить. Нарезку кабачков посыпьте солью с черным перцем и перемешайте. Небольшую форму для запекания смажьте растительным маслом и в нее ровным слоем уложите кабачковые кружки. Обильно покройте кабачки майонезом. Крупный и мясистый помидор нарежьте кружками, уложите поверх кабачков с майонезом и посыпьте солью. Любой твердый сыр измельчите на крупной терке и равномерно распределите его поверх помидор. Духовку включите на 180°С. Запеките кабачки в течение 30 минут до румяной корочки расплавленного сыра. Запеченные кабачки в духовке с сыром и помидорами подайте к столу в любом виде. Приятного аппетита!

Лодочки из кабачков с фаршем в духовке

Лодочки из кабачков с фаршем в духовке будут у вас не только вкусным сытным блюдом, но и красивой подачей к столу. Кабачки для лодочек выбираются небольшие, чтобы кожура была нежной, а фарш подходит любой. В этом рецепте смешанный мясной фарш не обжариваем, а дополняем обжаренными морковью, луком и мякотью кабачка. Смазываем кабачки сметанным соусом и запекаем под сыром.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Кабачок молодой – 2 шт.

Мясной фарш – 200 гр.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Твердый сыр – 50 гр.

Чеснок – 3 зубка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте из молодых кабачков 4 лодочки. Удаленную ложкой мякоть оставьте для фарша.

Шаг 2. Лук нарежьте небольшими кубиками. На крупной терке измельчите морковь. Кабачковую мякоть нарежьте ножом. На разогретом растительном масле обжарьте до мягкости сначала морковь с луком.

Шаг 3. Затем добавьте к ним нарезку кабачковой мякоти, пожарьте все еще 5 минут и остудите.

Шаг 4. В отдельную посуду переложите мясной фарш, посыпьте солью с черным перцем и добавьте овощную зажарку. Эти ингредиенты хорошо перемешайте.

Шаг 5. Для соуса в пиале перемешайте сметану с измельченными через чесночницу зубками чеснока. Соус немного посолите.

Шаг 6. Небольшую форму для запекания застелите фольгой и немного смажьте маслом. В нее уложите кабачковые лодочки и внутри обильно смажьте сметано-чесночным соусом.

Шаг 7. Затем лодочки компактно заполните мясным фаршем.

Шаг 8. Поверх фарша нанесите оставшийся соус и посыпьте лодочки измельченным на мелкой терке сыром. Прикройте кабачки вторым куском фольги и поставьте в духовку на 30 минут при 180°С.

Шаг 9. Через полчаса фольгу сверху уберите и продолжите запекание еще 10 минут, чтобы сыр подрумянился.

Шаг 10. Приготовленные в духовке лодочки из кабачков с фаршем разложите по порционным тарелкам и подайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Как быстро и вкусно запечь кабачки кружочками

Быстро и вкусно запечь кабачки кружочками в этом рецепте, можно без дополнения другими ингредиентами и только в мучной панировке, а вкус добавить пряными травами. Кабачковые кружки получатся с хрустящей корочкой, и к ним отлично подойдет сметано-чесночный соус.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Кабачок – 2 шт.

Мука – ½ ст.

Соль – 1 ст.л.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Пряные травы – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания противня.

Для соуса:

Сметана – 200 гр.

Чеснок – 4 зубка.

Укроп – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачки промыть и насухо вытереть салфеткой. Толстую кожуру лучше удалить. Затем кабачки нарезать кружками толщиной не более 1 см. В отдельной посуде смешать муку с солью, черным перцем и любыми пряными травами.

Шаг 2. Нарезку кабачков переложить в посуду с панировкой, прикрыть пищевой пленкой и несколько раз хорошо встряхнуть. Можно просто запанировать кружки в мучной смеси.

Шаг 3. Включить духовку на 200°С. Противень застелить бумагой и смазать небольшим количеством растительного масла. Уложить на него кабачковые кружки и запечь в течение 15 минут на одной стороне. Затем их перевернуть, включить режим «Конвекция» или «Гриль» и продолжить запекание еще 15 минут, чтобы получилась румяная корочка.

