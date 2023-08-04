Запеченные кабачки в духовке

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Запеченные кабачки в духовке – это разные варианты блюд для летнего меню, полезные, малокалорийные и очень вкусные. Кабачок, хотя овощ бюджетный и с невыразительным вкусом, но отлично сочетается с мясом, другими овощами, сыром, грибами, разными соусами. Плотная стенка кабачка хорошо держит форму и удобна для фаршировки. В это теме вам предлагаются, простые и удачные рецепты запекания кабачков в духовке.

Запеченные кабачки с сыром и помидорами в духовке

Запеченные кабачки с сыром и помидорами в духовке, горячие или холодные, будут у вас и самостоятельным блюдо, и сытным перекусом, и овощным гарниром к мясу. Блюдо готовится просто и быстро. В этом рецепте молодые кабачки нарезаем кружками и запекаем в форме, покрыв их помидорами и сыром.

Запеченные кабачки в духовке

Ингредиенты –+2 порц.

  • Кабачок 1 шт. (средний)
  • Помидор 1 шт.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 60 гр.
  • Майонез столовый молочный 90 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Масло растительное 1 ст.л.

Шаги 45 мин.

  1. Запеченные кабачки в духовке

    Запеченные кабачки в духовке готовятся очень просто. Выбранный для запекания кабачок промойте, обсушите салфеткой и нарежьте кружками толщиной до 1 см. Толстую кожуру лучше ножом удалить. Нарезку кабачков посыпьте солью с черным перцем и перемешайте.

  2. Запеченные кабачки в духовке

    Небольшую форму для запекания смажьте растительным маслом и в нее ровным слоем уложите кабачковые кружки. Обильно покройте кабачки майонезом.

  3. Запеченные кабачки в духовке

    Крупный и мясистый помидор нарежьте кружками, уложите поверх кабачков с майонезом и посыпьте солью.

  4. Запеченные кабачки в духовке

    Любой твердый сыр измельчите на крупной терке и равномерно распределите его поверх помидор. Духовку включите на 180°С. Запеките кабачки в течение 30 минут до румяной корочки расплавленного сыра.

  5. Запеченные кабачки в духовке

    Запеченные кабачки в духовке с сыром и помидорами подайте к столу в любом виде. Приятного аппетита!

Лодочки из кабачков с фаршем в духовке

Лодочки из кабачков с фаршем в духовке будут у вас не только вкусным сытным блюдом, но и красивой подачей к столу. Кабачки для лодочек выбираются небольшие, чтобы кожура была нежной, а фарш подходит любой. В этом рецепте смешанный мясной фарш не обжариваем, а дополняем обжаренными морковью, луком и мякотью кабачка. Смазываем кабачки сметанным соусом и запекаем под сыром.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Кабачок молодой – 2 шт.
  • Мясной фарш – 200 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Твердый сыр – 50 гр.
  • Чеснок – 3 зубка.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте из молодых кабачков 4 лодочки. Удаленную ложкой мякоть оставьте для фарша.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 2. Лук нарежьте небольшими кубиками. На крупной терке измельчите морковь. Кабачковую мякоть нарежьте ножом. На разогретом растительном масле обжарьте до мягкости сначала морковь с луком.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 3. Затем добавьте к ним нарезку кабачковой мякоти, пожарьте все еще 5 минут и остудите.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 4. В отдельную посуду переложите мясной фарш, посыпьте солью с черным перцем и добавьте овощную зажарку. Эти ингредиенты хорошо перемешайте.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 5. Для соуса в пиале перемешайте сметану с измельченными через чесночницу зубками чеснока. Соус немного посолите.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 6. Небольшую форму для запекания застелите фольгой и немного смажьте маслом. В нее уложите кабачковые лодочки и внутри обильно смажьте сметано-чесночным соусом.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 7. Затем лодочки компактно заполните мясным фаршем.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 8. Поверх фарша нанесите оставшийся соус и посыпьте лодочки измельченным на мелкой терке сыром. Прикройте кабачки вторым куском фольги и поставьте в духовку на 30 минут при 180°С.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 9. Через полчаса фольгу сверху уберите и продолжите запекание еще 10 минут, чтобы сыр подрумянился.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 10. Приготовленные в духовке лодочки из кабачков с фаршем разложите по порционным тарелкам и подайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Запеченные кабачки в духовке

Как быстро и вкусно запечь кабачки кружочками

Быстро и вкусно запечь кабачки кружочками в этом рецепте, можно без дополнения другими ингредиентами и только в мучной панировке, а вкус добавить пряными травами. Кабачковые кружки получатся с хрустящей корочкой, и к ним отлично подойдет сметано-чесночный соус.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 2 шт.
  • Мука – ½ ст.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Перец черный молотый – ½ ч.л.
  • Пряные травы – по вкусу.
  • Масло растительное – для смазывания противня.

