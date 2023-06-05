Рецепты Запеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивых По Admin - 5 июня, 2023 0 47 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Мы обожаем японскую кухню, особенно роллы и суши. Однако не всегда есть время их готовить и средства покупать в заведении. А почему бы не попробовать ленивые суши в духовке? Ленивые суши – настоящая находка для каждого. Их не нужно долго готовить, крутить и беспокоиться, чтобы они не разлезлись. Все просто, выкладываем в форму из-под кексов и запекаем. Читайте также: Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курицы на любой вкус Начинками могут быть разные ингредиенты: крабовое мясо, рыба, креветки, угорь или овощи. Рецепт запеченной суши Время: 30 – 40 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 3 листа норы; – 500 граммов отварного риса для суши; – 60 – 100 граммов риса; – 720 граммов рыбы горбуши; – 1 чайная ложка паприки; – 1 чайная ложка сухого чеснока; – пол чайной ложки соли; – 30 граммов соевого соуса; – 30 граммов масла. Для соуса: – 150 граммов майонеза; – 40 граммов соуса шрирача. Для начинки: – половина авокадо; – 30 граммов лука; – 20 граммов жареного кунжута. Заправка для риса: – 500 граммов рисового уксуса; – 550 граммов сахара; – 25 граммов соли. Приготовление: Маринуем рыбу специями и заправляем растительным маслом. В формы выкладываем листья норы и рис, на верх маринованной рыбы. Запекаем в духовке 5 – 6 минут при температуре 180 граммов. Выкладываем авокадо, поливаем соусом, посыпаем кунжутом и луком. Для заправки в рис просто сочетаем в кастрюле и постоянно помешивая на слабом огне. Все должно раствориться, но не закипеть. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить сладкий десерт из Италии. рецепт тирамису. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Чесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовЗакуска из пекинской капусты, покорившая мирСтарый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»Легендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню матери