Шаг 4. В отдельной посуде смешать все ингредиенты для соуса. Приготовленные быстро и вкусно запеченные кабачки кружочками красиво разложить на сервировочное блюдо, декорировать зеленью и подать к столу горячими в дополнении со сметано-чесночным соусом. Приятного аппетита!

Запеканка из кабачков в духовке

Запеканка из кабачков в духовке имеет много вариантов приготовления: от диетических – до сытных мясных и с разными заливками. В этом рецепте вам предлагается вкусный вариант кабачковой запеканки в заливке из плавленого сыра с яйцом. Готовится блюдо просто и, может быть, у вас легким и полезным ужином.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Кабачок – 600 гр.

Сыр плавленый – 200 гр.

Лук – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте простой набор ингредиентов для запеканки. Кабачки для нее подойдут любые, но из молодых блюдо будет более нежным. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 2. Кабачки промойте, очистите от кожуры с семенами и мякоть измельчите на крупной терке. Ее посыпьте солью, перемешайте и оставьте на 10-15 минут для отделения сока.

Шаг 3. Затем руками сок отожмите и переложите стружку кабачка в отдельную посуду. Без сока, вес кабачковой массы будет примерно 450 гр.

Шаг 4. Качественный плавленый сыр нарежьте небольшими кубиками и переложите в пластмассовую пиалу.

Шаг 5. Растопите сыр до жидкой текстуры в микроволновке на максимальной мощности и в пульс-режиме по 10-15 секунд, перемешивая после каждого прогрева.

Шаг 6. Переложите расплавленный сыр в кабачковую массу и лучше рукой хорошо перемешайте.

Шаг 7. Яйца венчиком немного взбейте, перелейте к кабачковой массе и еще раз перемешайте.

Шаг 8. Затем в эту массу переложите нарезку лука, насыпьте соль с черным перцем и еще раз перемешайте.

Шаг 9. Кабачково-сырную массу переложите в смазанную маслом форму для запекания.

Шаг 10. Духовку включите на 180°С. Поставьте запеканку в духовку на 1 час. К концу запекания подключите режим «Гриль» для получения румяной корочки.

Шаг 11. Приготовленную в духовке запеканку из кабачков немного остудите и подайте к ужину в теплом виде, дополнив любым соусом. Приятного аппетита!

Кабачки с майонезом, сыром и чесноком в духовке

Кабачки, как овощ с невыраженным вкусом, с майонезом, сыром и чесноком в духовке получаются быстрой и невероятно вкусной закуской к любому столу. Блюдо получается нежирным и менее калорийным по сравнению с жаркой их на сковороде. В этом рецепте кабачки нарезаем кружками и запекаем без добавления традиционных помидор.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Кабачок – 300 гр.

Сыр твердый – 30 гр.

Чеснок – по вкусу.

Майонез – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачок хорошо промойте, салфеткой удалите всю влагу и нарежьте овощ кружками толщиной не более 1 см.

Шаг 2. В отдельную пиалу положите майонез, через чесночницу добавьте очищенные зубки чеснока и хорошо перемешайте.

Шаг 3. Противень или форму для запекания смажьте небольшим количеством растительного масла и выложите на него кабачковые кружки. На каждый кружок чайной ложкой положите майонез с чесноком.

Шаг 4. Включите духовку на 190°С. На крупной терке измельчите любой твердый сыр, а к кабачкам хорошо подходит сорт «Гауда», и равномерно разложите его поверх кабачков. Запеките кабачки в течение 20-25 минут.

Шаг 5. Приготовленные в духовке кабачки с майонезом, сыром и чесноком переложите на порционные тарелки и сразу горячими сервируйте к столу. Такие кабачки будут вкусной закуской и в холодном виде. Приятного аппетита!

Диетические кабачки в духовке

Диетические кабачки в духовке без добавления масла, сыра и майонеза, достаточно популярны в диетическом и ПП меню. Готовятся они просто, быстро, а вкус дополняется чесноком и пряностями. Для запекания подходят как молодые, так и зрелые кабачки, только у последних удаляется кожура с семечками. В этом рецепте кабачки нарезаем кружками и запекаем на решетке при периодическом переворачивании. Соль добавляем к испеченным кабачкам, чтобы сразу не дали много сока.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Кабачок – 4 шт.

