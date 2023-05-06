Запеканка из кабачков с сыром в духовке

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Запеканка из кабачков с сыром в духовке – это очень вкусное, простое в исполнении и питательное блюдо для всей семьи. Из кабачка можно приготовить много запеканок на любой вкус. Лучшие идеи мы собрали для вас в проверенной кулинарной подборке из восьми рецептов с пошаговыми фотографиями.

Запеканка из кабачков с сыром и помидорами в духовке

Запеканка из кабачков с сыром и помидорами в духовке – это вкусное и простое в исполнении угощение для домашнего ужина, обеда или перекуса. Такое блюдо порадует своими питательными свойствами и аппетитным внешним видом. Обязательно берите на заметку проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Ингредиенты –+2 порц.

  • Кабачок 1 шт.
  • Помидоры 2 шт.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 70 гр.
  • Молоко коровье 300 мл.
  • Мука 1 ст.л.
  • Масло сливочное 2 ст.л.
  • Соль  по вкусу
  • Мускатный орех 1 щепотка
  • Имбирь ½ ч.л.

Шаги 60 мин.

  1. Запеканка из кабачков с сыром в духовке

    Для запеканки из кабачков с сыром и помидорами в духовке первым делом промываем кабачок и режем его на круги равной толщины. Кладем их на решетку и выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

  2. Запеканка из кабачков с сыром в духовке

    Для соуса раскаляем сухую скороду. Слегка обжариваем муку, мускатный орех и молотый имбирь.

  3. Запеканка из кабачков с сыром в духовке

    Добавляем сюда сливочное масло. Продолжаем обжарить до его расплавления. Постоянно помешиваем содержимое.

  4. Запеканка из кабачков с сыром в духовке

    Выливаем молоко, доводим смесь до кипения и убираем с плиты. Добавляем соль по вкусу.

  5. Запеканка из кабачков с сыром в духовке

    На дно формы для выпекания вливаем немного соуса. Выкладываем часть кругов кабачков, снова поливаем соусом и посыпаем тертым сыром.

  6. Запеканка из кабачков с сыром в духовке

    Дальше выкладываем тонкие круги помидора. Поливаем небольшим количеством соуса.

  7. Запеканка из кабачков с сыром в духовке

    Закрываем снова кружочками кабачка. Поливаем соусом и закрываем тертым сыром.

  8. Запеканка из кабачков с сыром в духовке

    Отправляем угощение в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекаем до румяной корочки около 20-30 минут.

  9. Запеканка из кабачков с сыром в духовке

    Запеканка из кабачков с сыром и помидорами в духовке готова. Делите на порции и подавайте к столу!

Запеканка из кабачков с фаршем и сыром в духовке

Запеканка из кабачков с фаршем и сыром в духовке порадует вас не только ярким вкусом и питательностью, но и несложным приготовлением. Отличная идея для аппетитного обеда или перекуса на скорую руку. Берите на заметку пошаговый рецепт из нашей подборки и радуйте своих близких.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Кабачок – 0,7 кг.
  • Фарш мясной – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Сметана – 180 гр.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для запеканки из кабачков с фаршем и сыром в духовке первым делом промываем и очищаем кабачок. Режем овощ тонкими слайсами с помощью овощерезки.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 2. Полученные тонкие кусочки выкладываем в глубокую миску. Посыпаем солью, перемешиваем и оставляем на время.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 3. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его на растительном масле около двух-четырех минут.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 4. Выкладываем сюда мясной фарш. Вымешиваем и жарим его до готовности.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 5. Дополняем содержимое солью, перцем, измельченным чесноком, сметаной и томатной пастой. Хорошо все перемешиваем и томим еще пару минут.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 6. Тонким слоем выкладываем в форму часть фарша.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 7. Дальше выкладываем слой из кабачка. Предварительно слайсы овоща отделяем от лишней влаги.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 8. Выкладываем оставшийся мясной фарш.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 9. Закрываем его тонкими полосками кабачка.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 10. Посыпаем заготовку тертым сыром.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 11. Прикрываем угощение фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. После фольгу убираем и готовим еще столько же.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 12. Запеканка из кабачков с фаршем и сыром в духовке готова. Делите на порции и подавайте к столу!

