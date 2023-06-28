Описание приготовления:

Запеканка по этому рецепту прекрасно подойдёт и для сытного завтрака, и для перекуса в течение дня. Её вполне можно подать даже к ужину. Прекрасно сочетается запеканка с различными соусами и свежими овощами. Аромат копчёной колбасы придаёт ей пикантность, полезной конечно такую запеканку не назовёшь, но получается очень вкусно. Иногда, особенно если кабачки со своей грядки, побаловать себя можно. Обязательно попробуйте!

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Кабачок

Блюдо: Выпечка / Запеканка

Состав / Ингредиенты:

Кабачок 1 Штука (200 грамм)

Сыр 100 Грамм

Колбаса 100 Грамм (желательно копчёная)

Яйцо 1 Штука

Чеснок 1 Зубчик

Мука 80 Грамм

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

180 ккал

Калорийность

9 г

Белки

10 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Запеканка из кабачков с копчёной колбасой и сыром»

Подготовьте все ингредиенты.

Кабачок натрите на крупной тёрке, добавьте щепотку соли, перемешайте и оставьте на 10 минут. Затем отожмите от выделившегося сока и переложите в глубокую миску.

Добавьте тёртую на крупной тёрке колбасу.

И тёртый крупно сыр.

Затем добавьте муку, яйцо, соль и молотый перец по вкусу.

Хорошо всё перемешайте.

Жаропрочную форму смажьте маслом. Дно и бока присыпьте мукой или манкой. Выложите готовую массу и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут.

Запеканка из кабачков с колбасой и сыром готова. Подавать можно как в тёплом, так и в остывшем виде.

Приятного аппетита!