Для соуса:

  • Сметана – 200 гр.
  • Чеснок – 4 зубка.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачки промыть и насухо вытереть салфеткой. Толстую кожуру лучше удалить. Затем кабачки нарезать кружками толщиной не более 1 см. В отдельной посуде смешать муку с солью, черным перцем и любыми пряными травами.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 2. Нарезку кабачков переложить в посуду с панировкой, прикрыть пищевой пленкой и несколько раз хорошо встряхнуть. Можно просто запанировать кружки в мучной смеси.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 3. Включить духовку на 200°С. Противень застелить бумагой и смазать небольшим количеством растительного масла. Уложить на него кабачковые кружки и запечь в течение 15 минут на одной стороне. Затем их перевернуть, включить режим «Конвекция» или «Гриль» и продолжить запекание еще 15 минут, чтобы получилась румяная корочка.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 4. В отдельной посуде смешать все ингредиенты для соуса. Приготовленные быстро и вкусно запеченные кабачки кружочками красиво разложить на сервировочное блюдо, декорировать зеленью и подать к столу горячими в дополнении со сметано-чесночным соусом. Приятного аппетита!

Запеченные кабачки в духовке

Запеканка из кабачков в духовке

Запеканка из кабачков в духовке имеет много вариантов приготовления: от диетических – до сытных мясных и с разными заливками. В этом рецепте вам предлагается вкусный вариант кабачковой запеканки в заливке из плавленого сыра с яйцом. Готовится блюдо просто и, может быть, у вас легким и полезным ужином.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 600 гр.
  • Сыр плавленый – 200 гр.
  • Лук – 100 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте простой набор ингредиентов для запеканки. Кабачки для нее подойдут любые, но из молодых блюдо будет более нежным. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 2. Кабачки промойте, очистите от кожуры с семенами и мякоть измельчите на крупной терке. Ее посыпьте солью, перемешайте и оставьте на 10-15 минут для отделения сока.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 3. Затем руками сок отожмите и переложите стружку кабачка в отдельную посуду. Без сока, вес кабачковой массы будет примерно 450 гр.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 4. Качественный плавленый сыр нарежьте небольшими кубиками и переложите в пластмассовую пиалу.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 5. Растопите сыр до жидкой текстуры в микроволновке на максимальной мощности и в пульс-режиме по 10-15 секунд, перемешивая после каждого прогрева.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 6. Переложите расплавленный сыр в кабачковую массу и лучше рукой хорошо перемешайте.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 7. Яйца венчиком немного взбейте, перелейте к кабачковой массе и еще раз перемешайте.

Шаг 8. Затем в эту массу переложите нарезку лука, насыпьте соль с черным перцем и еще раз перемешайте.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 9. Кабачково-сырную массу переложите в смазанную маслом форму для запекания.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 10. Духовку включите на 180°С. Поставьте запеканку в духовку на 1 час. К концу запекания подключите режим «Гриль» для получения румяной корочки.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 11. Приготовленную в духовке запеканку из кабачков немного остудите и подайте к ужину в теплом виде, дополнив любым соусом. Приятного аппетита!

Запеченные кабачки в духовке

Кабачки с майонезом, сыром и чесноком в духовке

Кабачки, как овощ с невыраженным вкусом, с майонезом, сыром и чесноком в духовке получаются быстрой и невероятно вкусной закуской к любому столу. Блюдо получается нежирным и менее калорийным по сравнению с жаркой их на сковороде. В этом рецепте кабачки нарезаем кружками и запекаем без добавления традиционных помидор.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 300 гр.
  • Сыр твердый – 30 гр.
  • Чеснок – по вкусу.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачок хорошо промойте, салфеткой удалите всю влагу и нарежьте овощ кружками толщиной не более 1 см.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 2. В отдельную пиалу положите майонез, через чесночницу добавьте очищенные зубки чеснока и хорошо перемешайте.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 3. Противень или форму для запекания смажьте небольшим количеством растительного масла и выложите на него кабачковые кружки. На каждый кружок чайной ложкой положите майонез с чесноком.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 4. Включите духовку на 190°С. На крупной терке измельчите любой твердый сыр, а к кабачкам хорошо подходит сорт «Гауда», и равномерно разложите его поверх кабачков. Запеките кабачки в течение 20-25 минут.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 5. Приготовленные в духовке кабачки с майонезом, сыром и чесноком переложите на порционные тарелки и сразу горячими сервируйте к столу. Такие кабачки будут вкусной закуской и в холодном виде. Приятного аппетита!

