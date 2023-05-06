Запеканка из кабачков с сыром в духовке – это очень вкусное, простое в исполнении и питательное блюдо для всей семьи. Из кабачка можно приготовить много запеканок на любой вкус. Лучшие идеи мы собрали для вас в проверенной кулинарной подборке из восьми рецептов с пошаговыми фотографиями.

Запеканка из кабачков с сыром и помидорами в духовке

Запеканка из кабачков с сыром и помидорами в духовке – это вкусное и простое в исполнении угощение для домашнего ужина, обеда или перекуса. Такое блюдо порадует своими питательными свойствами и аппетитным внешним видом. Обязательно берите на заметку проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+2 порц.

Кабачок 1 шт.

Помидоры 2 шт.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 70 гр.

Молоко коровье 300 мл.

Мука 1 ст.л.

Масло сливочное 2 ст.л.

Соль по вкусу

Мускатный орех 1 щепотка

Имбирь ½ ч.л.

Шаги 60 мин.

Для запеканки из кабачков с сыром и помидорами в духовке первым делом промываем кабачок и режем его на круги равной толщины. Кладем их на решетку и выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут. Для соуса раскаляем сухую скороду. Слегка обжариваем муку, мускатный орех и молотый имбирь. Добавляем сюда сливочное масло. Продолжаем обжарить до его расплавления. Постоянно помешиваем содержимое. Выливаем молоко, доводим смесь до кипения и убираем с плиты. Добавляем соль по вкусу. На дно формы для выпекания вливаем немного соуса. Выкладываем часть кругов кабачков, снова поливаем соусом и посыпаем тертым сыром. Дальше выкладываем тонкие круги помидора. Поливаем небольшим количеством соуса. Закрываем снова кружочками кабачка. Поливаем соусом и закрываем тертым сыром. Отправляем угощение в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекаем до румяной корочки около 20-30 минут. Запеканка из кабачков с сыром и помидорами в духовке готова. Делите на порции и подавайте к столу!

Запеканка из кабачков с фаршем и сыром в духовке

Запеканка из кабачков с фаршем и сыром в духовке порадует вас не только ярким вкусом и питательностью, но и несложным приготовлением. Отличная идея для аппетитного обеда или перекуса на скорую руку. Берите на заметку пошаговый рецепт из нашей подборки и радуйте своих близких.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачок – 0,7 кг.

Фарш мясной – 0,5 кг.

Лук репчатый – 150 гр.

Сметана – 180 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Сыр твердый – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для запеканки из кабачков с фаршем и сыром в духовке первым делом промываем и очищаем кабачок. Режем овощ тонкими слайсами с помощью овощерезки.

Шаг 2. Полученные тонкие кусочки выкладываем в глубокую миску. Посыпаем солью, перемешиваем и оставляем на время.

Шаг 3. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его на растительном масле около двух-четырех минут.

Шаг 4. Выкладываем сюда мясной фарш. Вымешиваем и жарим его до готовности.

Шаг 5. Дополняем содержимое солью, перцем, измельченным чесноком, сметаной и томатной пастой. Хорошо все перемешиваем и томим еще пару минут.

Шаг 6. Тонким слоем выкладываем в форму часть фарша.

Шаг 7. Дальше выкладываем слой из кабачка. Предварительно слайсы овоща отделяем от лишней влаги.

Шаг 8. Выкладываем оставшийся мясной фарш.

Шаг 9. Закрываем его тонкими полосками кабачка.

Шаг 10. Посыпаем заготовку тертым сыром.

Шаг 11. Прикрываем угощение фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. После фольгу убираем и готовим еще столько же.

Шаг 12. Запеканка из кабачков с фаршем и сыром в духовке готова. Делите на порции и подавайте к столу!

Кабачковая запеканка с сыром и яйцом

Кабачковая запеканка с сыром и яйцом – это вкусное и простое в исполнении угощение для домашнего ужина или обеда. Такой продукт порадует своей питательностью и привлекательным внешним видом. Обязательно берите на заметку проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачок – 0,8 кг.

Сыр твердый – 250 гр.

Яйцо – 5 шт.

Майонез – 60 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Зелень – 1 пучок.

Масло растительное – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления кабачковой запеканки с сыром и яйцом первым делом измельчаем репчатый лук и зубчики чеснока.

Шаг 2. Обжариваем лук с чесноком на растительном масле до золотистого оттенка.

Шаг 3. Очищаем кабачок и натираем его на терке.

