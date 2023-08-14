Запеченный авокадо

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить запеченный авокадо. Авокадо выбирайте состояния аль денте, когда он уже и не твердый, как камень, но еще не мягкий, как сливочное масло. Получается полноценная закуска, которая хорошо насыщает, поэтому подойдет для завтрака или плотного перекуса.
Основной ингредиент: Фрукты / Авокадо Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Авокадо 1 Штука (крупное)
  • Помидоры 100 Грамм
  • Огурец 100 Грамм
  • Лук репчатый 40 Грамм
  • Кинза 2-4 Штук (веточек)
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Масло оливковое 1 Чайная ложка
  • Масло растительное 2 Чайных ложки
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Лимонный сок 1 Чайная ложка

Количество порций 1

Калорийность

110 ккал

Калорийность

2 г

Белки

9 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Запеченный авокадо»

Запеченный авокадо

Подготовьте все ингредиенты.

Запеченный авокадо

Авокадо разрежьте пополам. Удалите косточку. Смажьте растительным маслом с натертым зубчиком чеснока. Посолите и поперчите. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.

Запеченный авокадо

Нарежьте на мелкие кубики помидор, огурец и репчатый лук.

Запеченный авокадо

Добавьте мелко порезанную кинзу, посолите и поперчите. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком.

Запеченный авокадо

Заполните сердцевину запеченного авокадо овощами.

Запеченный авокадо

Запеченный авокадо готов, приятного вам аппетита!

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