Чеснок – 1 головка.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Майонез для подачи – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить простой набор ингредиентов для блюда. Кабачки хорошо промыть и насухо вытереть салфеткой. Промыть и обсушить зелень. Очистить головку чеснока.

Шаг 2. Кабачки нарезать кружками толщиной не более 0,5 см. Равномерно разложить их на чистой решетке для запекания. Можно сразу немного посыпать солью.

Шаг 3. Включить духовку на 180°С. Решетку поместить над противнем, что будет аккуратнее, так как кабачки немного дадут сока. Запечь нарезку кабачков в течение 40 минут. За это время их несколько раз перевернуть, чтобы получилась румяная корочка с обеих сторон.

Шаг 4. Запеченные кабачки одним слоем выложить на плоское блюдо и по своему вкусу посыпать солью.

Шаг 5. Через чесночницу на каждый кружок добавить немного измельченного чеснока. Затем кабачки посыпать мелко нарезанной зеленью. Приготовленные в духовке диетические кабачки сервировать к столу сразу и горячими, дополнив по желанию низкокалорийным майонезом, так как они быстро становятся водянистыми и теряют вкус. Приятного аппетита!

Кабачки, запеченные с сыром и сметаной

Кабачки, запеченные с сыром и сметаной, готовятся быстро и всего за 20 минут. Сметана в дополнении с чесноком и зеленью делает кабачки сочными, ароматными и нежными, а калорийность блюда меньше, чем с традиционным майонезом. В этом варианте кабачки нарезаем кружками. К сметанному соусу добавляем укроп с чесноком и запекаем под сырной корочкой.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Кабачок средний – 1 шт.

Сметана 15% – 100 гр.

Твердый сыр – 70 гр.

Укроп – 1 пучок.

Чеснок – 1 зубок.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Согласно рецепту и нужному вам количеству порций, сразу подготовить простой набор ингредиентов. Промыть и обсушить кабачок и укроп. Очистить чеснок. Сыр измельчить на средней терке.

Шаг 2. Укроп с чесноком мелко нашинковать. В пиале хорошо смешать сметану с нарезкой зелени и чеснока.

Шаг 3. Кабачок нарезать тонкими кружками и внахлест уложить в смазанную маслом форму для запекания. По своему вкусу кабачки посыпать солью с черным перцем.

Шаг 4. Равномерно покрыть кабачки сметанным соусом.

Шаг 5. Затем посыпать их натертым сыром. Духовку включить на 180°С.

Шаг 6. Запечь кабачки в продолжение 20 минут и до румяной сырной корочки.

Шаг 7. Приготовленные кабачки, запеченные с сыром и сметаной, разложить по порционным тарелкам и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Кабачки в яичном кляре в духовке

Кабачки в яичном кляре в духовке получаются менее калорийными и с менее хрустящей корочкой по сравнению с жаркой на сковороде, но вкус у них отличный. Варианты кляра разные и в этом рецепте делаем его на основе яйца, сметаны, кукурузного крахмала и чеснока. По желанию кабачки в кляре можно дополнить помидорами и сыром.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Кабачок средний – 1 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Кукурузный крахмал – 1 ч.л.

Мука – 2 ст.л.

Чеснок – 1 зубок.

Соль – по вкусу.

Помидор – 1 шт.

Твердый сыр – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачок промыть и вилкой сделать несколько продольных неглубоких борозд.

Шаг 2. Затем кабачок разрезать на кружки толщиной до 1 см. Посыпать их солью, оставить на 5 минут и затем салфеткой убрать весь сок.

Шаг 3. Для кляра в отдельную пиалу положить сметану с яйцом и кукурузным крахмалом.

Шаг 4. Через чесночницу добавить зубок чеснока.

Шаг 5. На отдельное блюдце насыпать муку. Она нужна, чтобы жидкий кляр не стекал с кабачков.

Шаг 6. Нарезку кабачков хорошо обвалять в муке с обеих сторон.