Шаг 4. Слегка обжариваем тертый кабачок, после даем ему настояться и отделяем от лишней влаги.

Шаг 5. Соединяем кабачки с луком и чесноком. Сюда же выкладываем измельченную зелень, соль и специи.

Шаг 6. Отправляем в массу половину тертого сыра. Перемешиваем.

Шаг 7. В отдельной посуде соединяем куриные яйца с майонезом. Взбиваем венчиком до однородности.

Шаг 8. Яичную смесь выливаем в кабачковую массу. Перемешиваем.

Шаг 9. Полученную заготовку перекладываем в форму для выпекания.

Шаг 10. Посыпаем угощение оставшимся сыром и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 30 минут.

Шаг 11. Кабачковая запеканка с сыром и яйцом готова. Подавайте к столу!

Запеканка из кабачков с курицей и сыром в духовке

Запеканка из кабачков с курицей и сыром в духовке получается невероятно вкусной, аппетитной и питательной. Такое угощение можно подавать в качестве самостоятельного обеденного блюда. Для простого и быстрого приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачок – 0,8 кг.

Бедра куриные без костей – 0,7 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Петрушка – 1 пучок.

Горчица зерновая – 1 ст.л.

Сметана – 4 ст.л.

Яйцо – 3 шт.

Специи для курицы – 1 ст.л.

Сыр твердый – 150 гр.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для запеканки из кабачков с курицей и сыром в духовке.

Шаг 2. Куриные бедра промываем, обсушиваем и режем на мелкие кусочки.

Шаг 3. Перекладываем куриный продукт в глубокую миску. Дополняем специями, горчицей и двумя ложками сметаны.

Шаг 4. Хорошенько перемешиваем куриную заготовку и оставляем на 20 минут.

Шаг 5. Натираем кабачки на терке, солим их и оставляем на 20 минут.

Шаг 6. Промываем, обсушиваем петрушку и мелко нарезаем ее.

Шаг 7. Измельчаем лук и чеснок. Морковь натираем на терке. Овощи обжариваем на растительном масле до мягкости.

Шаг 8. В глубокой тарелке соединяем куриные яйца и ложку сметаны. Взбиваем венчиком до однородности.

Шаг 9. Кабачок отжимаем от лишней влаги.

Шаг 10. Соединяем в глубокой посуде все подготовленные ингредиенты. Дополняем их солью, перцем и тщательно перемешиваем.

Шаг 11. Выкладываем заготовку в форму для выпекания.

Шаг 12. Обмазываем угощение оставшейся ложкой сметаны.

Шаг 13. Отправляем угощение в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.

Шаг 14. За 10 минут до готовности посыпаем поверхность тертым сыром.

Шаг 15. Запеканка из кабачков с курицей и сыром в духовке готова. Можно подавать к столу!

Овощная запеканка из кабачков и баклажанов с сыром

Овощная запеканка из кабачков и баклажанов с сыром – это вкусное и простое в исполнении угощение для домашнего ужина или обеда. Такой продукт порадует своей питательностью и сочностью. Для приготовления используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачок крупный – 1 шт.

Баклажаны – 2 шт.

Перец болгарский крупный – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 2 шт.

Сыр твердый – 150 гр.

Молоко – 125 мл.

Соль – 2 щепотки.

Травы прованские – 1 ст.л.

Мука рисовая – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для овощной запеканки из кабачков и баклажанов с сыром.

Шаг 2. Промываем баклажаны и режем их тонкими кружочками

Шаг 3. Складываем кружки в глубокую миску и присыпаем их солью. Оставляем на 20 минут. Такая процедура позволит убрать лишнюю горечь.

Шаг 4. Промываем кабачки и нарезаем их тонкими пластинками.

Шаг 5. Очищаем репчатый лук и измельчаем его ножом.

Шаг 6. Обжариваем лук до мягкости на растительном масле.

Шаг 7. Небольшими кусочками нарезаем болгарский перец.

Шаг 8. Промываем помидоры и режем их тонкими кружками.

Шаг 9. Форму для выпекания обмазываем растительным маслом. Устилаем ее пластинами кабачка. Закрываем дно и бортики.

Шаг 10. Кружки баклажанов промываем от соли и выкладываем на кабачки.

Шаг 11. Посыпаем овощи кусочками болгарского перца.

Шаг 12. Закрываем слои тонкими кружками помидоров. Убираем заготовку на 30 минут в разогретую до 200 градусов духовку.

Шаг 13. В это время приготовим заливку. Перемешиваем куриные яйца с солью, молоком и рисовой мукой.