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Кабачковая запеканка с сыром и яйцом

Кабачковая запеканка с сыром и яйцом – это вкусное и простое в исполнении угощение для домашнего ужина или обеда. Такой продукт порадует своей питательностью и привлекательным внешним видом. Обязательно берите на заметку проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Кабачок – 0,8 кг.
  • Сыр твердый – 250 гр.
  • Яйцо – 5 шт.
  • Майонез – 60 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления кабачковой запеканки с сыром и яйцом первым делом измельчаем репчатый лук и зубчики чеснока.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 2. Обжариваем лук с чесноком на растительном масле до золотистого оттенка.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 3. Очищаем кабачок и натираем его на терке.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 4. Слегка обжариваем тертый кабачок, после даем ему настояться и отделяем от лишней влаги.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 5. Соединяем кабачки с луком и чесноком. Сюда же выкладываем измельченную зелень, соль и специи.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 6. Отправляем в массу половину тертого сыра. Перемешиваем.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 7. В отдельной посуде соединяем куриные яйца с майонезом. Взбиваем венчиком до однородности.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 8. Яичную смесь выливаем в кабачковую массу. Перемешиваем.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 9. Полученную заготовку перекладываем в форму для выпекания.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 10. Посыпаем угощение оставшимся сыром и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 30 минут.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 11. Кабачковая запеканка с сыром и яйцом готова. Подавайте к столу!

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Запеканка из кабачков с курицей и сыром в духовке

Запеканка из кабачков с курицей и сыром в духовке получается невероятно вкусной, аппетитной и питательной. Такое угощение можно подавать в качестве самостоятельного обеденного блюда. Для простого и быстрого приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Кабачок – 0,8 кг.
  • Бедра куриные без костей – 0,7 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Горчица зерновая – 1 ст.л.
  • Сметана – 4 ст.л.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Специи для курицы – 1 ст.л.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для запеканки из кабачков с курицей и сыром в духовке.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 2. Куриные бедра промываем, обсушиваем и режем на мелкие кусочки.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 3. Перекладываем куриный продукт в глубокую миску. Дополняем специями, горчицей и двумя ложками сметаны.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 4. Хорошенько перемешиваем куриную заготовку и оставляем на 20 минут.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 5. Натираем кабачки на терке, солим их и оставляем на 20 минут.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 6. Промываем, обсушиваем петрушку и мелко нарезаем ее.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 7. Измельчаем лук и чеснок. Морковь натираем на терке. Овощи обжариваем на растительном масле до мягкости.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 8. В глубокой тарелке соединяем куриные яйца и ложку сметаны. Взбиваем венчиком до однородности.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 9. Кабачок отжимаем от лишней влаги.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 10. Соединяем в глубокой посуде все подготовленные ингредиенты. Дополняем их солью, перцем и тщательно перемешиваем.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 11. Выкладываем заготовку в форму для выпекания.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 12. Обмазываем угощение оставшейся ложкой сметаны.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 13. Отправляем угощение в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 14. За 10 минут до готовности посыпаем поверхность тертым сыром.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 15. Запеканка из кабачков с курицей и сыром в духовке готова. Можно подавать к столу!

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Овощная запеканка из кабачков и баклажанов с сыром

Овощная запеканка из кабачков и баклажанов с сыром – это вкусное и простое в исполнении угощение для домашнего ужина или обеда. Такой продукт порадует своей питательностью и сочностью. Для приготовления используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Кабачок крупный – 1 шт.
  • Баклажаны – 2 шт.
  • Перец болгарский крупный – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Молоко – 125 мл.
  • Соль – 2 щепотки.
  • Травы прованские – 1 ст.л.
  • Мука рисовая – 1 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для овощной запеканки из кабачков и баклажанов с сыром.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 2. Промываем баклажаны и режем их тонкими кружочками

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 3. Складываем кружки в глубокую миску и присыпаем их солью. Оставляем на 20 минут. Такая процедура позволит убрать лишнюю горечь.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 4. Промываем кабачки и нарезаем их тонкими пластинками.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 5. Очищаем репчатый лук и измельчаем его ножом.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 6. Обжариваем лук до мягкости на  растительном масле.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 7. Небольшими кусочками нарезаем болгарский перец.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 8. Промываем помидоры и режем их тонкими кружками.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 9. Форму для выпекания обмазываем растительным маслом. Устилаем ее пластинами кабачка. Закрываем дно и бортики.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 10. Кружки баклажанов промываем от соли и выкладываем на кабачки.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 11. Посыпаем овощи кусочками болгарского перца.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 12. Закрываем слои тонкими кружками помидоров. Убираем заготовку на 30 минут в разогретую до 200 градусов духовку.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 13. В это время приготовим заливку. Перемешиваем куриные яйца с солью, молоком и рисовой мукой.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 14. Натираем твердый сыр на терке.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 15. Запеканку достаем из духовки. Посыпаем обжаренным луком и заливаем смесью из яиц, молока и муки.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 16. Посыпаем поверхность тертым сыром.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 17. Выпекаем блюдо еще 30 минут.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 18. Овощная запеканка из кабачков и баклажанов с сыром готова. Можно пробовать!

