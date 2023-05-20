Запеченный картофель с нежнейшим соусом: лучше, чем фри из кафе

Домашняя запеченная картошка с корочкой заменит фри из любого фастфуд-кафе.

Сделать ее не так сложно, как вы думаете.

Для приготовления двойного блюда вам нужно:

1 килограмм картофеля;

по 4 столовые ложки подсолнечного масла и воды;

4,5 чайные ложки горчицы;

4 чесночных зубчика;

½ чайной ложки черного молотого перца;

полторы чайной ложки соли;

5 кислых огурцов (лучше взять корнишоны);

0,15 килограмма сметаны;

1 чайная ложка меда;

полпучка зелени.

Включите духовой шкаф, чтобы он нагрелся до +200 градусов.

Вымойте картофель до и после чистки, затем нарежьте дольками и сложите в глубокую миску.

Вылейте туда воду и подсолнечное масло. Также добавьте горчицу, пропущенный через пресс чеснок, 4 ч. л. перца и 1 ч. л. соли.

Тщательно перемешайте все ингредиенты и выложите картофельные доли на противень.

Остатки маринада распределите сверху.

Время приготовления около 30 минут.

Для соуса в отдельную емкость переложите сметану.

Добавьте к ней огурцы, натертые на терку с мелкими ячейками.

Туда же положите ½ чайной ложки горчицы и мед.

Затем все посолите, поперчите и перемешайте.