Запеченные кабачки в духовке

Диетические кабачки в духовке

Диетические кабачки в духовке без добавления масла, сыра и майонеза, достаточно популярны в диетическом и ПП меню. Готовятся они просто, быстро, а вкус дополняется чесноком и пряностями. Для запекания подходят как молодые, так и зрелые кабачки, только у последних удаляется кожура с семечками. В этом рецепте кабачки нарезаем кружками и запекаем на решетке при периодическом переворачивании. Соль добавляем к испеченным кабачкам, чтобы сразу не дали много сока.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 4 шт.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Соль – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Майонез для подачи – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить простой набор ингредиентов для блюда. Кабачки хорошо промыть и насухо вытереть салфеткой. Промыть и обсушить зелень. Очистить головку чеснока.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 2. Кабачки нарезать кружками толщиной не более 0,5 см. Равномерно разложить их на чистой решетке для запекания. Можно сразу немного посыпать солью.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 3. Включить духовку на 180°С. Решетку поместить над противнем, что будет аккуратнее, так как кабачки немного дадут сока. Запечь нарезку кабачков в течение 40 минут. За это время их несколько раз перевернуть, чтобы получилась румяная корочка с обеих сторон.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 4. Запеченные кабачки одним слоем выложить на плоское блюдо и по своему вкусу посыпать солью.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 5. Через чесночницу на каждый кружок добавить немного измельченного чеснока. Затем кабачки посыпать мелко нарезанной зеленью. Приготовленные в духовке диетические кабачки сервировать к столу сразу и горячими, дополнив по желанию низкокалорийным майонезом, так как они быстро становятся водянистыми и теряют вкус. Приятного аппетита!

Запеченные кабачки в духовке

Кабачки, запеченные с сыром и сметаной

Кабачки, запеченные с сыром и сметаной, готовятся быстро и всего за 20 минут. Сметана в дополнении с чесноком и зеленью делает кабачки сочными, ароматными и нежными, а калорийность блюда меньше, чем с традиционным майонезом. В этом варианте кабачки нарезаем кружками. К сметанному соусу добавляем укроп с чесноком и запекаем под сырной корочкой.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Кабачок средний – 1 шт.
  • Сметана 15% – 100 гр.
  • Твердый сыр – 70 гр.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Чеснок – 1 зубок.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Согласно рецепту и нужному вам количеству порций, сразу подготовить простой набор ингредиентов. Промыть и обсушить кабачок и укроп. Очистить чеснок. Сыр измельчить на средней терке.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 2. Укроп с чесноком мелко нашинковать. В пиале хорошо смешать сметану с нарезкой зелени и чеснока.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 3. Кабачок нарезать тонкими кружками и внахлест уложить в смазанную маслом форму для запекания. По своему вкусу кабачки посыпать солью с черным перцем.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 4. Равномерно покрыть кабачки сметанным соусом.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 5. Затем посыпать их натертым сыром. Духовку включить на 180°С.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 6. Запечь кабачки в продолжение 20 минут и до румяной сырной корочки.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 7. Приготовленные кабачки, запеченные с сыром и сметаной, разложить по порционным тарелкам и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Запеченные кабачки в духовке