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Запеканка из кабачков, картофеля и сыра

Запеканка из кабачков, картофеля и сыра выходит невероятно вкусной, аппетитной и сытной. Такое угощение можно подавать в качестве интересного гарнира или в качестве самостоятельного обеденного блюда. Для простого и быстрого приготовления используйте проверенный рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг.
  • Кабачок – 0,4 кг.
  • Сыр твердый – 250 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Молоко – 0,5 л.
  • Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления запеканки из кабачков, картофеля и сыра отвариваем картошку в мундире. После остужаем ее, очищаем от кожуры и режем небольшими ломтиками.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 2. Очищаем кабачки и режем их аккуратными брусочками.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 3. Картофель и кабачки укладываем слоями в форму для выпекания, обмазанную сливочным маслом. Между слоями добавляем немного тертого сыра.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его до мягкости на сливочном масле.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 5. Взбиваем яйца с молоком. Сюда же добавляем лук и перемешиваем.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 6. Заливаем смесью заготовку, посыпаем твердым тертым сыром и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 7. Запеканка из кабачков, картофеля и сыра готова. Можно делить на порции и подавать к столу!

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Запеканка из кабачков с сыром и рисом в духовке

Запеканка из кабачков с сыром и рисом в духовке – это аппетитное и несложное в исполнении блюдо для домашнего ужина или обеда. Угощение порадует своей питательностью и интересной подачей. Обязательно берите на заметку проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 шт.
  • Рис вареный – 1 ст.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Перец болгарский – 0,5 шт.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Сметана – 150 гр.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Для заливки:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сыр твердый – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для запеканки из кабачков с сыром и рисом в духовке.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи до мягкости на растительном масле.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 3. Мелкими кубиками режем болгарский перец, измельчаем чеснок.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 4. В глубокой миске соединяем куриные яйца, сметану, соль и черный молотый перец. Взбиваем до однородности.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 5. В эту смесь выкладываем отварной рис. Перемешиваем.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 6. Добавляем болгарский перец и чеснок. Снова вымешиваем.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 7. Присоединяем тертый и отжатый от жидкости кабачок.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 8. Дополняем заготовку луком и морковью.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 9. Высыпаем сюда тертый сыр. Перемешиваем заготовку до однородности.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 10. Для заливки взбалтываем куриное яйцо, соль и сметану.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 11. Заготовку выкладываем в форму для выпекания.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 12. Обмазываем заготовку заливкой.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 13. Посыпаем тертым сыром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 14. Запеканка из кабачков с сыром и рисом в духовке готова. Можно подавать к столу!

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Запеканка из кабачков с сыром и грибами

Запеканка из кабачков с сыром и грибами получается сытной и интересной по вкусу. Если вы хотите разнообразить привычное меню яркой запеканкой, то обязательно воспользуйтесь нашей проверенной кулинарной идеей с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Кабачок – 2 шт.
  • Грибы шампиньоны – 300 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Сыр моцарелла – 150 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Петрушка – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления запеканки из кабачков с сыром и грибами первым делом промываем шампиньоны и режем их тонкими пластинками.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 2. Обжариваем грибы на растительном масле, солим и перчим по вкусу.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 3. Кабачки промываем, режем некрупной соломкой, солим и посыпаем специями.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 4. Обмазываем маслом форму для выпекания. На дно выкладываем полукольца репчатого лука.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 5. Выкладываем сюда соломку кабачков.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 6. Закрываем овощи грибным слоем.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 7. Сыр натираем на мелкой или средней терке.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 8. Выпекаем угощение 20 минут при температуре 180-200 градусов. После посыпаем тертым сыром.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 9. Выпекаем блюдо до готовности еще 10 минут.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Шаг 10. Запеканка из кабачков с сыром и грибами готова. Подавайте к столу, украсив измельченной петрушкой.

Запеканка из кабачков с сыром в духовке

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