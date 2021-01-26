Запорная и трубопроводная арматура в Украине. Надёжность, проверенная временем!

Основным достоинством запорной арматуры является простота ее конструкции, благодаря чему срок ее службы составляет минимум двадцать лет. Изготавливается она из высокопрочных материалов, которые обладают антикоррозийными свойствами. Использование таких материалов позволяет такой арматуре десятилетиями работать при очень высоких температурах рабочей среды и при этом сохранять свои качественные свойства. Еще одним бесспорным достоинством запорной арматуры является хорошая герметичность и элементарность монтажа.

Проще говоря, современная запорная арматура дает возможность за минимальное время производить открытие или закрытие рабочей среды, обеспечивая, таким образом, стабильную работу трубопроводной системы. Запорная арматура, которую продает компания https://armashop.ua/ может быть оснащена системой ручного привода или же пневмо, гидро и электроприводами, наличие которых позволяют упростить процесс ее управления, сделав его полностью автоматическим.

Запорная арматура различается по нескольким признакам. Основными из них является герметичность запорной части, диаметр прохода, способ крепления и состав материала, из которого изготовлен корпус изделия. Данные характеристики определяют рабочую среду, для которой тот или иной вид запорной арматуры должен использоваться. Компания «armashop.ua» осуществляет поставку запорной арматуры непосредственно с завода-изготовителя. Это дает нам возможность в минимальные сроки поставлять в любой регион Украины и страны СНГ высококачественную запорную арматуры по низким ценам. У нас вы сможете заказать запорную арматуру для систем газо-, тепло-, водоснабжения, а также для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.

Фланцы

Фланцы – разновидность запорной арматуры. Эти приспособления предназначены для соединения различных составляющих водопроводной системы и подключения к ней дополнительного оборудования.

Как правило, фланцы либо привариваются, либо привинчиваются к концам деталей водопровода, которые требуется соединить.

Из чего же состоит трубопровод?

В трубопроводе очень много различных составляющих (отводы, переходы, фланцы, вентили, затворы и др.). Все эти элементы относятся к запорной и трубопроводной арматуре. Запорная и трубопроводная арматура по функциональному назначению делится на:

запорную (предназначена для перекрытия или открытия потока рабочих сред в трубопроводе);

защитную (используется для автоматической защиты трубопровода от непредусмотренного потока рабочей среды и его отключения);

распределительно-смесительную (для распределения потока по разным направлениям или для его смешивания);

регулирующую (для регулирования параметров потока);

предохранительную (предназначена для защиты трубопровода от недопустимого давления путем сброса избытка потока);

фазоразделительную (используется для разделения потоков) спускная (предназначена для сброса рабочей среды).

Запорную и трубопроводную арматуру используют в сети водоканала, теплосети, котельных, очистных сооружениях, системах газового и городского хозяйства, ТЭС, ТЭЦ и других отраслях.