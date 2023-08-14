Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить запеченный авокадо. Авокадо выбирайте состояния аль денте, когда он уже и не твердый, как камень, но еще не мягкий, как сливочное масло. Получается полноценная закуска, которая хорошо насыщает, поэтому подойдет для завтрака или плотного перекуса.
Основной ингредиент: Фрукты / Авокадо Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Авокадо 1 Штука (крупное)
- Помидоры 100 Грамм
- Огурец 100 Грамм
- Лук репчатый 40 Грамм
- Кинза 2-4 Штук (веточек)
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Масло оливковое 1 Чайная ложка
- Масло растительное 2 Чайных ложки
- Чеснок 1 Зубчик
- Лимонный сок 1 Чайная ложка
Количество порций 1
Калорийность
110 ккал
Калорийность
2 г
Белки
9 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Запеченный авокадо»
Подготовьте все ингредиенты.
Авокадо разрежьте пополам. Удалите косточку. Смажьте растительным маслом с натертым зубчиком чеснока. Посолите и поперчите. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.
Нарежьте на мелкие кубики помидор, огурец и репчатый лук.
Добавьте мелко порезанную кинзу, посолите и поперчите. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком.
Заполните сердцевину запеченного авокадо овощами.
Запеченный авокадо готов, приятного вам аппетита!