Шаг 14. Натираем твердый сыр на терке.

Шаг 15. Запеканку достаем из духовки. Посыпаем обжаренным луком и заливаем смесью из яиц, молока и муки.

Шаг 16. Посыпаем поверхность тертым сыром.

Шаг 17. Выпекаем блюдо еще 30 минут.

Шаг 18. Овощная запеканка из кабачков и баклажанов с сыром готова. Можно пробовать!

Запеканка из кабачков, картофеля и сыра

Запеканка из кабачков, картофеля и сыра выходит невероятно вкусной, аппетитной и сытной. Такое угощение можно подавать в качестве интересного гарнира или в качестве самостоятельного обеденного блюда. Для простого и быстрого приготовления используйте проверенный рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Кабачок – 0,4 кг.

Сыр твердый – 250 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Яйцо – 2 шт.

Молоко – 0,5 л.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления запеканки из кабачков, картофеля и сыра отвариваем картошку в мундире. После остужаем ее, очищаем от кожуры и режем небольшими ломтиками.

Шаг 2. Очищаем кабачки и режем их аккуратными брусочками.

Шаг 3. Картофель и кабачки укладываем слоями в форму для выпекания, обмазанную сливочным маслом. Между слоями добавляем немного тертого сыра.

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его до мягкости на сливочном масле.

Шаг 5. Взбиваем яйца с молоком. Сюда же добавляем лук и перемешиваем.

Шаг 6. Заливаем смесью заготовку, посыпаем твердым тертым сыром и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.

Шаг 7. Запеканка из кабачков, картофеля и сыра готова. Можно делить на порции и подавать к столу!

Запеканка из кабачков с сыром и рисом в духовке

Запеканка из кабачков с сыром и рисом в духовке – это аппетитное и несложное в исполнении блюдо для домашнего ужина или обеда. Угощение порадует своей питательностью и интересной подачей. Обязательно берите на заметку проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Рис вареный – 1 ст.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Яйцо – 3 шт.

Перец болгарский – 0,5 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Сметана – 150 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Для заливки:

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Сыр твердый – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для запеканки из кабачков с сыром и рисом в духовке.

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи до мягкости на растительном масле.

Шаг 3. Мелкими кубиками режем болгарский перец, измельчаем чеснок.

Шаг 4. В глубокой миске соединяем куриные яйца, сметану, соль и черный молотый перец. Взбиваем до однородности.

Шаг 5. В эту смесь выкладываем отварной рис. Перемешиваем.

Шаг 6. Добавляем болгарский перец и чеснок. Снова вымешиваем.

Шаг 7. Присоединяем тертый и отжатый от жидкости кабачок.

Шаг 8. Дополняем заготовку луком и морковью.

Шаг 9. Высыпаем сюда тертый сыр. Перемешиваем заготовку до однородности.

Шаг 10. Для заливки взбалтываем куриное яйцо, соль и сметану.

Шаг 11. Заготовку выкладываем в форму для выпекания.

Шаг 12. Обмазываем заготовку заливкой.

Шаг 13. Посыпаем тертым сыром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

Шаг 14. Запеканка из кабачков с сыром и рисом в духовке готова. Можно подавать к столу!

Запеканка из кабачков с сыром и грибами

Запеканка из кабачков с сыром и грибами получается сытной и интересной по вкусу. Если вы хотите разнообразить привычное меню яркой запеканкой, то обязательно воспользуйтесь нашей проверенной кулинарной идеей с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачок – 2 шт.

Грибы шампиньоны – 300 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Сыр моцарелла – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Петрушка – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления запеканки из кабачков с сыром и грибами первым делом промываем шампиньоны и режем их тонкими пластинками.

Шаг 2. Обжариваем грибы на растительном масле, солим и перчим по вкусу.

Шаг 3. Кабачки промываем, режем некрупной соломкой, солим и посыпаем специями.

Шаг 4. Обмазываем маслом форму для выпекания. На дно выкладываем полукольца репчатого лука.

Шаг 5. Выкладываем сюда соломку кабачков.

Шаг 6. Закрываем овощи грибным слоем.

Шаг 7. Сыр натираем на мелкой или средней терке.

Шаг 8. Выпекаем угощение 20 минут при температуре 180-200 градусов. После посыпаем тертым сыром.

Шаг 9. Выпекаем блюдо до готовности еще 10 минут.

Шаг 10. Запеканка из кабачков с сыром и грибами готова. Подавайте к столу, украсив измельченной петрушкой.