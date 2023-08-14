Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить запеченный авокадо. Авокадо выбирайте состояния аль денте, когда он уже и не твердый, как камень, но еще не мягкий, как сливочное масло. Получается полноценная закуска, которая хорошо насыщает, поэтому подойдет для завтрака или плотного перекуса.

Основной ингредиент: Фрукты / Авокадо Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Авокадо 1 Штука (крупное)

Помидоры 100 Грамм

Огурец 100 Грамм

Лук репчатый 40 Грамм

Кинза 2-4 Штук (веточек)

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Масло оливковое 1 Чайная ложка

Масло растительное 2 Чайных ложки

Чеснок 1 Зубчик

Лимонный сок 1 Чайная ложка

Количество порций 1

Калорийность

110 ккал

Калорийность

2 г

Белки

9 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Запеченный авокадо»

Подготовьте все ингредиенты.

Авокадо разрежьте пополам. Удалите косточку. Смажьте растительным маслом с натертым зубчиком чеснока. Посолите и поперчите. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.

Нарежьте на мелкие кубики помидор, огурец и репчатый лук.

Добавьте мелко порезанную кинзу, посолите и поперчите. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком.

Заполните сердцевину запеченного авокадо овощами.

Запеченный авокадо готов, приятного вам аппетита!