Кабачки в яичном кляре в духовке

Кабачки в яичном кляре в духовке получаются менее калорийными и с менее хрустящей корочкой по сравнению с жаркой на сковороде, но вкус у них отличный. Варианты кляра разные и в этом рецепте делаем его на основе яйца, сметаны, кукурузного крахмала и чеснока. По желанию кабачки в кляре можно дополнить помидорами и сыром.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Кабачок средний – 1 шт.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кукурузный крахмал – 1 ч.л.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Чеснок – 1 зубок.
  • Соль – по вкусу.
  • Помидор – 1 шт.
  • Твердый сыр – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачок промыть и вилкой сделать несколько продольных неглубоких борозд.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 2. Затем кабачок разрезать на кружки толщиной до 1 см. Посыпать их солью, оставить на 5 минут и затем салфеткой убрать весь сок.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 3. Для кляра в отдельную пиалу положить сметану с яйцом и кукурузным крахмалом.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 4. Через чесночницу добавить зубок чеснока.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 5. На отдельное блюдце насыпать муку. Она нужна, чтобы жидкий кляр не стекал с кабачков.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 6. Нарезку кабачков хорошо обвалять в муке с обеих сторон.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 7. Затем с помощью ложки все кружки обмакнуть в яично-сметанный кляр и выложить одним слоем в форму для запекания.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 8. Таким образом в форму уложить все кабачковые кружки в кляре.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 9. Духовку включить на 180°С и запечь кабачки в продолжение 20-25 минут.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 10. По желанию, на запеченные в кляре кабачки разложить нарезанный помидор с кубиками твердого сыра.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 11. Поставить кабачки в духовку еще на 10 минут, чтобы сыр расплавился. Приготовленные в духовке кабачки в яично-сметанном кляре сервировать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Запеченные кабачки в духовке

Кабачки, запеченные с баклажанами

Овощи, запеченные в миксте, отличаются более богатым вкусом и вариантом такого блюда могут быть у вас кабачки, запеченные с баклажанами. Нарезка этих овощей и время готовки одинаковые, что удобно для хозяйки. Вам предлагается простой и быстрый рецепт запекания кабачка и баклажана, которые можно подать и самостоятельным блюдом в постные дни и для ПП, и гарниром к мясу с рыбой.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 400 гр.
  • Баклажан – 400 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Прованские травы – 2 ч.л.
  • Гранулированный чеснок – 2 ч.л.
  • Растительное масло – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно пропорции рецепта, овощи и приправы для запекания. Кабачок и баклажаны хорошо промыть, салфеткой обсушить и удалить кончики.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 2. Кружками толщиной не более 7 мм нарезать баклажаны.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 3. Эту нарезку переложить в отдельную посуду, обильно посыпать солью, перемешать и оставить на 15 минут для удаления горечи.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 4. Такими же по размеру и форме кружками нарезать кабачок.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 5. Посоленные баклажаны промыть под проточной водой, жидкость отжать и переложить их в другую посуду. Добавить к баклажанам нарезку кабачка и насыпать все приправы с солью, так как кабачок несоленый.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 6. Затем овощи полить растительным маслом и перемешать.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 7. Подготовленные овощи аккуратно уложить в форму для запекания.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 8. Духовку включить на 250°С. Запечь овощи в продолжение 20 минут. Если за это время они сверху начнут подгорать, а внутри еще не пропекутся, прикройте блюдо кусочком фольги.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 9. Приготовленные кабачки, запеченные с баклажанами сервировать к столу горячими, но они будут вкусными и в холодном виде. Приятного аппетита!

Запеченные кабачки в духовке

Кабачки в духовке с мясом и овощами

Кабачки в духовке с мясом и овощами готовятся просто и будут у вас сытным и вкусным вторым блюдом как для обеда, так и для праздничного стола. Мясо, берется любое, а кабачки выбираются молодые. Время готовки у этих ингредиентов разное, поэтому мясо обжаривается. В этом рецепте берем свинину с косточкой, а набором овощей берем кабачок, баклажан, лук и чеснок.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

  • Свинина с косточкой – 850 гр.
  • Кабачок – 2 шт.
  • Баклажан – 2 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Чеснок – 3 головки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Перец острый молотый – по вкусу.
  • Прованские травы – по вкусу.
  • Орегано свежий – 4 веточки.
  • Оливковое масло – 8 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину промойте под проточной водой, обсушите салфеткой и нарежьте порционными кусочками. Натрите их оливковым маслом и посыпьте солью с пряностями.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 2. Затем кусочки мяса обжарьте на сковороде или гриле до румяной корочки со всех сторон.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 3. Кабачки, баклажаны и лук очистите, промойте и нарежьте крупными кусочками произвольной формы. Очищенные головки чеснока разрежьте наполовину. Нарезку овощей уложите на противень или в форму для запекания, посыпьте солью и поверх их разложите обжаренное мясо.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 4. Поверх мяса положите для особого аромата веточки свежего орегано.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 5. Затем мясо с овощами плотно накройте сложенной вдвое фольгой.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 6. Духовку включите на 220°С. Запеките блюдо в течение 1,5 часов. Орегано перед подачей уберите.

Запеченные кабачки в духовке

Шаг 7. Приготовленные в духовке кабачки с мясом и овощами разложите по порционным тарелкам и подайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Запеченные кабачки в духовке

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