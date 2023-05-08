Запеканка из молодой капусты с рисом

Сколько же альтернатив придумано традиционным голубцам! А всё потому, что подготавливать листы капусты, а затем заворачивать в них отдельно приготовленный фарш — кропотливая и долгая работа. Сегодня я расскажу вам о еще одной интересной замене голубцов — это запеканка из молодой капусты.

Данное блюдо вряд ли может уступить по своему качеству и вкусу традиционному варианту. А вот готовить его намного быстрее и проще. При этом запеченный вариант прекрасно подходит для тех, кто вынужден отказаться от жареного и жирного. Итак, приступаем к приготовлению лучшего ужина для будних дней!

Как готовится запеканка из молодой капусты

Ингредиенты

Капуста белокочанная1 кг Оливковое масло3 ст. л. Лук1 шт. Чеснок3 зуб. Говяжий фарш450 г Томатная паста2 ст. л. Помидоры в собственном соку400 г Рис200 г Куриный бульон900 мл Твердый сыр по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Соль по вкусу Петрушка по вкусу Орегано по вкусу

Приготовление

Чтобы запеканка с капустой было мягкой и нежной на вкус, используем молодой овощ. Моем его, обсушиваем, удаляем верхние листочки и нарезаем как можно мельче. Лук и чеснок чистим и измельчаем.Возьмите глубокую сковороду, разогрейте в ней оливковое масло и пассеруйте лук примерно 5 минут. Затем добавьте чеснок и тушите около минуты. Положите в сковороду фарш и готовьте вместе с луком и чесноком около 6 минут. Затем добавьте в содержимое томатную пасту, нарезанные помидоры в собственному соку, сырой, но промытый рис, а также 2 стакана куриного бульона. Приправляем орегано, добавляем соль и перец. Пусть всё тушится после закипания около 10 минут. Периодически перемешивайте содержимое сковороды, иначе рис может пристать ко дну и даже пригореть. По прошествии отведенного времени добавляем капусту и хорошенько всё перемешиваем. Оставляем на маленьком огне на 5 минут. Добавляем остаток куриного бульона и доводим до кипения. Эти этапы приготовления очень важны, так как благодаря им блюдо из молодой капусты будет наполовину готово.Включите духовку и выберите температуру 180 градусов. Пока она нагревается, смажьте форму маслом и переложите в нее капусту, тушенную с рисом и фаршем. Накройте фольгой и запекайте в духовке в течение 40 минут.

Чтобы запеканка с рисом была и вкусной, и красивой, за 5 минут до выключения духовки посыпьте блюдо тертым сыром. А перед тем как подавать на стол, украсьте зеленью. Вот так просто можно приготовить вкусный и сытный ужин для всей семьи.