Шаг 7. Затем с помощью ложки все кружки обмакнуть в яично-сметанный кляр и выложить одним слоем в форму для запекания.

Шаг 8. Таким образом в форму уложить все кабачковые кружки в кляре.

Шаг 9. Духовку включить на 180°С и запечь кабачки в продолжение 20-25 минут.

Шаг 10. По желанию, на запеченные в кляре кабачки разложить нарезанный помидор с кубиками твердого сыра.

Шаг 11. Поставить кабачки в духовку еще на 10 минут, чтобы сыр расплавился. Приготовленные в духовке кабачки в яично-сметанном кляре сервировать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Кабачки, запеченные с баклажанами

Овощи, запеченные в миксте, отличаются более богатым вкусом и вариантом такого блюда могут быть у вас кабачки, запеченные с баклажанами. Нарезка этих овощей и время готовки одинаковые, что удобно для хозяйки. Вам предлагается простой и быстрый рецепт запекания кабачка и баклажана, которые можно подать и самостоятельным блюдом в постные дни и для ПП, и гарниром к мясу с рыбой.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Кабачок – 400 гр.

Баклажан – 400 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Прованские травы – 2 ч.л.

Гранулированный чеснок – 2 ч.л.

Растительное масло – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно пропорции рецепта, овощи и приправы для запекания. Кабачок и баклажаны хорошо промыть, салфеткой обсушить и удалить кончики.

Шаг 2. Кружками толщиной не более 7 мм нарезать баклажаны.

Шаг 3. Эту нарезку переложить в отдельную посуду, обильно посыпать солью, перемешать и оставить на 15 минут для удаления горечи.

Шаг 4. Такими же по размеру и форме кружками нарезать кабачок.

Шаг 5. Посоленные баклажаны промыть под проточной водой, жидкость отжать и переложить их в другую посуду. Добавить к баклажанам нарезку кабачка и насыпать все приправы с солью, так как кабачок несоленый.

Шаг 6. Затем овощи полить растительным маслом и перемешать.

Шаг 7. Подготовленные овощи аккуратно уложить в форму для запекания.

Шаг 8. Духовку включить на 250°С. Запечь овощи в продолжение 20 минут. Если за это время они сверху начнут подгорать, а внутри еще не пропекутся, прикройте блюдо кусочком фольги.

Шаг 9. Приготовленные кабачки, запеченные с баклажанами сервировать к столу горячими, но они будут вкусными и в холодном виде. Приятного аппетита!

Кабачки в духовке с мясом и овощами

Кабачки в духовке с мясом и овощами готовятся просто и будут у вас сытным и вкусным вторым блюдом как для обеда, так и для праздничного стола. Мясо, берется любое, а кабачки выбираются молодые. Время готовки у этих ингредиентов разное, поэтому мясо обжаривается. В этом рецепте берем свинину с косточкой, а набором овощей берем кабачок, баклажан, лук и чеснок.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Свинина с косточкой – 850 гр.

Кабачок – 2 шт.

Баклажан – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Чеснок – 3 головки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец острый молотый – по вкусу.

Прованские травы – по вкусу.

Орегано свежий – 4 веточки.

Оливковое масло – 8 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину промойте под проточной водой, обсушите салфеткой и нарежьте порционными кусочками. Натрите их оливковым маслом и посыпьте солью с пряностями.

Шаг 2. Затем кусочки мяса обжарьте на сковороде или гриле до румяной корочки со всех сторон.

Шаг 3. Кабачки, баклажаны и лук очистите, промойте и нарежьте крупными кусочками произвольной формы. Очищенные головки чеснока разрежьте наполовину. Нарезку овощей уложите на противень или в форму для запекания, посыпьте солью и поверх их разложите обжаренное мясо.

Шаг 4. Поверх мяса положите для особого аромата веточки свежего орегано.

Шаг 5. Затем мясо с овощами плотно накройте сложенной вдвое фольгой.

Шаг 6. Духовку включите на 220°С. Запеките блюдо в течение 1,5 часов. Орегано перед подачей уберите.

Шаг 7. Приготовленные в духовке кабачки с мясом и овощами разложите по порционным тарелкам и подайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!