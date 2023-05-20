Запеченный картофель с нежнейшим соусом: лучше, чем фри из кафе

Домашняя запеченная картошка с корочкой заменит фри из любого фастфуд-кафе.
Сделать ее не так сложно, как вы думаете.
Для приготовления двойного блюда вам нужно:
- 1 килограмм картофеля;
- по 4 столовые ложки подсолнечного масла и воды;
- 4,5 чайные ложки горчицы;
- 4 чесночных зубчика;
- ½ чайной ложки черного молотого перца;
- полторы чайной ложки соли;
- 5 кислых огурцов (лучше взять корнишоны);
- 0,15 килограмма сметаны;
- 1 чайная ложка меда;
- полпучка зелени.
Включите духовой шкаф, чтобы он нагрелся до +200 градусов.
Вымойте картофель до и после чистки, затем нарежьте дольками и сложите в глубокую миску.
Вылейте туда воду и подсолнечное масло. Также добавьте горчицу, пропущенный через пресс чеснок, 4 ч. л. перца и 1 ч. л. соли.
Тщательно перемешайте все ингредиенты и выложите картофельные доли на противень.
Остатки маринада распределите сверху.
Время приготовления около 30 минут.
Для соуса в отдельную емкость переложите сметану.
Добавьте к ней огурцы, натертые на терку с мелкими ячейками.
Туда же положите ½ чайной ложки горчицы и мед.
Затем все посолите, поперчите и перемешайте.