Запеканка из баклажанов — это интересное в исполнении и очень вкусное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Такое угощение выйдет невероятно сочным, аппетитным и питательным. Подавайте к столу в качестве перекуса или самостоятельного угощения. Для приготовления используйте подборку из пяти простых рецептов в духовке с пошаговыми фотографиями.

Запеканка из баклажанов с сыром и помидорами в духовке

Запеканка из баклажанов с сыром и помидорами в духовке — интересная и яркая кулинарная идея для вашего домашнего стола. Порадуйте близких вкусным и сочным овощным угощением. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+4 порц.

Баклажан 2 шт.

Помидоры 2 шт.

Сыр творожный 150 гр.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 200 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Сметана 100 гр.

Зелень по вкусу

Чеснок 2 зуб.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Крахмал картофельный 1 ст.л.

Масло растительное для жарки

Шаги 90 мин.

Запеканка из баклажанов готовится очень просто. Очищаем баклажаны, режем их кружками, солим и оставляем на 30 минут. Ошпариваем помидоры и снимаем с них кожуру. Затем режем кольцами или полукольцами. Твердый сыр натираем на крупной терке. В глубокой миске соединяем яйца, сметану, творожный сыр, измельченный чеснок, зелень, соль, перец и крахмал. Тщательно вымешиваем. Баклажаны промываем и обсушиваем, жарим на растительном масле до румянца. После обжарки кладем на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. В форму для выпекания кладем слоями баклажаны и помидоры. Поливаем заливкой и посыпаем тертым сыром. Запекаем угощение при температуре 180 градусов около 35-40 минут. Запеканка из баклажанов с сыром и помидорами в духовке готова. Угощайтесь!

Овощная запеканка из баклажанов и кабачков

Овощная запеканка из баклажанов и кабачков – это аппетитное, вкусное и простое в исполнении блюдо для всей семьи. Для приготовления интересного угощения используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Порадуйте близких и разнообразьте свое меню.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Баклажаны – 350 гр.

Кабачки – 350 гр.

Сыр твердый – 200 гр.

Яйцо – 5 шт.

Масло растительное – 60 мл.

Базилик – 3 ветки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты по списку.

Шаг 2. Очищаем баклажаны от кожуры.

Шаг 3. Дальше режем их тонкими пластинами.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Жарим на нем баклажаны до румянца с каждой стороны.

Шаг 5. Такими же пластинами режем кабачок.

Шаг 6. Взбалтываем куриные яйца венчиком.

Шаг 7. Добавляем к яичной смеси соль, перец и измельченный базилик.

Шаг 8. Перемешиваем до однородности.

Шаг 9. Натираем твердый сыр на крупной терке.

Шаг 10. В форму для выпекания кладем баклажаны ровным слоем.

Шаг 11. Посыпаем небольшим количеством сыра. Визуально разделите его на пять частей, чтобы хватило на каждый слой.

Шаг 12. Дальше идет слой из кабачков.

Шаг 13. Посыпаем тертым сыром.

Шаг 14. Поливаем слои половиной яичной смеси.

Шаг 15. Повторяем слои и засыпаем их сыром.

Шаг 16. Закрываем фольгой и выпекаем угощение 15 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 17. Убираем фольгу и запекаем еще около 5-7 минут до румяной корочки.

Шаг 18. Овощная запеканка из баклажанов и кабачков готова. Угощайтесь!

Запеканка из баклажанов с фаршем

Запеканка из баклажанов с фаршем – это сочное и питательное угощение, которое несложно приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки. Порадуйте близких и разнообразьте меню.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Баклажаны крупные – 2 шт.

Фарш мясной – 0,5 кг.

Сыр плавленый – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Помидоры – 3 шт.

Кукуруза – 100 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Для соуса бешамель:

Масло сливочное – 40 гр.

Мука – 30 гр.

Молоко – 0,5 л.

Сыр плавленый – 100 гр.

Орех мускатный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем баклажаны и режем их тонкими пластинами. Солим и оставляем на 30 минут.

Шаг 2. В это время приготовим соус. На плите разогреваем сливочное масло. Всыпаем в него муку и хорошо все перемешиваем.

Шаг 3. Постепенно вливаем молоко и постоянно вымешиваем содержимое. Варим до образования однородной массы без комочков.

Шаг 4. Выкладываем сюда тертый плавленый сыр и добавляем мускатный орех. Можно добавить щепотку соли. Тщательно перемешиваем.

Шаг 5. Обжариваем измельченный лук с кукурузой. Параллельно обжариваем фарш с измельченными томатами, солью и специями.

Шаг 6. До румянца жарим баклажаны на раскаленной сухой сковороде.

Шаг 7. Кладем обжаренные баклажаны в форму для выпекания.

Шаг 8. Выкладываем на баклажаны фарш и кукурузу с луком.

Шаг 9. Поливаем соусом. Повторяем слои и посыпаем все тертым твердым сыром. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Шаг 10. Запеканка из баклажанов с фаршем готова. Делите на порции и подавайте к столу!

Запеканка с баклажанами и картошкой

Запеканка с баклажанами и картошкой – это интересный и аппетитный вариант для домашнего обеда или сытного перекуса. Угощение выйдет невероятно сочным и ароматным. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Баклажаны – 300 гр.

Картофель – 4 шт.

Помидоры – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 4 ст.л.

Майонез – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель и варим его до готовности в подсоленной воде.

Шаг 2. Очищаем от кожуры баклажан и режем его кружочками.

Шаг 3. Ошпариваем помидоры, очищаем их от кожуры и после режем кружочками.

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук.

Шаг 5. В глубокой миске соединяем лук, помидоры и баклажаны. Солим, перчим и поливаем растительным маслом. Перемешиваем.

Шаг 6. Режем отварной картофель кружками и укладываем в форму для выпекания. Выкладываем сюда остальные овощи.

Шаг 7. Обмазываем овощную поверхность майонезом. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 30-35 минут.

Шаг 8. Запеканка с баклажанами и картошкой готова. Угощайтесь!

Запеканка из баклажанов с курицей

Запеканка из баклажанов с курицей порадуют вас не только своим ярким вкусом, но и аппетитным внешним видом. Угощение послужит отличным вариантом для семейного перекуса или обеда. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговым описанием процесса.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Баклажаны – 3 шт.

Филе куриное – 5 шт.

Помидоры – 3 шт.

Сыр твердый – 150 гр.

Чеснок – 3 зубчика.

Зелень – 1 пучок.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Помидоры режем кружочками. Куриное филе и баклажаны режем пластинами.

Шаг 2. Измельченный чеснок перемешиваем с растительным маслом. Обмазываем им баклажаны.

Шаг 3. Обжариваем овощ до румянца с обеих сторон.

Шаг 4. Выкладываем баклажаны в форму для выпекания. Солим и посыпаем измельченной зеленью.

Шаг 5. Сверху кладем куриное филе. Солим и посыпаем специями по вкусу.

Шаг 6. Дальше кладем помидоры, зелень и тертый сыр. Запекаем 40 минут при температуре 190 градусов.

Шаг 7. Запеканка из баклажанов с курицей готова. Делите на порционные кусочки и угощайтесь!